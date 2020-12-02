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«Локомотив» не собирается увольнять Кикнадзе и Николича

02 декабря 2020, 11:26
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что к руководству и главному тренеру команды не будут применяться оргвыводы после поражения от «Зальцбурга» (1:3) в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Нет, относительно руководства, тренеров никаких оргвыводов не будет.

Будем думать, что нужно изменить для того, чтобы в трансферное окно поработать. Чтобы в следующем сезоне выглядеть более сильным коллективом.

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Палыч82
Палыч82 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
03 декабря в 22:31
Эти две ничьи и в очковом соотношении, и в премиальных от ЛЧ, хуже чем одна победа,) Так что бестолку,)
Палыч82
Палыч82 ответ Pashok00786 (раскрыть)
03 декабря в 22:28
Ну Семин хоть из имеющихся доходяг команду какую-никакую лепил, брал три кубка, чемпионство и выводил в ЛЧ. А нынче вообще бы в какие-нибудь еврокубки попасть, а то и сравнивать будет нечего,) К Николичу претензий пока нет, пусть хоть один сбор проведет. А вот к чему руководство врало перед летними реформами впопыхах непонятно
XL-965
XL-965
03 декабря в 00:32
Одну мразь Смородскую пережили, крепитесь ребят придется переживать и этих.
CSKA2012
CSKA2012
02 декабря в 18:27
А надо бы, ещё Гилю пускай прихватят.
ТТ
ТТ
02 декабря в 18:04, ред.
Ну даже если уволят нечего не измениться ! Только неустойку нужно будет выплатить !
DXTK
DXTK
02 декабря в 17:39
Многие ждут отставки Кикнадзе, а он сейчас такой всем ответочку пишет........ " С нагретого места в Локо, сам никто еще не уходил в отставку".

Николичу можно дать еще шанс а уволить всегда успеют
Евгений Быстров
Евгений Быстров
02 декабря в 17:17
Николич не виноват в таком провале,разве что в прошедшем матче схему хреновую выбрал.А так,отсутствовало много системообразующих игроков.А вот кикнудзю взашей гнать нужно
Igo0rek
Igo0rek
02 декабря в 17:04
Николича понятно, нет смысла увольнять. Но Кикнадзе это раковая опухоль Локомотива.
Kosmos58
Kosmos58
02 декабря в 17:00
Кикинадзэ, на выход!!!
roman11111978
roman11111978
02 декабря в 16:50
Сколько лет.....одна и та же песня....ДУБОЛОМЫ
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ oFANATo (раскрыть)
02 декабря в 16:18
По крайней мере не пролетвет крупняком и работает все го то полгода от силы
Спрaведливый
Спрaведливый
02 декабря в 16:14
это справедливое решение
Z. Kramer
Z. Kramer
02 декабря в 16:08
Ещё не всё освоили.
Сп62
Сп62 ответ Pashok00786 (раскрыть)
02 декабря в 15:57
И переименовать Локомотив в Шахтёр.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
02 декабря в 15:38
Результат отличный, провалились везде где можно, это не может не радовать. Опять себе финансирование увеличат и делов-то
nikoladolgov
nikoladolgov
02 декабря в 14:39
Порядочные люди в такой ситуации стреляются, а эти ублюдки только думать начинают ... 56ы !
Introvert
Introvert
02 декабря в 14:28
Правильное решение.
berda2003
berda2003
02 декабря в 14:28
за что увольнять? КПД как у паровоза 3% - вопросов нет.
Паровозов
Паровозов
02 декабря в 14:08
С Еврокубками попрощались, в чемпе провал полнейший, а руководство всё устраивает. Эхх печаль и тоска...
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
02 декабря в 14:07
Паровоз гудит.
pomor45
pomor45
02 декабря в 14:06, ред.
Безысходность это.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ oFANATo (раскрыть)
02 декабря в 13:46
Две ничьи с матрасами. Они никуда не делись
VanZu777
VanZu777
02 декабря в 13:32
Мне кажется что-то грядёт после covid, в том году никто не вышел в весну, как будто зная что будет происходить, и самоизолированием все наши клубы решили заняться, походу они опять что то знают...
alex074
alex074
02 декабря в 13:27
    oFANATo
    oFANATo
    02 декабря в 13:14
    Ну и чем теперь Николич лучше Семина?
    санек002
    санек002
    02 декабря в 12:57
    а зачем увольнять?по словам смородской локо показал лучший футбол из фсех наших клубов!
    roniker_
    roniker_ ответ particular (раскрыть)
    02 декабря в 12:50, ред.
    ...игроки играют... А ожидания болельщиков, - это как всем давно известно, проблемы самих болельщиков))
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    02 декабря в 12:48
    Мудко это карма отечественного спорта !
    Союзник противников
    Союзник противников
    02 декабря в 12:39
    Кикнадзи-это карма отечественного футбола,а фамилии могут быть другими.
    Pashok00786
    Pashok00786
    02 декабря в 12:31
    Да что при Семине Локо был 4 тым в ЛЧ что при николиче))...уровень нашего футбола таков...а всего то надо отменить лимит купить десять бразильцев и поставить тренера португальца и можно выигрывать реал))пример есть в Украине)
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