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Индзаги: «Это был хороший матч, демонстрация характера»

03 декабря 2020, 09:12
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал ничью с «Боруссией» Д в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это был хороший матч, демонстрация характера, и я думаю, что во втором тайме мы, вероятно, заслужили большего. Здорово, что мы так хорошо сыграли против такой сильной команды.

Две наши ничьи в Санкт-Петербурге и Брюгге были добыты в критической ситуации, поэтому это были очень важные моменты. Мы надеялись, что девяти очков будет достаточно, чтобы обеспечить путевку в плей-офф, чего «Лацио» ждет более 20 лет. Теперь нас ждет еще одна игра, чтобы получить нужный нам результат.

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ДСА
ДСА
03 декабря в 10:09
Это очко в принципе ничего не решает.
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