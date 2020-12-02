Быстров: «У „Зенита“ есть шанс, если выложится на сто процентов»

Бывший российский футболист Владимир Быстров оценил шансы «Зенита» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».
Верю ли я в победу «Зенита»? Хотелось бы. У бельгийцев крепкая команда. Но если «Зенит» выложится на сто процентов, сыграет так, как умеет, смело, агрессивно — шанс есть.
Четвертое место — провал? Конечно. Надеюсь, ребята этого не допустят. Да, в Лиге чемпионов нам пока ловить нечего. Значит, нужно с третьего места выходить в Лигу Европы и там бороться за победу.
Брюгге выиграл в Питере, почему бы Зениту не попробовать? Когда терять нечего, играть проще. Жаль, у Зенита проблемы с составом, но ведь и у Брюгге не всё в шоколаде.
Нужно выходить на игру с полной самоотдачей и пытаться победить. Чудеса в спорте не редки, нужно только приложить усилия к этому.
Надеюсь, всё в Зените будет хорошо. Начиная с сегодняшнего вечера...
Брюгге выиграл в Питере, почему бы Зениту не попробовать? Когда терять нечего, играть проще. Жаль, у Зенита проблемы с составом, но ведь и у Брюгге не всё в шоколаде.
Нужно выходить на игру с полной самоотдачей и пытаться победить. Чудеса в спорте не редки, нужно только приложить усилия к этому.
Надеюсь, всё в Зените будет хорошо. Начиная с сегодняшнего вечера...