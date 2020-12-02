Бышовец: «„Зенит“ не показал себя способным на сверхусилия, нужные для ЛЧ»

Бывший главный тренер «Зенита» поделился мнением о выступлениях петербургской команды в Лиге чемпионов. «Зенит» с одним очком в активе после четырех туров замыкает турнирную таблицу группы F. В среду петербургский клуб играет с «Брюгге» на выезде.

К сожалению, несбалансированность состава и травмы ряда лидеров не дали команде преуспеть в турнире. Хотя в целом, в игровом и ментальном плане этот коллектив не показал себя способным на сверхусилия, необходимые для такого турнира, как Лига чемпионов. Хочется надеяться, что хотя бы в двух последних матчах это у «Зенита» проявится. Во всяком случае, в матче с «Брюгге» у них есть шансы на успех в случае предельной мобилизации всех своих физических и психологических сил.