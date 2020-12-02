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Быстров: «У „Зенита“ есть шанс, если выложится на сто процентов»

02 декабря 2020, 12:04
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший российский футболист Владимир Быстров оценил шансы «Зенита» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

Верю ли я в победу «Зенита»? Хотелось бы. У бельгийцев крепкая команда. Но если «Зенит» выложится на сто процентов, сыграет так, как умеет, смело, агрессивно — шанс есть.

Четвертое место — провал? Конечно. Надеюсь, ребята этого не допустят. Да, в Лиге чемпионов нам пока ловить нечего. Значит, нужно с третьего места выходить в Лигу Европы и там бороться за победу.

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Все комментарии
nubom
nubom
02 декабря в 14:58
Зениту не следует быть белой вороной, а играть, как все наши....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 декабря в 13:39
Пока есть хоть теоретические шансы, нужно выходить и бороться за победу.
Брюгге выиграл в Питере, почему бы Зениту не попробовать? Когда терять нечего, играть проще. Жаль, у Зенита проблемы с составом, но ведь и у Брюгге не всё в шоколаде.
Нужно выходить на игру с полной самоотдачей и пытаться победить. Чудеса в спорте не редки, нужно только приложить усилия к этому.
Надеюсь, всё в Зените будет хорошо. Начиная с сегодняшнего вечера...
112910415
112910415
02 декабря в 13:38
победа неизбежна практически
alexando1974
alexando1974
02 декабря в 13:35
быстров клоун! какая лига европы))) выложиться то на сто процентов можно но при этом про...бать
rubinovyi2
rubinovyi2
02 декабря в 13:34
Зенит умеет играть смело,агрессивно..????
RUPRICHT
RUPRICHT
02 декабря в 13:15
ВЫИГРАТЬ НА ЧУЖОМ ПОЛЕ БЕЗ ДЗЮБЫ ЭТО ПРОСТО ФАНТАЗИЯ БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ!!!!В АКТИВЕ С ОДНИМ ОЧКОМ ПРЫГНУТЬ ВЫШЕ ГОЛОВЫ!!???СМЕШНО!!!НУЖНО СМЕРИТЬСЯ И ГОТОВИТЬСЯ К НОВОЙ ЛЧ!!!!
За адекватность
За адекватность
02 декабря в 12:57
"Значит, нужно с третьего места выходить в Лигу Европы и там бороться за победу." К великому сожалению в ЛЕ команд из условно Сан Марино, Андорры и Гибралтара, с которыми в упорной борьбе, иногда побеждая в серии пенальти, можно было бы побороться за победу в турнире нет на стадии 1/16 финала.
ДСА
ДСА
02 декабря в 12:48
На бумаге Зенит опять сильнее.
Союзник противников
Союзник противников
02 декабря в 12:46
А так всё хорошо начиналось :Нас ждут в финале ЛЧ!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
02 декабря в 12:19
Да нет у них шанса, к сожалению.
viv
viv
02 декабря в 12:19
Зенит и в домашней игре проиграл 2:1, а тут выезд в Бельгию. Что то не верится в этих пенсионеров-пешеходов. Они только в РПЛ герои с админресурсом.
Grey33
Grey33
02 декабря в 12:16
Увы, не верю. Хотя для Семака это будет матч, решающий его карьеру.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
02 декабря в 12:15
Что тогда они не выложились в других матчах? у всех команд проблемы с составами но они играют и выигрывают))) да это просто разговоры пьяных))) этот сезон в еврокубках провал всех Российских команд. Результат очевиден П1 или ничья максимум
mihaluch
mihaluch
02 декабря в 12:06
Если выложаться то может быть.
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