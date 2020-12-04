Магнуссон: «У меня нет ответа, почему ЦСКА на 4-м месте и почти без голов»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон дал комментарий после домашнего поражения от «Вольфсберга» (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Конечно, мы разочарованы. У меня действительно нет ответа на вопрос, почему, создав столько моментов во всех этих матчах, включая сегодняшний, мы находимся на последней строчке с таким малым количеством голов.
Так или иначе, нам нужно двигаться дальше и быть сильнее в следующем сезоне.
Краснодар - 4 очко
Локо - 3 очка
ЦСКА - 3 очка
Зенит - 1 очко
Краснодар - 4 очко
Локо - 3 очка
ЦСКА - 3 очка
Зенит - 1 очко
И при ковиде, и без него. Уже и в ЛЕ. Привычка ..
И при ковиде, и без него. Уже и в ЛЕ. Привычка ..
Будем двигаться дальше и быть сильнее в следующих матчах.
Будем двигаться дальше и быть сильнее в следующих матчах.