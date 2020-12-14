«Краснодар» встретится с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.
Соперником «Краснодара» в стадии плей-офф стало загребское «Динамо». Первый матч состоится 18 февраля 2021 года в Краснодаре, ответная встреча пройдет 25 февраля в Загребе.
Результаты жеребьевки:
«Вольфсберг» — «Тоттенхэм»
«Динамо» Киев — «Брюгге»
«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»
«Бенфика» — «Арсенал»
«Црвена Звезда» — «Милан»
«Антверпен» — «Рейнджерс»
«Славия» — «Лестер»
«Зальцбург» — «Вильярреал»
«Брага» — «Рома»
«Краснодар» — «Динамо» Загреб
«Янг Бойз» — «Байер»
«Мольде» — «Хоффенхайм»
«Гранада» — «Наполи»
«Маккаби» Тель-Авив — «Шахтёр»
«Олимпиакос» — «ПСВ Эйндховен»