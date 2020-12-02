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«Дыма без огня не бывает», — Червиченко о возможном увольнении Газизова

02 декабря 2020, 11:52

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное увольнение Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.

Мы видим, как эти слухи закрывают все информационное поле, уже столько новостей было. Я считаю, что дыма без огня не бывает. Видимо, в «Спартаке» есть какой-то конфликт, и вот-вот он выплеснется наружу. Но о причинах этого конфликта мне ничего неизвестно. Мы можем только гадать, что там происходит. Я не вижу таких явных причин, после которого можно увольнять человека после 4-5 месяцев работы. Внутри явно что-то кипит, но пока не могу сказать что.

На мой взгляд, определенные недопонимания существуют. А кто в них участвует — нужно уточнять у Федуна. Возможно, из-за прихода Попова в клуб роль Газизова в клубе обесценивается. Получается, полномочия Газизова, условно — следить за спортивными объектами, за тем, как команда себя чувствует и так далее. А остальные задачи, более важные, переходят к Попову. Он будет определять, кого покупать, как тратить деньги. Предполагаю, Газизов этим не очень доволен, когда он переходил в «Спартак», ему обещали всю полноту власти в клубе, а теперь получается, что его власть начинают обрезать.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
02 декабря в 15:22
"...Внутри явно что-то кипит, но пока не могу сказать что..."
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Как, что кипит? Бунтарский дух гладиаторов неистребим!
за
за
02 декабря в 15:06
Рыбу без Червя не достанешь...
ДАША Д
ДАША Д
02 декабря в 12:49
Газизов должен был всё учесть в контракте.
Союзник противников
Союзник противников
02 декабря в 12:42
Чего там гадать? "Спартак" ведь уже официально опроверг этот слух.Значит,быть по сему.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 декабря в 12:35
Походу этого товарища просто так не уволить!
Супервайзер
Супервайзер ответ Leha-ha50 (раскрыть)
02 декабря в 12:30
Однажды мои дети двойняшки, сын и дочь, когда им было по четыре года, поймали кузнечиков и посадили их в одну банку. Кузнечик сына быстро расправился с кузнечиком дочери, убив его. Дочь начала плакать и не унималась несмотря на уговоры сына, что мол дескать её кузнечик и так бы не прожил долго, так как кузнечики живут один сезон, его могла съесть лягушка или еще что-нибудь с ним могло случиться. Дочь всё не унималась.
" Все проблемы от этих женщин",- изрек мой четырехлетний сын.
Устами младенца глаголит истина!)))
ermak6848
ermak6848
02 декабря в 12:28
Что то быстро спёкся тоФФарищ...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
02 декабря в 12:22
    Великолепный
    Великолепный
    02 декабря в 12:04
    Верное замечание- Дыма без огня не бывает.
    Раз уж в спартаке рулить начала женщина.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ LOpp (раскрыть)
    02 декабря в 12:00
    Жаль, он сам там не выступает, он своим позорным выступлением обычно оттягивает внимание от позорного выступления других клубов тоже))
    LOpp
    LOpp
    02 декабря в 11:58
    Спартак с увольнением Газизова оттягивает внимание СМИ от позорного выступления рос. клубов в еврокубках.
    Где спасибо?
    mihaluch
    mihaluch
    02 декабря в 11:57
    Всё это только слухи.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    02 декабря в 11:55
    Ищите женщину.......это главная причина всех бед.
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