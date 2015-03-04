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Бердыев: «Локомотив» всегда был одним из лидеров российского футбола"

04 марта 2015, 22:12
 Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев готовится к поединку против «Локомотива».

«Локомотив» всегда был одним из лидеров российского футбола. Мы видели эту команду на сборах, жили в одной гостинице. Посмотрели несколько матчей москвичей. Это серьезная команда. Божович раскрепостил ребят в плане атаки, предоставив им свободу выбора действий. Как следствие, в действиях некоторых игроков появилась непредсказуемость. Плюс они получили серьезное подкрепление в лице Шкулетича. Надеюсь, мы учтем все нюансы и подготовимся к игре должным образом", — сказал тренер.
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