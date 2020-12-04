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Бубнов: «Австрийцы и бельгийцы легко обыгрывают наши ведущие клубы!»

04 декабря 2020, 02:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре ЦСКА в домашнем матче с «Вольфсбергом» (0:1) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Первый тайм армейцы, откровенно говоря, провалили. Австрийцы выглядели лучше, играя компактно и плотно. Гости не отдавали ни одного участка поля без борьбы и быстро переходили из обороны в атаку. Кроме того, удалось забить гол-красавец, который стал во многом стечением обстоятельств. Уж слишком редкий по силе и точности удар удался игроку «Вольфсберга». Ахметов не успел накрыть, а Акинфеев – вытащить из-под перекладины. ЦСКА же не смог взять под контроль середину поля и взвинтить темп. Давление на ворота хозяева практически не оказывали, из-за чего не было и голевых моментов. Армейцы заслуженно ушли на перерыв, уступая в счете.

Во втором тайме «Вольфсберг» охранял добытое преимущество, а ЦСКА так и не смог перестроиться и оказать давление. Не сработали и замены Ганчаренко, кроме разве что Бистровича, который начал наносить дальние удары и обострять впереди. Армейцам пришлось упростить игру до забросов на высокого Гайча, но соперники оказались к этому готовы. Гости грамотно перекрывали фланги, из-за чего не получалось сделать нацеленную передачу в штрафную. Не удалось проявить себя и Влашичу, который тащит на себе команду в РПЛ. Австрийцы уделили хорвату особое внимание – один игрок всегда атаковал его, а второй находился рядом на подстраховке. Кроме того, Влашич не двужильный и, конечно, успел устать за первую часть сезона, которую он отыграл почти без замен.

Безусловно, за такую игру и результат ЦСКА заслуживает исключительно отрицательной оценки. Непопадание в плей-офф Лиги Европы второй год подряд – очевидный провал. При этом нет никакой разницы в классе на фоне австрийцев или бельгийцев: они довольно легко обыгрывают наши ведущие клубы! Видимо, у нас чересчур завышенные представления об уровне чемпионата России.

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Все комментарии
St David
St David
05 декабря в 06:52
В этом сезоне у клубов из Восточной Европы вообще всего пять победв кубках: 2 у Шахтера, 2 Зари и 1 у Краснодара.
oFANATo
oFANATo ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
04 декабря в 13:11
Но мы не будем жаловаться как болельщики зенита, что игроки устали, много перелетов, много травмированных, коронавирус...
Будем двигаться дальше и быть сильнее в следующих матчах.
Союзник противников
Союзник противников
04 декабря в 11:32
Ахметов и Обляков-любимцы и креатура ВМГ в опорной зоне??? Увольте,я как увидел состав,так сразу и написал :Нас посетит северный пушистый зверёк.Так и получилось.
112910415
112910415
04 декабря в 10:33
слабы в коленках, однако
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
04 декабря в 07:51
Все наши евроклубы (те что в европе играют) тупо не умеют добывать нужный результат. Бывает и инициативой владеют, мяч держат, но игру не контролируют! Любые заштатные клубы из посредственных чемпионатов четко выполняют свою задачу: забить и отобороняться. Совсем все прогнило в нашем футбольном королевстве. Это ж разве можно такое было представить, что четыре сильнейших российских клуба в 20-и матчах победят лишь раз и половину из них проиграют? Так стыдно за наш футбол никогда не было.
mister smith
mister smith
04 декабря в 06:28
Так-то оно так, а ЗП у наших в разы больше, чем у австрийцев и бельгийцев, где же тут справедливость, жаль ребят из Европы. Породили блин иждивенцев лимитом на легионеров.
sv_1969
sv_1969
04 декабря в 06:11
Америку открыл!)))
Mangur
Mangur
04 декабря в 03:14
Бубнов, капитан очевидность
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