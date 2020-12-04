Р. Билялетдинов: «Я бы назвал „Рубин“ фаворитом матча с „Локомотивом“»

Экс-наставник «Рубина» и «Локомотива» поделился ожиданиями от очной встречи команд в рамках 17-го тура РПЛ .

С учётом того, какими медленными «железнодорожники» мне казались на фоне «Зальцбурга», есть ощущение, что у них и с Казанью будут проблемы. Тем более мы видим, как тяжело всем, и особенно «Локо», даются игры РПЛ после еврокубков. Так что я бы назвал фаворитом «Рубин», но могут быть и неожиданности. Многое зависит от того, в каком состоянии будет их основной нападающий Джордже Деспотович, который недавно был травмирован, и мы видели, как казанцы без него вчистую проиграли дома «Ростову». Но после победы над ЦСКА есть ощущение, что «Рубин» поймал волну и должен как минимум не проиграть в Москве.