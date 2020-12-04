Ярошик: «Всё же ЦСКА рано замахиваться на выход из группы в Лиге Европы»

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик после поражения армейцев от «Вольфсберга» (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы поделился мнением о текущем кризисе в московском клубе.
ЦСКА провалился в Лиге Европы. Всё же рано замахиваться на выход из группы, команда попросту не готова играть на высоком уровне.
Игра не безнадёжна, но какой толк от владения мячом? Не хватает исполнительского мастерства — этот критерий и отличает большую команду от средней.
Стоит признать, ЦСКА уже не тот. Молодым сложно выступать на два фронта. Конечно, все клубы в одинаковых условиях, но пока футболисты не будут выкладываться на все 100% — ничего толкового не выйдет. Ещё одна проблема — не хватает лидера на поле. Раньше у ЦСКА был Вагнер Лав. Уверен, бразилец и в нынешней форме принёс бы достаточно пользы. Но в итоге он оказался в Казахстане.
"Девочка,девушка,молодая женщина,молодая женщина...молодая женщина...бабушка умерла"!
"Девочка,девушка,молодая женщина,молодая женщина...молодая женщина...бабушка умерла"!
И не стоит списывать всё на короновирус. Все команды в равных условиях. И что самое интересное более отдыхающих французов (чемпионат не доигран был) Краснодар обыграл.
Давайте признаемся, что просто упал уровень нашего чемпионата.
И не стоит списывать всё на короновирус. Все команды в равных условиях. И что самое интересное более отдыхающих французов (чемпионат не доигран был) Краснодар обыграл.
Давайте признаемся, что просто упал уровень нашего чемпионата.