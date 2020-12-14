ГлавнаяНовости

«Барса» снова против ПСЖ, Роналду ждёт визит на родину. Итоги жеребьёвки ЛЧ

сегодня, 14:25

Сегодня, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Результаты:

«Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия)
«Атлетико» (Испания) — «Челси» (Англия)
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия)
«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)
«Барселона» (Испания) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)
«Севилья» (Испания) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания)

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — 9, 10, 16 и 17 марта. Жеребьёвка 1/4, 1/2 и финала пройдет 19 марта.

Все новости
«Краснодар» встретится с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы
Сегодня, 15:31 Комментарии30
Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. «Краснодар» поедет на Балканы
Сегодня, 10:55Станислав Горин в блоге Магический шарКомментарии29
«Тоттенхэм», МЮ, «Наполи» — среди возможных соперников «Краснодара» в ЛЕ
11 декабря Комментарии10
ОфициальноСтали известны соперники молодёжной сборной России на Евро-21
10 декабря ФотоКомментарии28
Юношеские сборные России узнали соперников по отборочному раунду ЧЕ-2022
09 декабря Комментарии12
Ремейк четвертьфинала ЧМ-2018 и шанс поквитаться за Марибор. Россия — в группе мести
07 декабряАлександр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 16:04
За Труффальдино из Бергамо
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:02
Мадридскому Реалу, конечно, повезло со жребием! Вот что такое первое место в группе. Да, противостояние Барселоны и ПСЖ стоит особняком в 1/8 финала) И пусть в итоге ПСЖ пройдет барсуков!
Dauletbek
Dauletbek ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 15:56
У Кумана на клубном уровне и раньше ничего не получалось. Как игрок в прошлом классный был, а как тренер...
Dauletbek
Dauletbek ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 15:53
Где вообще СНГ, Советский футбол... вроде футболисты сейчас больше зарабатывают, условия все...а на деле
goalaktika
goalaktika
сегодня в 15:49
Севилья-БД, Атлетико - Челси более менее равные соперники.
В остальных парах есть фавориты.
БМ -МС , Сити просто обязан пройти дальше, ибо Пеп конкретно испортить себе репутацию.
Лацио-Бавария, при всем уважении к Лацио, они на данный момент не соперники Баварии
РБЛ -Ливер. Ливерпуль классом выше, но РБ без боя не сдастся. Интересное противостояние
Порту-Юве. Хорошая проверка для молодого тренера Пирло
Барса-Псж. Тут конечно интересно. Если Куман не соберет команду,
то вполне можно увидеть очередной позор для Барсы в ЛЧ. ПСЖ помнит "тот самый матч" и жаждит мести.
Аталанта-Реал. Тут опыт и класс берет верх
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 15:49
За Аталанту
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 15:47
Неплохой результат жеребьевки, много интересных пар, где нет явного фаворита
Dauletbek
Dauletbek ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 15:47
Кого надо было ушатать в последнем туре или сыграть вничью?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 15:46
Стерлинг?
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 15:46
Лацио вылет
Dauletbek
Dauletbek ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 15:45
Порту вылет
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 15:41
И что ? Что бы выходить из группы надо ещё кого нибудь ушатать
da da da
da da da
сегодня в 15:40
Барса-ПСЖ классика ЛЧ
League1
League1 ответ Мessi 10 (раскрыть)
сегодня в 15:40
Снова у барсы все надежды только на судей.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 15:39
Что то из СНГ никого...Шахтер вроде ушатал Реал, но здесь их нет
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 15:36
Думаю,что пройдут МС, Бавария, Челси,Ювентус,ПСЖ, БД, Аталанта.Ну,может Реал вместо аталанты,если соберется.В оставшемся матче буду болеть за Ливерпуль, но ставить на проход не стану пока. Встретятся две команды с упором на скоростной гегенпрессинг, а мерсисайдцы в последнее время пропускают необязательные голы. Посмотрим, в какой форме Ливерпуль будет весной.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 15:36
Интересная жеребьевка, хоть какое-то разнообразие.
У ПСЖ в этом сезоне есть шанс поквитаться за вылет после 6-1, но не факт)
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 15:33
Где великий Зенит? Команда Боярского
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 15:32
Как по мне, то скучные пары
Dauletbek
Dauletbek ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 15:30
Севилья пройдет
League1
League1 ответ Dima salev (раскрыть)
сегодня в 15:29, ред.
Мне кажется, что всё будет проще. Просто ПСЖ выиграет и всё. Барсу в ЛЧ уже мало кто уважает.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 15:22
Лейпциг сюрприз может преподнести
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 15:20
Атлетико Мадрид пройдет
Dima salev
Dima salev ответ League1 (раскрыть)
сегодня в 15:18
Первый игра в Барселоне они будут использовать запас голов. И помнят как Ливерпуль забыл 4гола
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 15:18
Барса вылет. ПСЖ проход
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:12
Конечно пара Лейпциг - Ливерпуль это огонь !
Медив
Медив ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 15:09
Ну может Краснодар и Ренн тоже обыграли бы Реал и МС, и тогда Ювентус мог бы со спокойной душой слить и им:)
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:09
Ну теперь скворцы запоют что НЕЙМАР захотел в Барселону ,а Камерунский Эму в Реал ,и будут выдумывать разные небылицы,забываяо том что НЕЙМАРУ осталось1.5 года до окончания контракта,так что поживём увидим.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:08
Ну а Лионеля ждет показательное выступление перед будущим переходом в ПСЖ. Смотрины так сказать ,собеседование у работодателя))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:08
4 клуба Германии, 4 Испании, 3 Англии , 3 Италии , по одному Франции и Португалии - вот она элита Европы, а где Рооссия , с ее шестым местом в рейтинге ?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100