Бердыев: «Локомотив» всегда был одним из лидеров российского футбола"

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев готовится к поединку против «Локомотива».
«Локомотив» всегда был одним из лидеров российского футбола. Мы видели эту команду на сборах, жили в одной гостинице. Посмотрели несколько матчей москвичей. Это серьезная команда. Божович раскрепостил ребят в плане атаки, предоставив им свободу выбора действий. Как следствие, в действиях некоторых игроков появилась непредсказуемость. Плюс они получили серьезное подкрепление в лице Шкулетича. Надеюсь, мы учтем все нюансы и подготовимся к игре должным образом", — сказал тренер.
«Локомотив» всегда был одним из лидеров российского футбола. Мы видели эту команду на сборах, жили в одной гостинице. Посмотрели несколько матчей москвичей. Это серьезная команда. Божович раскрепостил ребят в плане атаки, предоставив им свободу выбора действий. Как следствие, в действиях некоторых игроков появилась непредсказуемость. Плюс они получили серьезное подкрепление в лице Шкулетича. Надеюсь, мы учтем все нюансы и подготовимся к игре должным образом", — сказал тренер.