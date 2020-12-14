КДК РФС рассмотрит инцидент с участием Тедеско 15 декабря

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сегодня, 13:04

КДК РФС рассмотрит инцидент с участием главного тренера «Спартака» после матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» во вторник.

Напомним, Тедеско сообщил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника по окончании матча в подтрибунном помещении. После игры московский клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что «тренер вратарей „Сочи“ Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско».