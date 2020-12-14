Сунесс: «„Ливерпуль“ хорош во всём, „Тоттенхэм“ всё ещё далек от этого»

Бывший капитан «Ливерпуля» порассуждал о предстоящей игре «красных» против «Тоттенхэма» в 13-м туре АПЛ .

«Ливерпуль» хорош в каждом аспекте, «шпоры» всё еще далеки от этого. Единственный игрок «Тоттенхэма», который попал бы в состав «Ливерпуля», — это Кейн.

Не думаю, что «Ливерпулю» придется тяжелее, чем «Арсеналу», хотя это может произойти, учитывая отсутствие Вирджила ван Дейка и Фабиньо.

Моуриньо заслуживает похвалы за то, как он настроил игру «Тоттенхэма». Он посмотрел на то, что у него есть, и сказал: «это способ получить лучшее от этих игроков и показать результаты».