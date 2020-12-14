«Барса» снова против ПСЖ, Роналду ждёт визит на родину. Итоги жеребьёвки ЛЧ

Сегодня, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Результаты:
«Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия)
«Атлетико» (Испания) — «Челси» (Англия)
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия)
«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)
«Барселона» (Испания) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)
«Севилья» (Испания) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания)
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — 9, 10, 16 и 17 марта. Жеребьёвка 1/4, 1/2 и финала пройдет 19 марта.
В остальных парах есть фавориты.
БМ -МС , Сити просто обязан пройти дальше, ибо Пеп конкретно испортить себе репутацию.
Лацио-Бавария, при всем уважении к Лацио, они на данный момент не соперники Баварии
РБЛ -Ливер. Ливерпуль классом выше, но РБ без боя не сдастся. Интересное противостояние
Порту-Юве. Хорошая проверка для молодого тренера Пирло
Барса-Псж. Тут конечно интересно. Если Куман не соберет команду,
то вполне можно увидеть очередной позор для Барсы в ЛЧ. ПСЖ помнит "тот самый матч" и жаждит мести.
Аталанта-Реал. Тут опыт и класс берет верх
В остальных парах есть фавориты.
БМ -МС , Сити просто обязан пройти дальше, ибо Пеп конкретно испортить себе репутацию.
Лацио-Бавария, при всем уважении к Лацио, они на данный момент не соперники Баварии
РБЛ -Ливер. Ливерпуль классом выше, но РБ без боя не сдастся. Интересное противостояние
Порту-Юве. Хорошая проверка для молодого тренера Пирло
Барса-Псж. Тут конечно интересно. Если Куман не соберет команду,
то вполне можно увидеть очередной позор для Барсы в ЛЧ. ПСЖ помнит "тот самый матч" и жаждит мести.
Аталанта-Реал. Тут опыт и класс берет верх
У ПСЖ в этом сезоне есть шанс поквитаться за вылет после 6-1, но не факт)
У ПСЖ в этом сезоне есть шанс поквитаться за вылет после 6-1, но не факт)