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Малафеев: «„Зенит“ сможет навязать борьбу „Брюгге“»

02 декабря 2020, 10:55
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал предстоящий матч петербургской команды с «Брюгге» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» сможет навязать борьбу, даже учитывая проблемы с составом. «Брюгге» неплохо выглядит, но они могут играть не совсем стабильно. Давно российские клубы не выигрывали в Лиге чемпионов, считаю, что больше всех шансов на первую победу имеет «Зенит», им нужно продолжить борьбу за Лигу Европы. Действовать необходимо более агрессивно и навязывать свою игру. В случае создания преимущества — не упускать его, как это было в домашнем матче с «Лацио» и с «Брюгге», где ничья была уже практически в руках и даже близка победа, но проиграли. «Зенит» должен сыграть действительно как чемпион.

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Бубнин
Бубнин
02 декабря в 14:54
"Выиграет тот, кто лучше будет играть, больше забьет голов."
oFANATo
oFANATo
02 декабря в 13:25
Тренер Брюгге Клеман: «Мы не хотим играть на ничью в матче с „Зенитом“»
Крепин Диатта будет отсутствовать, но мы должны будем быть все вместе, как в первом матче против «Зенита» [в 1-м туре]. Мы должны биться, прижавшись спиной к стене, чтобы получить хороший результат. Все будут стремиться к этому в этой игре.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ foxcon (раскрыть)
02 декабря в 11:58
С огромным удовольствием на это посмотрим ! ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 декабря в 11:39
Локомотив вон уже навязал борьбу Зальцбургу . Хорошо что не 7 в свои ворота получили . А ведь могли . И это от каких-то австрияков !!!
Ironigor
Ironigor
02 декабря в 11:27
Малофеев ,это сон в психушке !!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
02 декабря в 11:26
Но я пишу о особенностях его характера,а не оцениваю его роль в состоянии своего коммунального хозяйства.Причём здесь мнение бывшего вратаря о предстоящем матче и его участие в избирательной компании Володимира-не понять.Разве что для хайпа и демонстрации своей кухонной оппозиции к власти.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Союзник противников (раскрыть)
02 декабря в 11:21
Это мне говорит человек, которы\й сам в следующем посте пишет про Бункерного)
Leha-ha50
Leha-ha50
02 декабря в 11:20
Малафеев: «„Зенит“ сможет навязать борьбу „Брюгге“»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
....и крупно не должен проиграть.
Союзник противников
Союзник противников ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
02 декабря в 11:11
Чего вам о футболе не говорится,обязательно Вовку надо приплести??? Унитаз течёт,Путин приди и отремонтируй???
foxcon
foxcon
02 декабря в 11:10
Брюгге ещё имеет шанс даже на выход в плей-офф,так что Брюгге сегодня в щепки разнесёт зеньку
Союзник противников
Союзник противников
02 декабря в 11:10
Уровень пафоса снижается до приемлемого оценочного уровня,от "мы способный выйти в полуфинал ЛЧ,через "мы обязаны выйти из группы" до реалистичного "Зенит" МОЖЕТ навязать борьбу "Брюгге"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
02 декабря в 11:08
Угу, мы помним заголовки "Малафеев: «„Зенит“ может дать бой дортмундской „Боруссии“»" и т.п. от доверенного лица Путина.
112910415
112910415
02 декабря в 11:04
точно - точно ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 декабря в 10:58
Очень бы хотелось...
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