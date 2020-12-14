КДК РФС рассмотрит инцидент с участием Тедеско 15 декабря

КДК РФС рассмотрит инцидент с участием главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» во вторник.
Напомним, Тедеско сообщил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника по окончании матча в подтрибунном помещении. После игры московский клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что «тренер вратарей „Сочи“ Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско».
«Заседание КДК состоится завтра, начало — 15:00 мск. На заседание приглашены Тедеско и Бородин», - сообщили в службе коммуникаций РФС.
И ещё 2 запасных в кармане...! :)))
И ещё 2 запасных в кармане...! :)))
влепить Сочи техническое поражение, чтоб больше руки не распускали.
влепить Сочи техническое поражение, чтоб больше руки не распускали.
и ещё! в туалет в гостевых матчах, одному лучше не заходить )
и ещё! в туалет в гостевых матчах, одному лучше не заходить )