Бывший тренер сборной Хорватии Отто Барич скончался от коронавируса

1607923746

сегодня, 08:29

Экс-главный тренер сборной Хорватии ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Причина смерти не называется, однако, Sportske novosti утверждает, что Барича госпитализировали с коронавирусом в начале декабря. Он скончался в Загребе в воскресенье, 13 декабря.

Барич работал со сборной Хорватии в 2002-2004 годах. Также он возглавлял сборные Австрии (1999-2001) и Албании (2006-2007). Помимо этого в его карьере были венский «Рапид», загребское «Динамо», немецкий «Штутгарт» и турецкий «Фенербахче».