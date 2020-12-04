Бубнов: «Австрийцы и бельгийцы легко обыгрывают наши ведущие клубы!»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре ЦСКА в домашнем матче с «Вольфсбергом» (0:1) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Первый тайм армейцы, откровенно говоря, провалили. Австрийцы выглядели лучше, играя компактно и плотно. Гости не отдавали ни одного участка поля без борьбы и быстро переходили из обороны в атаку. Кроме того, удалось забить гол-красавец, который стал во многом стечением обстоятельств. Уж слишком редкий по силе и точности удар удался игроку «Вольфсберга». Ахметов не успел накрыть, а Акинфеев – вытащить из-под перекладины. ЦСКА же не смог взять под контроль середину поля и взвинтить темп. Давление на ворота хозяева практически не оказывали, из-за чего не было и голевых моментов. Армейцы заслуженно ушли на перерыв, уступая в счете.

Во втором тайме «Вольфсберг» охранял добытое преимущество, а ЦСКА так и не смог перестроиться и оказать давление. Не сработали и замены Ганчаренко, кроме разве что Бистровича, который начал наносить дальние удары и обострять впереди. Армейцам пришлось упростить игру до забросов на высокого Гайча, но соперники оказались к этому готовы. Гости грамотно перекрывали фланги, из-за чего не получалось сделать нацеленную передачу в штрафную. Не удалось проявить себя и Влашичу, который тащит на себе команду в РПЛ . Австрийцы уделили хорвату особое внимание – один игрок всегда атаковал его, а второй находился рядом на подстраховке. Кроме того, Влашич не двужильный и, конечно, успел устать за первую часть сезона, которую он отыграл почти без замен.