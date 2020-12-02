Малафеев: «„Зенит“ сможет навязать борьбу „Брюгге“»

Бывший футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал предстоящий матч петербургской команды с «Брюгге» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Зенит» сможет навязать борьбу, даже учитывая проблемы с составом. «Брюгге» неплохо выглядит, но они могут играть не совсем стабильно. Давно российские клубы не выигрывали в Лиге чемпионов, считаю, что больше всех шансов на первую победу имеет «Зенит», им нужно продолжить борьбу за Лигу Европы. Действовать необходимо более агрессивно и навязывать свою игру. В случае создания преимущества — не упускать его, как это было в домашнем матче с «Лацио» и с «Брюгге», где ничья была уже практически в руках и даже близка победа, но проиграли. «Зенит» должен сыграть действительно как чемпион.
Крепин Диатта будет отсутствовать, но мы должны будем быть все вместе, как в первом матче против «Зенита» [в 1-м туре]. Мы должны биться, прижавшись спиной к стене, чтобы получить хороший результат. Все будут стремиться к этому в этой игре.
Крепин Диатта будет отсутствовать, но мы должны будем быть все вместе, как в первом матче против «Зенита» [в 1-м туре]. Мы должны биться, прижавшись спиной к стене, чтобы получить хороший результат. Все будут стремиться к этому в этой игре.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
....и крупно не должен проиграть.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
....и крупно не должен проиграть.