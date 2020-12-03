Лэмпард: «Жиру не всегда получает игровое время, но он настоящий профи»

Главный тренер «Челси» прокомментировал покер форварда «синих» в выездном матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (4:0).

Жиру — настоящий профессионал. Он не всегда получает игровое время, но его выступления доказали, что Оливье является прекрасным примером для молодых игроков, что нужно продолжать выкладываться на тренировках. Это было совершенное выступление.

Было важно дать игрокам шанс. В сегодняшней игре было очень много плюсов. Мы были сконцентрированы и справлялись с любыми проблемами по ходу встречи.