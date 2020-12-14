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«Краснодар» встретится с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы

сегодня, 15:31

Сегодня, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.

Соперником «Краснодара» в стадии плей-офф стало загребское «Динамо». Первый матч состоится 18 февраля 2021 года в Краснодаре, ответная встреча пройдет 25 февраля в Загребе.

Результаты жеребьевки:

«Вольфсберг» — «Тоттенхэм»
«Динамо» Киев — «Брюгге»
«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»
«Бенфика» — «Арсенал»
«Црвена Звезда» — «Милан»
«Антверпен» — «Рейнджерс»
«Славия» — «Лестер»
«Зальцбург» — «Вильярреал»
«Брага» — «Рома»
«Краснодар» — «Динамо» Загреб
«Янг Бойз» — «Байер»
«Мольде» — «Хоффенхайм»
«Гранада» — «Наполи»
«Маккаби» Тель-Авив — «Шахтёр»
«Олимпиакос» — «ПСВ Эйндховен»

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:51
Год быка настает. Ваш год Краснодар!). Это знак с выше).
vas197474
vas197474 ответ Николай Сергеевич (раскрыть)
сегодня в 18:33
Наполи
ОПС
ОПС
сегодня в 18:26
Буден ждать ответа.
Vik_ont25
Vik_ont25
сегодня в 18:19, ред.
Пишу специально для оптимистов. В феврале у "Краснодара" за одиннадцать дней четыре игры! Кого рвать? Выдюжить бы.
makerdream
makerdream
сегодня в 18:09
    makerdream
    makerdream
    сегодня в 18:08
    брюгге и маккаби на выход.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 18:03, ред.
    Ну Загреб так Загреб, нам все равно кого выносить!))) Ну бывает и все равно кто нас выносит))) Короче играем в футбол, а не в автобус!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 18:00
    За Шахтер!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 17:34
    Самый лучший жребий это Лейпциг - Ливерпуль !
    Война двух миров !
    SPARTAK_SPARTAK
    SPARTAK_SPARTAK
    сегодня в 17:33
    Краснодар это не ЦСКА, я верю в быков, надеюсь на удачу и настрой, болею всем сердцем за быков, жду ПОБЕДУ!!!!!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 17:32
    Хорваты играют в футбол , с надеждой блеснуть в Европе , а наши отбывают повинность , потому что результаты заранее всем известны , а зарплаты запредельные для такого 77 как наш чемпионат !
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 17:25
    Интересный жребий - Реал Сосьедад, лидер чемпионата Испании. Понятно что временно, но любопытная команда. Ожидал какую-нибудь проходную команду с центра Европы чтобы играть в турнире ротацией, но против такого соперника только основа без экспериментов. Еще отмечу ихорошую вывеску Бенфика - Арсенал и Зальцбург - Вильярреал.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 17:23
    Две пары любопытны. В игре Киев - Брюгге есть возможность сопоставить чемпиона РПЛ, который бесславно слил Брюгге и вице-чемпиона Украины с тренером Луческу. А во второй паре любопытно посмотреть Загреб на фоне быков и тоже кое что сопоставить, но уже внутри РПЛ.
    andrefino13
    andrefino13
    сегодня в 17:16
    Лично я верю в Краснодар,все зависит от того , с какой ноги они встанут утром,потому как,могут прибить кого угодно и проиграть кому угодно.
    112910415
    112910415
    сегодня в 17:10
    жребий приемлемый !
    ежели Кайо заменить на цепкого игрока, шансы будут равными, приблизительно
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 16:59
    Серьёзный соперник, но проходной
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    сегодня в 16:50
    а где Интер? а они в 1/8 ЛЧ. АХАХА!
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 16:46
    Краснодар, не будь трусливым как Зенит Семака или бесхребным как ЦСКА, и глупым как Локомотив.
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников ответ Dauletbek (раскрыть)
    сегодня в 16:40
    А может наоборот
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    сегодня в 16:40
    Конечно Динамо. Русским не дано обыграть Хорватов.
    сканер
    сканер
    сегодня в 16:39
    Удачи Краснодару.Главное не "конячить" от страха и играть на победу у себя и в гостях!
    альсато
    альсато
    сегодня в 16:28
    ну Динамо-так динамо!)))))...
    africatranzit
    africatranzit
    сегодня в 16:28, ред.
    У Краснодара черная полоса затянулась. Судя по последним матчам, она уже позади. Если в весну войдут без травм, то удачный исход не будет выглядеть сенсацией. Но в защиту, ох как нужен, "Гранквист", да и в позиционной атаке не помешал бы хороший распасовщик.
    Удачи быкам!
    10 Seconds to Mars
    10 Seconds to Mars ответ Санчо Панса (раскрыть)
    сегодня в 16:18
    Серьёзно?)))
    10 Seconds to Mars
    10 Seconds to Mars
    сегодня в 16:18
    Ставлю на Динамо Загреб. Шахтёр чудом отскочил от них в лч, а в этом сезоне они грохнули ЦСКА, спокойно выиграв свою группу.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 16:16
    Не пройдут.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Евгений Ковин 84 (раскрыть)
    сегодня в 16:13
    Да!!!!!!!!
    Евгений Ковин 84
    Евгений Ковин 84
    сегодня в 16:11
    Не вижу здесь Аякс и Лилль. Так понимаю они друг с другом играть будут?
    Николай Сергеевич
    Николай Сергеевич ответ nikoladolgov (раскрыть)
    сегодня в 16:09
    В точку
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 16:08
    Без Севильи ЛЕ неинтересен)))
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