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Бонуччи: «Будет нелегко забить три гола „Барсе“, чтобы занять первое место»

03 декабря 2020, 09:25
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над киевским «Динамо» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игрок также выразил надежду на первое место в группе, которое будет возможно в случае победы над «Барселоной» с нужным счетом («Юве» необходимо забивать три гола и побеждать с разницей как минимум в два гола).

Будет нелегко забить три гола «Барселоне», чтобы занять первое место в группе, но мы постараемся изо всех сил.

Наша цель состояла в том, чтобы выйти в 1/8 финала и до самого конца бороться с «Барсой» за первое место в группе. Так что нам это удалось. Теперь мы постараемся завершить работу.

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Все комментарии
112910415
112910415
03 декабря в 10:52
очень вряд ли
ДАША Д
ДАША Д
03 декабря в 10:08
Барселона и 8 может пропустить.
Legend 6
Legend 6
03 декабря в 09:41
🤣Пусть Ювентус нарядит свою невесту в платье и подложит в судейскую, может коллективно что-нибудь придумают.)
Leha-ha50
Leha-ha50
03 декабря в 09:27
Это вряд ли, еще и не пропустить же надо.
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