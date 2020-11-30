«Маленькая лошадка» и большие амбиции. Претендует ли «Тоттенхэм» на чемпионство?

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30 ноября 2020, 10:35

Встреча между «Челси» и «Тоттенхэмом» была одной из наиболее интригующих в европейском футбольном уик-энде. «Соккер.ру» — о том, к чему эта игра привела.

Матч «Челси» и «Тоттенхэма» можно было рассматривать с разных сторон. Это тебе и лондонское дерби, одно из наиболее принципиальных. Это и игра соперников, бьющихся прямо сейчас за первое место в чемпионате Англии. Это и встреча команд, имеющих многоматчевые победные серии. Это в конце концов встреча учителя и ученика, встреча нынешней команды Мастера с бывшей, где он добился едва ли не наибольшего признания. Но результат этой встречи кого-то в итоге мог разочаровать. Столь мощные и мотивированные соперники просто нейтрализовали друг друга, добившись нулевой ничьей.

Никто не хотел рисковать

Чисто статистически «Челси» соперника превзошел, показав, возможно, большее стремление добыть победу. У «синих» 13 ударов по воротам, включая три в створ, тогда как у «шпор» всего пять попыток и одна в створ. Но спасать команду приходилось не только Льорису – Менди также вступал в борьбу. При этом «Тоттенхэм» четко решал оборонительную задачу, оставляя атаке только факультативное место.

Интересно, что Моуриньо удалось настроить команду должным образом даже с учетом присутствия в центре обороны Джо Родона, который впервые вышел в стартовом составе в чемпионате Англии. И сразу в таком поединке. Особенно с учетом того, что его напарником был Эрик Дайер, который вынужденно оказался на этой не профильной для себя позиции. Родона похвалил обычно скупой на персональные позитивные оценки Моуриньо:

Ему было сложно, но он проявил себя. Беглый анализ показал, что у него была всего одна ошибка, которая завершилась голом из офсайда. Ему в целом было комфортно на полк, что важно. Посмотрите на команды. С одной стороны у них Тиаго Силва, который провел потрясающую карьеру на высочайшем уровне. А с другой – Родон, пришедший из «Суонси». Я должен быть счастлив от такой игры парня. Наверное, месячной зарплаты Силвы хватит, чтобы платить Родону год.

Таким образом, в четвертом матче подряд «Тоттенхэм» не пропускает. Но и не забил он в чемпионате Англии впервые с самого стартового тура. Он прервал свою шестиматчевую победную серию, но остановил и семиматчевую серию побед «Челси». Это был достойный бой, характер которого и обеспечила шикарная форма обеих команд и высокая цена игры. Часто эти факторы обусловливают яркий футбол, результативные сражения, но не в этот раз. Что подтвердил и сам Моуриньо:

В игре было не так много моментов. Но это была игра, в которой обе команды хотели победить. Мы уважаем друг друга. Никто не рисковал, никто не пытался изменить направление игры. Все думали: «Одна ошибка, и мы будем наказаны».

Исторические серии

О каких-то интересных статистических сериях уже было сказано выше, но есть и более далекие. Например, «Тоттенхэм» в этом сезоне на выезде набрал 13 очков. И это рекорд клуба для первых пяти выездов в чемпионате с сезона-1991/92.

- «Челси» и «Тоттенхэм» сыграли в нулевую ничью впервые с ноября 2015 года.

- «Тоттенхэм» выиграл только один из своих последних 35 выездных матчей с «Челси» во всех турнирах при 12 ничьих и 22 поражениях. Эта единственная победа случилась в апреле 2018 года.

- «Тоттенхэм» (9) и «Челси» (8) теперь являются двумя командами с самыми длинными сериями без поражений в Премьер-Лиге.

- «Тоттенхэм» не пропустил в трех выездных матчах подряд в Премьер-Лиге впервые с ноября 2013 года.

- Это была первая игра в Премьер-Лиге с 27 сентября, когда ни Кейн, ни Сон не смогли забить за «Тоттенхэм». Завершилась серия из шести матчей, в которых хотя бы один из них забивал.

- Вратарь «Челси» Менди провел больше сухих матчей в Премьер-Лиге, чем любой другой вратарь в этом сезоне. Это его пятая сухая игра в шести проведенных им матчах.

Аппетит «шпор»

Эта ничья в целом сыграла на руку «Тоттенхэму», который смог вернуться на первое место. У него поровну очков с «Ливерпулем» — по 21 – но лучше разница мячей. Тем не менее Моуриньо с удивлением после игры отметил, что его команда недовольна результатом:

Обычно ничья на «Стэмфорд Бридж» — это положительный результат. Остаться во главе чемпионата – это тоже хорошо. Но моя команда недовольна. Это лучшее, что я для себя извлек из игры. Для меня это фантастика. Это полная смена менталитета и характера команды. Меня радует, что для нас уже нормально – быть недовольными ничьей на «Стэмфорд Бридж».

«Маленькая лошадка» или претендент на титул?

С учетом победы над «Манчестер Сити» в прошлом туре нынешняя ничья выглядит как продолжение успешного прохождения тяжелого экзамена на состоятельность для «Тоттенхэма». И если «Лестер» не обыграет «Фулхэм» сегодня с разницей в шесть мячей, то в декабрь «шпоры» войдут лидерами АПЛ . Все это неизбежно порождает разговоры о том, могут ли они претендовать на чемпионство. В Англии эксперты во мнении расходятся.

«Игра „шпор“ очень прагматична, — сказал Джимми Флойд Хассельбайнк. – Моуриньо берет очко здесь, а когда ему нужно выигрывать, он побеждает. Он расчетлив. А у них на скамейке еще есть Бэйл, Алли не играл. Сезон длинный, и они тоже скажут свое слово. Думаю, с составом у „Тоттенхэма“ все в порядке. Я никогда не видел „Тоттенхэма“ лучше и никогда не видел, чтобы его игроки были настолько профессиональны в своем подходе к игре, в управлении игрой. Это может далеко их завести».

«Я не думаю, что состав „шпор“ достаточно хорош для титула, — не согласился с экс-игроком „Челси“ Рой Кин. – У них есть „Икс-Фактор“ в лице Моуриньо и Кейна, но я не думаю, что этого достаточно. В конце им пришлось терпеть. Думаю, „шпоры“ могут провести хороший сезон. Но это совсем не то же самое, что выиграть чемпионат».

«Я не думаю, что мы бы сейчас вообще это обсуждали, если бы „Ливерпуль“ был в форме, а „Манчестер Сити“ был таким, как несколько лет назад, — выразил альтернативное мнение Джейми Реднапп. – Но прямо сейчас у нас есть „шпоры“, которые играют в такой футбол, какой никто не ассоциировал с „Тоттенхэмом“. Эта команда способна действовать прагматично. Не ожидайте захватывающей игры от „шпор“. Будут матчи, где им придется терпеть, страдать, но получать свои 0:0, 1:0, 2:0. Это вряд ли порадует даже их фанатов. Но они давно ничего не выигрывали и очень хотят победить».

А что же думает сам Моуриньо по поводу этих разговоров?

«Мы не участвуем в этой гонке, в этих чемпионских скачках. Мы не лошади. Мы маленькие лошадки, пони, — сказал португалец. – А вот „Челси“ один из главных претендентов на титул. Для него не проблема отставать сейчас от нас и „Ливерпуля“ на два очка. Они знают, насколько сильны, знают, что сезон долгий. И они знают, что „Тоттенхэм“ — не претендент на титул».

«Жозе может говорить так, как думает. Но если мы претендуем на титул, то и „Тоттенхэм“ тоже, — парировал Лэмпард. – Любая команда с Кейном и Соном должна участвовать в гонке. У „шпор“ много качественных игроков».

А экзаменационная сессия «Тоттенхэма» продолжится уже более принципиальным дерби с «Арсеналом», который находится в кризисе. В середине декабря «шпор» ждет и встреча с «Ливерпулем». Так что этот короткий отрезок может показать, на что способна «маленькая лошадка».