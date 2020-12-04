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Президент «Урала»: «„Зенит“ будет злым после поражения от „Брюгге“»

04 декабря 2020, 05:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарий в преддверии выездного матча 17-го тура РПЛ против «Зенита».

Разумеется, хочется снова добиться успеха в матче с таким соперником. Понимаем, что будет непросто. И недавний матч «Зенита» в Лиге чемпионов нам не помощник. Да, команда физически может устать, но эмоционально она будет злая после поражения от «Брюгге». Поэтому нашим ребятам надо быть крайне внимательными в каждом эпизоде. Но в целом они готовы к этому. Все у нас готовятся к игре в обычном режиме, на позитиве, тем более после того как выиграли последний матч у «Сочи» (1:0).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 декабря в 13:48, ред.
А почему Зенит должен "быть злым" ???
Что поменялось с до игр с "Брюгге" и после...???
У кого то урезали зарплату ??....кто то лишился должности...??..
Судя по результату игр с "Брюгге" самим игрокам во время игр то было по-боку....а уж после то...)))
kastites
kastites
04 декабря в 13:26
Зенит сейчас ни какой
oFANATo
oFANATo
04 декабря в 13:06
Злость может и негативно сказаться.
Союзник противников
Союзник противников
04 декабря в 11:29
Злой,как импотент,понявший это,наконец!
112910415
112910415
04 декабря в 10:45
будьте как Брюгге !
Навзир
Навзир
04 декабря в 10:31, ред.
Лучше бы они с Брюге свою злость на поле проявляли.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
04 декабря в 09:50
...если Урал будет на каждом участке поля интенсивно вести игру, то этим могут компенсировать недостаток уровня и получить положительный результат...поэтому посмотрим как Урал реально хочет победить. другими словами: будут бегать - не проиграют )
Legend 6
Legend 6 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 декабря в 09:47
    nubom
    nubom
    04 декабря в 09:36
    Зенит будет не злым, а задумчивым...
    kust07
    kust07
    04 декабря в 09:03
    Урал щенков не боится
    andre_can
    andre_can
    04 декабря в 08:28
    у меня такое впечатление, что Нашим уже пофиг, лишь бы отпуск начался :)
    КЭТиК
    КЭТиК
    04 декабря в 07:27
    Может наоборот будут ватные ноги.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    04 декабря в 07:24, ред.
    Судя по последнему матчу в ЛЧ, Зенит уже в отпуске, всеми помыслами.
    Какой такой футбол-мутбол? Не видишь - мы в отпуске.)
    beefs
    beefs
    04 декабря в 07:05
    Ничего, пусть скрипят зубами а вы им парочку закотите...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    04 декабря в 06:07
    Боится, значит уважает...
    d_fincher
    d_fincher
    04 декабря в 05:53
    Зенит будет злым после последнего места в группе. Поэтому судьи в РПЛ будут еще злее.
    pele1981
    pele1981
    04 декабря в 05:33
    Хомячков бояться не стоит))
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