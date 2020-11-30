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Сёмин: «Лидерство трёх команд в РПЛ закономерно»

сегодня, 13:33

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

Раз у трёх команд равное количество очков, значит, они показывают одинаково хорошую игру. Конечно, многое будет зависеть от того, пройдут ли «Зенит» и ЦСКА в следующий европейский раунд. Это увеличивает количество матчей. Проанализируйте, все команды, которые играют в еврокубках, не только в России, практически на 80 процентов не выигрывают следующий матч.

Это один из факторов. Другой – болезни и пандемия, сложно сказать что-либо. Неожиданностей может быть ещё много. А в целом, на сегодняшний момент лидерство этих трёх команд закономерно.

Ранее «Соккер.ру» составил символическую сборную 16-го тура РПЛ.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:03
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 14:41
    Лидерство трёх команд в РПЛ - результат судейского регулирования напряжённости ЧР. Надо сказать, что за последние годы они в этом здорово поднаторели.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 14:06
    В этом сезоне, начавшимся сразу после предыдущего, с пандемией, огромным количеством травм , нет никакой закономерности. Тут многое от везения зависит, от многих обстоятельств, от случайных в том числе. Даже вызовы игроков в сборные негативно сказываются на результатах клубов. Плюс из сборных часто вирус привозят. Сезон непредсказуем и кто победит в нем - это загадка. Травмы сыплются одна за другой, да и вирус регулярно выкашивает игроков. Кто меньше пострадает от этих факторов , тот и победит. Преимущество имеют те, у кого длинная скамейка.
    Всем здоровья.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 14:05
    Участие в еврокубках отнимает много сил. Да ещё этот сезон необычный, вообще без отдыха и предсезонки. Травмы, корона вносят свои поправки. То, что очки теряют и ТОП клубы в сильных чемпионатах только подтверждает это. А в России сыграно больше всех матчей, игроки уже на пределе. Вот поэтому ОТНОСИТЕЛЬНО более свежие Спартак, Динамо и Ростов присели на хвост лидерам.
    И ещё. Лично я в словах Семина (между строк) прочёл некий намёк, что новый тренер не очень то тянет РПЛ. Типа, троевластие закономерно ,а Локо там и не должно быть.
    Может, показалось...
    Хотя в ЛЧ Локо выступает достойно, тут не поспоришь...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 13:56, ред.
    Конечно все команды не смотрел, посмотрел Испанию.
    Атлетико(Мадрид на выезде), Барселона(с крупным счетом), Севилья(на выезде) - победы,
    Реал(Сосьедад)- ничья,
    Гранада, Реал(Мадрид) -поражения.
    Как-то не работает статистика Семина. Ну или как вариант Атлетико(Мадрид) и Севилья играли с российскими командами и чудесно отдохнули.
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:54
    одинаково хорошую или одинаково нехорошую
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 13:49
    Скоро всё узнаем!
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 13:40
    это и без тебя мы зреем_)))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 13:38
    Семак : «Лидерство трёх команд в нашей группе ЛЧ закономерно»
    beefs
    beefs
    сегодня в 13:34
    весна все рассудит...
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