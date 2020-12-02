«Дыма без огня не бывает», — Червиченко о возможном увольнении Газизова

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное увольнение Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.

Мы видим, как эти слухи закрывают все информационное поле, уже столько новостей было. Я считаю, что дыма без огня не бывает. Видимо, в «Спартаке» есть какой-то конфликт, и вот-вот он выплеснется наружу. Но о причинах этого конфликта мне ничего неизвестно. Мы можем только гадать, что там происходит. Я не вижу таких явных причин, после которого можно увольнять человека после 4-5 месяцев работы. Внутри явно что-то кипит, но пока не могу сказать что.

На мой взгляд, определенные недопонимания существуют. А кто в них участвует — нужно уточнять у Федуна. Возможно, из-за прихода Попова в клуб роль Газизова в клубе обесценивается. Получается, полномочия Газизова, условно — следить за спортивными объектами, за тем, как команда себя чувствует и так далее. А остальные задачи, более важные, переходят к Попову. Он будет определять, кого покупать, как тратить деньги. Предполагаю, Газизов этим не очень доволен, когда он переходил в «Спартак», ему обещали всю полноту власти в клубе, а теперь получается, что его власть начинают обрезать.