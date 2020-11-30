Сёмин: «Лидерство трёх команд в РПЛ закономерно»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.
Раз у трёх команд равное количество очков, значит, они показывают одинаково хорошую игру. Конечно, многое будет зависеть от того, пройдут ли «Зенит» и ЦСКА в следующий европейский раунд. Это увеличивает количество матчей. Проанализируйте, все команды, которые играют в еврокубках, не только в России, практически на 80 процентов не выигрывают следующий матч.
Это один из факторов. Другой – болезни и пандемия, сложно сказать что-либо. Неожиданностей может быть ещё много. А в целом, на сегодняшний момент лидерство этих трёх команд закономерно.
Ранее «Соккер.ру» составил символическую сборную 16-го тура РПЛ.
И ещё. Лично я в словах Семина (между строк) прочёл некий намёк, что новый тренер не очень то тянет РПЛ. Типа, троевластие закономерно ,а Локо там и не должно быть.
Может, показалось...
Хотя в ЛЧ Локо выступает достойно, тут не поспоришь...
И ещё. Лично я в словах Семина (между строк) прочёл некий намёк, что новый тренер не очень то тянет РПЛ. Типа, троевластие закономерно ,а Локо там и не должно быть.
Может, показалось...
Хотя в ЛЧ Локо выступает достойно, тут не поспоришь...
Всем здоровья.
Всем здоровья.