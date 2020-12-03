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Лэмпард: «Жиру не всегда получает игровое время, но он настоящий профи»

03 декабря 2020, 07:44
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал покер форварда «синих» Оливье Жиру в выездном матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (4:0).

Жиру — настоящий профессионал. Он не всегда получает игровое время, но его выступления доказали, что Оливье является прекрасным примером для молодых игроков, что нужно продолжать выкладываться на тренировках. Это было совершенное выступление.

Было важно дать игрокам шанс. В сегодняшней игре было очень много плюсов. Мы были сконцентрированы и справлялись с любыми проблемами по ходу встречи.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
03 декабря в 10:10
Человек дорвался до игры и выдал всё что может.
Carradona
Carradona
03 декабря в 08:58
Весь годовой запас голов вчера потратил)
ЮЗИК
ЮЗИК
03 декабря в 08:57
Старичок Жиру разыгрался
Leha-ha50
Leha-ha50
03 декабря в 08:23
А ведь все порывается уйти. Вот куда???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 декабря в 07:59
Нормальный он игрок...
STVA 1
STVA 1
03 декабря в 07:45
Поэтому Бэкхэм и зовёт его
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