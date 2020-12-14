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КДК РФС рассмотрит инцидент с участием Тедеско 15 декабря

сегодня, 13:04
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КДК РФС рассмотрит инцидент с участием главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» во вторник.

Напомним, Тедеско сообщил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника по окончании матча в подтрибунном помещении. После игры московский клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что «тренер вратарей „Сочи“ Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско».

«Заседание КДК состоится завтра, начало — 15:00 мск. На заседание приглашены Тедеско и Бородин», - сообщили в службе коммуникаций РФС.

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 15:28
Он на гостевые матчи одевает памперс в цветах клуба.....
И ещё 2 запасных в кармане...! :)))
pomor45
pomor45
сегодня в 15:22
Немец решил, что осчастливил Россию своим согласием тренировать Спартак и заслуживает за это не только скидки от судей, но и почитания от российских тренеров. Немец не понимает, что у россиян, кроме большой Родины (земли) есть и своя - малая. Бородин по сути сказал ему, чтобы он не лез со своим московским спартаковским уставом в чужой (сочинский) монастырь. Советский и российский журналист и писатель-публицист, один из ведущих советских послевоенных журналистов-международников; востоковед, специалист по Японии и Китаю Всеволод Овчинников писал в своей книге "Корни дуба", что англичанин ведёт себя во всём мире, как у себя дома. Так же ведёт себя и москвич в России. Видимо Тедеско уже успел в полной мере пропитаться московским снобизмом, кратно усиленным спартаковским духом.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:30
После появления в природе BLM я и не скрываю ,что стал расистом ! И это всего-то за несколько месяцев пандемии ! До этого я нормально относился к чёрным . А что касается - чревато это или нет ? Не-а ,не думаю ! Пока в мире будет существовать "белое" и "чёрное "- расизм будет существовать . И никто этого не изменит . И потом ,я не то что люблю Тедеско , сколько очень рад ,что он сумел взорвать это болото ,под названием РПЛ и его никчемных обитателей . Что он показал всем им ,что люди бывают разные и по характерам и эмоционально ! И он прав ! При том ,что он никого не оскорбляет и не занимается рукоприкладством ,в отличии от этого кафра ! Удачи в борьбе с расизмом ! )))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:23
С приходом этого румновенгронемца после каждого тура одни скандалы, спартак и так скандальный а тут всё утроилось.
LOpp
LOpp
сегодня в 14:20
что тут рассматривать?
влепить Сочи техническое поражение, чтоб больше руки не распускали.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:19
Как обычно тедеска не пойдёт на заседание а федун отправит Бородина на полиграфф.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 14:04, ред.
Смею тебя уверить, что называть Жоаузиньо обезьяной можно рассматривать как проявление расизма . Я бы предостерег тебя от такого шага, это чревато. А любить при этом Тедеско тебе никто не запрещает. Толерантная Европа даже поощряет.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:02
Тедеско тот еще провокатор.
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 13:56
Депортировать немецкого цыгана
112910415
112910415
сегодня в 13:42
а как же тот, мелкий спортсмен с не очень светлой кожей ?...
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 13:37, ред.
после года с небольшим Тедеско чётко усвоил, что в РПЛ, всё самое интересное происходит не на поле, а в подтрибунном помещении.
и ещё! в туалет в гостевых матчах, одному лучше не заходить )
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 13:32
А чего пригласили только их ? Надо было всех участников скандала собрать , в том числе и эту обезьяну ,который своими насильственными действиями позволил себе проявление расизма в отношении белого человека ! Доменико -респект !
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 13:30
Во - посмотрим что дадут провокатору Тыдеске
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 13:14
Наказывать надо за провокационное поведение. В том числе за слова, сказанные Джанаеву, которые все слышали. И наказывать по полной. Достал уже, толерантный.
тумба-юмба
тумба-юмба
сегодня в 13:14
    CАRLOS
    CАRLOS
    сегодня в 13:10
    Изображают видимость бурной деятельности. Других проблем то нет, кроме как разбираться в соплях Тедеско.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 13:05
    А наказывать вроде и не за что.
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