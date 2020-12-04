Ярошик: «Всё же ЦСКА рано замахиваться на выход из группы в Лиге Европы»

Экс-полузащитник ЦСКА после поражения армейцев от «Вольфсберга» (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы поделился мнением о текущем кризисе в московском клубе.

ЦСКА провалился в Лиге Европы. Всё же рано замахиваться на выход из группы, команда попросту не готова играть на высоком уровне.

Игра не безнадёжна, но какой толк от владения мячом? Не хватает исполнительского мастерства — этот критерий и отличает большую команду от средней.