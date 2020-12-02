«Локомотив» не собирается увольнять Кикнадзе и Николича

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02 декабря 2020, 11:26

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что к руководству и главному тренеру команды не будут применяться оргвыводы после поражения от «Зальцбурга» (1:3) в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов.