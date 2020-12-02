Актёр Баринов: «Это руководство пришло в „Локо“, чтобы заниматься бизнесом»

Известный актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о работе руководства московского клуба после поражения команды от «Зальцбурга» (1:3) в Лиге чемпионов.
Это руководство «Локомотива» вообще должно было не приходить, а не уходить сейчас. Понимаете? Не надо было сюда приходить, чтобы заниматься бизнесом, а не футболом. А они пришли, чтобы заниматься бизнесом. Что успеют — то распилят! Что успеют — то развалят. А потом будем ждать у моря погоды, но у меня времени ждать уже нет. Я уже человек немолодой. Считаю, руководство должно собрать вещи и покинуть этот стадион.
Глупо ждать от увольнения руководства "дочки" бесполезной гос.шаражки чего-то существенного. На его место придут другие такие же пильщики и вальщики по указке "мамки", потому что в её руководстве сидят такие же прикорытные назначенцы, но уже кремля, которые исключительно угодные, послушные, верные и вовремя облизывают плешивого пересидента. Тут нужно выкапывать корень, а не стричь ветку!
Глупо ждать от увольнения руководства "дочки" бесполезной гос.шаражки чего-то существенного. На его место придут другие такие же пильщики и вальщики по указке "мамки", потому что в её руководстве сидят такие же прикорытные назначенцы, но уже кремля, которые исключительно угодные, послушные, верные и вовремя облизывают плешивого пересидента. Тут нужно выкапывать корень, а не стричь ветку!