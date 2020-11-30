Сёмин: «Лидерство трёх команд в РПЛ закономерно»

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ .

Раз у трёх команд равное количество очков, значит, они показывают одинаково хорошую игру. Конечно, многое будет зависеть от того, пройдут ли «Зенит» и ЦСКА в следующий европейский раунд. Это увеличивает количество матчей. Проанализируйте, все команды, которые играют в еврокубках, не только в России, практически на 80 процентов не выигрывают следующий матч.

Это один из факторов. Другой – болезни и пандемия, сложно сказать что-либо. Неожиданностей может быть ещё много. А в целом, на сегодняшний момент лидерство этих трёх команд закономерно.