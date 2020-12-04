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Магнуссон: «У меня нет ответа, почему ЦСКА на 4-м месте и почти без голов»

04 декабря 2020, 01:48
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон дал комментарий после домашнего поражения от «Вольфсберга» (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Конечно, мы разочарованы. У меня действительно нет ответа на вопрос, почему, создав столько моментов во всех этих матчах, включая сегодняшний, мы находимся на последней строчке с таким малым количеством голов.

Так или иначе, нам нужно двигаться дальше и быть сильнее в следующем сезоне.

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Beekeeper
Beekeeper ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 декабря в 15:19
можно подумать вы по другому играете? так же 4 место и домой
Союзник противников
Союзник противников
04 декабря в 11:37
Какие "моменты"??? Ты просто был далёко и ничего не видел.Во всех матчах-отличные ТТД,за счёт безумного количества перепасов в стиле "поперечно-задовой игры",которую построил Ханчарэнка,а всё остальное пора квалифицировать как "неудачную попытку создать голевой момент",а не собственно ГОЛЕВОЙ МОМЕНТ.
112910415
112910415
04 декабря в 10:30
вопрос, конечно, интересный
kolpankolpan
kolpankolpan
04 декабря в 09:53
А пробовали хоть раз у штрафной мяч вперед протыкать , а не вбок или назад? Пас ближнему без давления и то в недодачу или с замедением по темпу, или с замедлением по скорости принимающего. Элементарные вещи в голове должны быть которая ногой командует. Или что ? Тренировки футбольного клуба без мяча? Ориентированы на бег и прыжки? Сочувствую нашим терпилам на трибунах.
SHMEL
SHMEL
04 декабря в 07:55
Позорище! Вчера даже что-то комментировать не мог от злобы и этого унижения.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 декабря в 07:53
А ответ нужно найти и задачку эту решить как можно быстрее.
Ironigor
Ironigor
04 декабря в 07:03
Ответ на поверхности- Ханчаренко !!!
DVOK68
DVOK68
04 декабря в 05:22, ред.
Достойный итог,сильно сыграли,уверенно.Нравится такая абревиатура.
kella
kella
04 декабря в 04:31
Головы есть, - но бестолковые!
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 декабря в 02:22, ред.
Кричите громче с обжитого 4-го места да ещё с 1 очком🤗
Краснодар - 4 очко
Локо - 3 очка
ЦСКА - 3 очка
Зенит - 1 очко
Mangur
Mangur
04 декабря в 02:10
Позорняк. И енто Элитка РПЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ oFANATo (раскрыть)
04 декабря в 02:05
А зачем переводить стрелки на Зенит, если вы уже лет 5 выше четвертого не поднимаетесь?
И при ковиде, и без него. Уже и в ЛЕ. Привычка ..
Comentarios
Comentarios
04 декабря в 02:01
Были мысли что Гончаренку игроки сливают. Потом подумал сами халявщики .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 декабря в 02:00
Сделаем поправку на ветер...
Introvert
Introvert
04 декабря в 01:59
И у меня нет.
oFANATo
oFANATo
04 декабря в 01:53, ред.
Но мы не будем жаловаться как болельщики зенита, что игроки устали, много перелетов, много травмированных, коронавирус...
Будем двигаться дальше и быть сильнее в следующих матчах.
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