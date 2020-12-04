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Ярошик: «Всё же ЦСКА рано замахиваться на выход из группы в Лиге Европы»

04 декабря 2020, 01:19
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик после поражения армейцев от «Вольфсберга» (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы поделился мнением о текущем кризисе в московском клубе.

ЦСКА провалился в Лиге Европы. Всё же рано замахиваться на выход из группы, команда попросту не готова играть на высоком уровне.

Игра не безнадёжна, но какой толк от владения мячом? Не хватает исполнительского мастерства — этот критерий и отличает большую команду от средней.

Стоит признать, ЦСКА уже не тот. Молодым сложно выступать на два фронта. Конечно, все клубы в одинаковых условиях, но пока футболисты не будут выкладываться на все 100% — ничего толкового не выйдет. Ещё одна проблема — не хватает лидера на поле. Раньше у ЦСКА был Вагнер Лав. Уверен, бразилец и в нынешней форме принёс бы достаточно пользы. Но в итоге он оказался в Казахстане.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
04 декабря в 11:51
Молодыми они были три года назад.А то получается,как во французской присказке про предполагаемую (политкорректную)оценку возраста дамы :
"Девочка,девушка,молодая женщина,молодая женщина...молодая женщина...бабушка умерла"!
Project Pandora
Project Pandora ответ ДСА (раскрыть)
04 декабря в 11:42, ред.
Ты о чём? Они кое как вымучили одну победу. То, что они единственные кому удалось победить не делает их предпочтительнее любого клуба из РПЛ. Их единственное преимущество перед остальными, что они ещё не вылетели из ЕК. Но уверен, это до следующего соперника. Мусаев не тренер для Краснодара.
Байкал-38
Байкал-38
04 декабря в 10:43
Так получилось, что все наши команды оказались не готовы к еврокубкам. Такого слабого выступления наверное не было никогда. Локо, Зенит, Краснодар это не команды уровня ЛЧ, да и не факт, что в ЛЕ у них всё сложилось бы хорошо, особенно глядя как там играет лидер нашего чемпионата ЦСКА (последние два розыгрыша занимает последнее место в группе). Динамо с Ростовым вообще показали, что наши команды не могут конкурировать с клубами уровня середняка чемпионатов Израиля и Грузии!!!
И не стоит списывать всё на короновирус. Все команды в равных условиях. И что самое интересное более отдыхающих французов (чемпионат не доигран был) Краснодар обыграл.
Давайте признаемся, что просто упал уровень нашего чемпионата.
112910415
112910415
04 декабря в 10:27
немножко отрицательный прогресс
ДСА
ДСА
04 декабря в 03:35
Вся надежда теперь на Краснодар.
oFANATo
oFANATo
04 декабря в 01:47
Но мы не будем жаловаться как болельщики зенита, что игроки устали, много перелетов, много травмированных, коронавирус...
протон1
протон1
04 декабря в 01:26
все верно сказал. в точку
мангo
мангo
04 декабря в 01:20
с таким тренером только о ФНЛ думать
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