Быстров: «У „Зенита“ есть шанс, если выложится на сто процентов»

Бывший российский футболист оценил шансы «Зенита» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

Верю ли я в победу «Зенита»? Хотелось бы. У бельгийцев крепкая команда. Но если «Зенит» выложится на сто процентов, сыграет так, как умеет, смело, агрессивно — шанс есть.

Четвертое место — провал? Конечно. Надеюсь, ребята этого не допустят. Да, в Лиге чемпионов нам пока ловить нечего. Значит, нужно с третьего места выходить в Лигу Европы и там бороться за победу.