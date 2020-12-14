«Краснодар» встретится с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы

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сегодня, 15:31

Сегодня, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.

Соперником «Краснодара» в стадии плей-офф стало загребское «Динамо». Первый матч состоится 18 февраля 2021 года в Краснодаре, ответная встреча пройдет 25 февраля в Загребе.

Результаты жеребьевки: