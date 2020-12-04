Ойеволе: «Ситуация в „Тамбове“ уже не первый месяц близка к критической»

Защитник «Тамбова» высказался о тяжёлой финансовой ситуации в клубе и предстоящей игре со «Спартаком» в 17-м туре РПЛ .

Ситуация уже не первый месяц близка к критической. Когда нам летом не платили часть средств, мы были готовы идти на компромиссы. Но сейчас ничего не изменилось, поэтому команда в абсолютно удручённом состоянии. При этом никто не собирается забывать о своих обязанностях на футбольном поле, и оставшиеся матчи мы хотим провести максимально качественно. Поэтому и в игре со «Спартаком», выйдя на поле, собираемся играть на победу.