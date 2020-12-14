ГлавнаяНовости

Бывший тренер сборной Хорватии Отто Барич скончался от коронавируса

сегодня, 08:29

Экс-главный тренер сборной Хорватии Отто Барич ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Причина смерти не называется, однако, Sportske novosti утверждает, что Барича госпитализировали с коронавирусом в начале декабря. Он скончался в Загребе в воскресенье, 13 декабря.

Барич работал со сборной Хорватии в 2002-2004 годах. Также он возглавлял сборные Австрии (1999-2001) и Албании (2006-2007). Помимо этого в его карьере были венский «Рапид», загребское «Динамо», немецкий «Штутгарт» и турецкий «Фенербахче».

Все новости
Нобоа победил «Спартак». У команды Тедеско огромные проблемы в атаке
12 декабряВадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии17
«Спартак» прогулялся по Адлеру накануне матча с «Сочи»
12 декабря ФотоКомментарии7
Никому не нужный матч. ЦСКА завершил мучения в Лиге Европы
11 декабряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии27
Не обманули ожиданий. «Локомотив» проиграл «Баварии»
10 декабряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии12
ЦСКА вылетел в Загреб на матч Лиги Европы с «Динамо»
09 декабря ФотоКомментарии25
РПЛ лучше, чем думает Кабелла. Интриги, молодежь и судьи делают лигу увлекательной
06 декабряВадим Багров в блоге За и противКомментарии19
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
Rambler's Top100