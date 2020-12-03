Бонуччи: «Будет нелегко забить три гола „Барсе“, чтобы занять первое место»

Защитник «Ювентуса» прокомментировал победу над киевским «Динамо» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игрок также выразил надежду на первое место в группе, которое будет возможно в случае победы над «Барселоной» с нужным счетом («Юве» необходимо забивать три гола и побеждать с разницей как минимум в два гола).

Будет нелегко забить три гола «Барселоне», чтобы занять первое место в группе, но мы постараемся изо всех сил.

Наша цель состояла в том, чтобы выйти в 1/8 финала и до самого конца бороться с «Барсой» за первое место в группе. Так что нам это удалось. Теперь мы постараемся завершить работу.