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Р. Билялетдинов: «Я бы назвал „Рубин“ фаворитом матча с „Локомотивом“»

04 декабря 2020, 06:52
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Экс-наставник «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от очной встречи команд в рамках 17-го тура РПЛ.

С учётом того, какими медленными «железнодорожники» мне казались на фоне «Зальцбурга», есть ощущение, что у них и с Казанью будут проблемы. Тем более мы видим, как тяжело всем, и особенно «Локо», даются игры РПЛ после еврокубков. Так что я бы назвал фаворитом «Рубин», но могут быть и неожиданности. Многое зависит от того, в каком состоянии будет их основной нападающий Джордже Деспотович, который недавно был травмирован, и мы видели, как казанцы без него вчистую проиграли дома «Ростову». Но после победы над ЦСКА есть ощущение, что «Рубин» поймал волну и должен как минимум не проиграть в Москве.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
04 декабря в 13:41
Тут фаворитов нет, у всех проблемы.
oFANATo
oFANATo
04 декабря в 13:03
Игра будет на три результата
но у команды Леонида Викторовича
может больше остаться силенок на
концовку матча, что может перевесить
в этом противостоянии.
Caniggia
Caniggia
04 декабря в 11:22
60% на 40% в пользу Рубина. Локо вымотан физически и психологически!
112910415
112910415
04 декабря в 10:49
Рубин своего не упустит ... наверное
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
04 декабря в 10:48
Так много болтал, а в итоге надеется на ничью и не боевую а на 0:0.
ildar_3871
ildar_3871
04 декабря в 10:05
Ого !) Бил перегнул !)
sv_1969
sv_1969
04 декабря в 07:13
Шансы равные думаю...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 декабря в 07:07
Татарин желает победы татарам...
ДСА
ДСА
04 декабря в 07:02
Тут скорее всего шансы равны.
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