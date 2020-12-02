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Актёр Баринов: «Это руководство пришло в „Локо“, чтобы заниматься бизнесом»

02 декабря 2020, 12:27
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Известный актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о работе руководства московского клуба после поражения команды от «Зальцбурга» (1:3) в Лиге чемпионов.

Это руководство «Локомотива» вообще должно было не приходить, а не уходить сейчас. Понимаете? Не надо было сюда приходить, чтобы заниматься бизнесом, а не футболом. А они пришли, чтобы заниматься бизнесом. Что успеют — то распилят! Что успеют — то развалят. А потом будем ждать у моря погоды, но у меня времени ждать уже нет. Я уже человек немолодой. Считаю, руководство должно собрать вещи и покинуть этот стадион.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
02 декабря в 15:35
Все логично, бабло пилится, эффективные менеджеры показывают свою эффективность. Продают все что можно продать, деньги казенные и на футбол им по-большому счету все равно. Желаю Локомотиву, Зениту и ЦСКА больше никогда не попадать в ЕК
cska1948
cska1948 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
02 декабря в 15:29
В футбол, как и на производство, пришли не специалисты своего дела, а "эффективные менеджеры". Вот и имеем то, что имеем...
galem72
galem72
02 декабря в 14:34
"...что успеют — то распилят, что успеют — то развалят..."

Глупо ждать от увольнения руководства "дочки" бесполезной гос.шаражки чего-то существенного. На его место придут другие такие же пильщики и вальщики по указке "мамки", потому что в её руководстве сидят такие же прикорытные назначенцы, но уже кремля, которые исключительно угодные, послушные, верные и вовремя облизывают плешивого пересидента. Тут нужно выкапывать корень, а не стричь ветку!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 декабря в 13:21
Честно говоря не знаю ни одного руководства из клубов РПЛ, подпитываемых из бюджета или крупной госкорпорации, которые пришли туда из-за футбола. Данная зараза даже сборной России коснулась. Проблема даже не футбола, а всей страны в целом. Если хотим хороший футбол и страну, за которую не стыдно, надо выжигать эту язву каленым железом.
Союзник противников
Союзник противников
02 декабря в 12:41
Хватит говорить,просто дай задание жене-полковнику ФСБ,или они уже в нашей стране ничего не могут???
viv
viv
02 декабря в 12:39
    viv
    viv
    02 декабря в 12:33
    Прав Баринов на все сто процентов.
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