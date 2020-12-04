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Ойеволе: «Ситуация в „Тамбове“ уже не первый месяц близка к критической»

04 декабря 2020, 04:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе высказался о тяжёлой финансовой ситуации в клубе и предстоящей игре со «Спартаком» в 17-м туре РПЛ.

Ситуация уже не первый месяц близка к критической. Когда нам летом не платили часть средств, мы были готовы идти на компромиссы. Но сейчас ничего не изменилось, поэтому команда в абсолютно удручённом состоянии. При этом никто не собирается забывать о своих обязанностях на футбольном поле, и оставшиеся матчи мы хотим провести максимально качественно. Поэтому и в игре со «Спартаком», выйдя на поле, собираемся играть на победу.

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
04 декабря в 10:57
И на что рассчитывает Миллер, обещая игрокам и тренерскому штабу Тамбова манну небесную в случае их победы (или хотя бы ничьей) над Спартаком?
Лучше бы игроков Зенита мотивировал на игры в ЛЧ.
makkie
makkie
04 декабря в 10:54
При этом никто не собирается забывать о своих обязанностях на футбольном поле, и оставшиеся матчи мы хотим провести максимально качественно.
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Стоп!
Так руководители Тамбова заявляют о том, что игроки собираются бойкотировать матч против Спартака, нет?
112910415
112910415
04 декабря в 10:44
беда, беда
mat73
mat73
04 декабря в 10:08
Тамбов, Ротор, Уфа - в ФНЛ...
mihaluch
mihaluch
04 декабря в 07:57
Тамбов должен обанкротится.
ДАША Д
ДАША Д
04 декабря в 07:25
Раз бесплатно играют, значит все нормально.
ABir
ABir
04 декабря в 06:00
Перед играми со Спартаком обычно всем погашали долги по зарплате, а вслушаемся набора очков даже обещали премиальные выплаты
ЮЗИК
ЮЗИК
04 декабря в 05:37
Жаль если пропадёт ещё один клуб
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