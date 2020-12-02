«Локомотив» не собирается увольнять Кикнадзе и Николича

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что к руководству и главному тренеру команды не будут применяться оргвыводы после поражения от «Зальцбурга» (1:3) в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
Нет, относительно руководства, тренеров никаких оргвыводов не будет.
Будем думать, что нужно изменить для того, чтобы в трансферное окно поработать. Чтобы в следующем сезоне выглядеть более сильным коллективом.
Николичу можно дать еще шанс а уволить всегда успеют
Николичу можно дать еще шанс а уволить всегда успеют