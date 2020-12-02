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Смородская: «Николич лучше всех подготовил команду к еврокубкам»

02 декабря 2020, 11:22
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями после поражения «железнодорожников» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:3).

Игра у «Локомотива» совершенно не получилась: низкие скорости, много ошибок. Сыграла роль недооценка соперника. Конечно, «Локо» устал играть на несколько фронтов. У нас нет привычки так играть, не хватает физических тренировок, плюс, медленные скорости. Очень жаль, что команда показала такой результат.

Виноват в целом низкий уровень нашего футбола. Один из факторов — ужесточение лимита на легионеров. Говорили, что нам не надо европейских звезд, и мы сами будем играть. Вот, доигрались за 11 лет.

Что касается Николича, то он лучше всех подготовил команду к еврокубкам. Николич готовил команду к конкретному сопернику, и «Локомотив» выглядел достойно. Гораздо лучше остальных.

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Все комментарии
протон1
протон1
02 декабря в 20:42
    Killofwrath
    Killofwrath ответ sv_1969 (раскрыть)
    02 декабря в 17:00
    ну так я и говорю, что состав был ни о чем у Локо, с основой была бы иная игра
    sv_1969
    sv_1969 ответ Killofwrath (раскрыть)
    02 декабря в 16:33
    Каждый видит то что хочет! Я вчера на сутках был и внимательно смотрел!Во многих эпизодах игроки Зальцбурга были быстрее и точнее!
    Killofwrath
    Killofwrath ответ sv_1969 (раскрыть)
    02 декабря в 16:20
    Ну а чего тут, я не увидел какой-то силы в зальцбурге особой
    sv_1969
    sv_1969 ответ Killofwrath (раскрыть)
    02 декабря в 16:15
    Блажен кто верует!
    sv_1969
    sv_1969 ответ sniper_klon (раскрыть)
    02 декабря в 14:09
    И уж точно не позорнее Зенита)
    sv_1969
    sv_1969 ответ За адекватность (раскрыть)
    02 декабря в 14:02, ред.
    Это ужас!У Зальцбурга более 60% игроков уже на карандаше клубов из топ-5!После этой ЛЧ их будет ещё больше!Что имеет Локо?))И эта курица что-то вякает про недооценку!
    За адекватность
    За адекватность
    02 декабря в 13:49
    "Сыграла роль недооценка соперника." Занавес. Вопросов больше не имею.
    sniper_klon
    sniper_klon ответ Mangur (раскрыть)
    02 декабря в 13:07
    Не позорнее быков
    Killofwrath
    Killofwrath
    02 декабря в 12:29
    Проиграли из-за больших потерей в составе. И всё
    На поле полузащита была полностью дублем
    Райкович тот еще кадр
    Ну собственно в этом и вся проблема была
    Один привозил, другие не способны созидать
    Уверен, основным составом Локо минимум бы ничью зацепил, а скорее бы и выиграл
    kust07
    kust07
    02 декабря в 12:15
    К сожалению Локомотив такой же как и остальные наши клубы в ЛЧ.Бездари все.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    02 декабря в 12:13
    Ни у кого из российских клубов нет возможности для приобретения настоящих европейских звезд футбола (даже "Зенит" втридорога приобретает в лучшем случае середняков, заинтересованных больше в деньгах, чем в футболе). Но отмена лимита необходима, чтобы расшевелить наших паспортистов. Лучший пусть в составе легионер средней руки из условной балканской страны, отрабатывающий свой контракт, чем обленившийся лимитчик. Должно ужу дойти, что засыпая деньгами отечественный продукт - результата не добьешься.
    sv_1969
    sv_1969
    02 декабря в 11:49
    Палата № 6 ждёт Олю и тех кто с ней про футбол разговаривает!
    ДСА
    ДСА
    02 декабря в 11:43
    Если не выйдут из группы, то подготовке грош цена.
    Союзник противников
    Союзник противников
    02 декабря в 11:32
    КАкая "недооценка",мадам??? Николич как раз совершенно ясно представляет потенциал команды,которую вы,мадам,вместе с вашими столь же неумелыми последователями,строили десяток лет.Притом,ещё и обескровленной продажей игроков и тестами.НЕдаром он отмечал,что менять есть смысл в паузе,а сейчас исходить из данности.А команда могла сыграть по-иному???Бред...
    112910415
    112910415
    02 декабря в 11:32
    грустно это всё
    Legend 6
    Legend 6
    02 декабря в 11:26
    Я так и не понял.
    Николич выглядил лучше остальных? Это лучше кого Сёмина или еще кого-то?
    Или Локомотив выглядел лучше остальных? Лучшего кого? Реала или Баварии?
    Mangur
    Mangur
    02 декабря в 11:25
    Позорное выступление Локомотива
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