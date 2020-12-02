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Бышовец: «„Зенит“ не показал себя способным на сверхусилия, нужные для ЛЧ»

02 декабря 2020, 11:46

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец поделился мнением о выступлениях петербургской команды в Лиге чемпионов. «Зенит» с одним очком в активе после четырех туров замыкает турнирную таблицу группы F. В среду петербургский клуб играет с «Брюгге» на выезде.

К сожалению, несбалансированность состава и травмы ряда лидеров не дали команде преуспеть в турнире. Хотя в целом, в игровом и ментальном плане этот коллектив не показал себя способным на сверхусилия, необходимые для такого турнира, как Лига чемпионов. Хочется надеяться, что хотя бы в двух последних матчах это у «Зенита» проявится. Во всяком случае, в матче с «Брюгге» у них есть шансы на успех в случае предельной мобилизации всех своих физических и психологических сил.

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Все комментарии
nubom
nubom
02 декабря в 12:42
Я думаю, что в кубках ни одна российская команда свою игру не показали. Бойкот начали Ростов и Динамо, а остальные проявили нечеловечекие сверхусилия для его продолжения...
alexando1974
alexando1974
02 декабря в 12:42
Бышовец: «„Зенит“ не показал себя способным на сверхусилия, нужные для ЛЧ»

И НЕТОЛЬКО ЗЕНИТ И УЖЕ КОТОРЫЙ ГОД!
Союзник противников
Союзник противников
02 декабря в 12:40
Словом,полное 73о.
oFANATo
oFANATo
02 декабря в 12:08, ред.
Потеря лидеров команды? Дешёвые отмазки, у Лацио тоже были бооольшие потери от короны, и ничего приехали и отобрали очки у бомжей, и не хныкали про потери.
mihaluch
mihaluch
02 декабря в 12:02
Не будут они в Лиге корячиться приоритетом будет чемпионат России.
viv
viv
02 декабря в 12:02
Зенит опять опозорился.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 декабря в 11:51
Они играют без желания!
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