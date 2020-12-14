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Сунесс: «„Ливерпуль“ хорош во всём, „Тоттенхэм“ всё ещё далек от этого»

сегодня, 11:10
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм16.12.2020 в 23:00 Не начался

Бывший капитан «Ливерпуля» Грэм Сунесс порассуждал о предстоящей игре «красных» против «Тоттенхэма» в 13-м туре АПЛ.

«Ливерпуль» хорош в каждом аспекте, «шпоры» всё еще далеки от этого. Единственный игрок «Тоттенхэма», который попал бы в состав «Ливерпуля», — это Кейн.

Не думаю, что «Ливерпулю» придется тяжелее, чем «Арсеналу», хотя это может произойти, учитывая отсутствие Вирджила ван Дейка и Фабиньо.

Моуриньо заслуживает похвалы за то, как он настроил игру «Тоттенхэма». Он посмотрел на то, что у него есть, и сказал: «это способ получить лучшее от этих игроков и показать результаты».

В минувшем туре обе команды потеряли очки.

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Qatar Airways
сегодня в 12:11
Кейн как раз бы не попал в основу Ливерпуля. Он слабее Фермино, которого в свою очередь вытеснил из основы Жота. В лучшем случае, Кейн играл бы в кубках английских. Если брать оптимальный состав красных, то он во всех позициях сильнее основы Тоттенхэма, даже некоторые запасные сильнее, чем основной игрок лондонцев на их же позиции.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:20
Сон пришёлся бы ко двору в Ливере
shlomo
shlomo
сегодня в 11:13
Ливер страдает только от короны и травм
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