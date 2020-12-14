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Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. «Краснодар» поедет на Балканы

вчера, 10:55
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Также Мусаев может встретить Моуриньо, Артету или Гаттузо.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

Начало в 15:00 по московскому времени.

Фавориты турнира по версии букмекеров: «Тоттенхэм», МЮ, «Арсенал», «Милан», «Лестер», «Аякс».

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне по традиции определят пары соперников, что впервые сыграют между собой 18 февраля, а ответные поединки состоятся 25 февраля. Это последний раз, когда в Лиге Европы есть эта стадия. После появления третьего еврокубка – Лиги Конференций, все три турнира будут состоять из 32 участников, разбитых на восемь групп, как в Лиге чемпионов.

«Краснодар» оказался среди несеяных. «Аякс», «Брюгге», МЮ и «Шахтер», что тоже попали в плей-офф ЛЕ через Лигу чемпионов – сеяные. Для «быков» это значит, что первый матч сыграют дома, а ответный поединок проведут на выезде. На этой стадии не могут встретиться между собой клубы, что выступали в одном квартете на групповом этапе, а дополнительно в УЕФА подчеркнули – «Шахтер» и «Краснодар» точно не пересекутся.

У «горожан» остается на выбор 15 соперников, и их можно разделить на две категории. Сразу 10 команд представляют топ-4. Причем среди потенциальных оппонентов Мусаева видим четыре клуба из Англии – «Арсенал», МЮ, «Лестер» и «Тоттенхэм». В деле три команды из Италии – «Милан», «Наполи» или «Рома». «Хоффенхайм» и «Байер» — немецкие преграды. Только французов нет, а испанцев представляет «Вильярреал». Разумеется, ни с кем из списка так рано встречаться не хочется.

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. «Краснодар» поедет на Балканы

Еще на выбор есть пять клубов из-за пределов элитного пула. Две команды из Голландии – «Аякс» и ПСВ. Победители «Зенита» из Брюгге и победители ЦСКА из Загреба. А на десерт идет «Рейнджерс». Против Джеррарда играть не хочется, у шотландцев серия из 29 матчей без поражений, собрали 20 «сухарей», забили больше семидесяти мячей. Даже ничьи клуб из Глазго допускает редко. Пожалуй, во всем списке «Динамо» из Загреба – соперник среднего уровня, ведь у ПСВ неплохая серия в чемпионате с 1 поражением в 12 турах, а «Брюгге» видели в деле – смелые и неудобные.

Также легко назвать худшие варианты – «Тоттенхэм» и «Милан» хорошо идут в своих чемпионатах. Но против МЮ, «Арсенала» или «Наполи» тоже играть не с руки именно «Краснодару». Помним о минусах самих «быков». Если в феврале без игровой практики не увидим идеальную работу в защите, то атаке придется компенсировать ляпы напарников для прохода дальше. Впрочем, все зависит от команды Мусаева. И против «Милана» можно играть – для них Серия А важнее, чем Лига Европы.

Тестовая жеребьевка «Соккер.ру» для «Краснодара»: слепой жребий выбрал быкам «Хоффенхайм». В обед сравним с действительностью.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Начало в 14:00 по московскому времени

Фавориты турнира по версии букмекеров: «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», ПСЖ.

Между собой в первом раунде не сыграют представители одной ассоциации и одной группы, а в остальном классический расклад. В числе сеяных оказались победители групп – это три английские команды, два немецких клуба и по одному представителю Испании, Италии и Франции. В списке все чемпионы топ-5, так что групповой этап для фаворитов завершился предсказуемо. А среди несеяных видим три испанских клуба, по два немецких и итальянских, а также одну португальскую команду:

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. «Краснодар» поедет на Балканы

Можем увидеть невероятно сильные пары. «Барселона» рискует сыграть против «Баварии», «Ливерпуля», ПСЖ или «Манчестер Сити». Жесткая расплата за второе место в группе после встречи с Роналду на «Камп Ноу»! И сложно сказать, кто самый слабый в числе сеяных. Простых соперников нет, но многие выберут, наверное, скорее «Боруссию» Д или «Челси», чем остальных.

А если говорить о несеяных, то там все с хорошей игрой. Наверное, фаворитам по душе матчи лишь против «Порту». С ними только Гвардиола не может пересечься в первом раунде. Но «Севилья» — победитель Лиги Европы, «Лейпциг» — полуфиналист Лиги чемпионов. У «Боруссии» М очень агрессивная игра, это сложный оппонент. «Лацио» тактически невероятно коварная команда, Индзаги обещает не быть легким соперником для любого из победителей групп, и слово свое может сдержать.

Симеоне и Гасперини – еще два тренера, с которыми никто не хочет так рано встретиться, ни Флик, ни Гвардиола с Клоппом. В первом раунде плей-офф могут быть более или менее привлекательные для широкой публики дуэли. Например, если «Ливерпуль» сыграет против «Барселоны», то это будет один из главных матчей февраля и марта.

А вот противостояние ПСЖ и «Боруссии» М, если жребий его создаст, уже не будет таким рейтинговым и популярным. Но не станет от этого менее важным, ведь после успехов «Аякса», «Аталанты», «Лиона» и «Лейпцига» все клубы понимают – можно играть свой довольно агрессивный, а иногда и атакующий футбол, и при этом выбивать «Реал», «Манчестер Сити» или «Атлетико». Клише, что в ЛЧ нет слабых, работает постоянно.

И отличительная черта этого набора из 16 клубов – у всех команд недурственные тренеры. Кому-то этот сезон дается сложно, есть проблемы у Пирло, Тухеля и Зидана. Кому-то живется легче – Флику, Симеоне или Лэмпарду. Фавра и вовсе отправили в отставку в Дортмунде, назначат нового наставника, что сыграет в плей-офф ЛЧ и получит сегодня первого соперника. Матчи ждем 16, 17, 23 и 24 февраля, а ответные поединки – 9, 10, 16 и 17 числа первого весеннего месяца. Привычная зимняя пауза пролетит быстро, и уже сегодня каждый участник плей-офф узнает соперника, за которым будут активно шпионить всю зиму.

Тестовая жеребьевка «Соккер.ру»: «Аталанта» — «Бавария»; «Атлетико» — «Ювентус»; «Барселона» — ПСЖ; «Боруссия» М – «Челси»; «Лацио» — «Манчестер Сити»; «Лейпциг» — «Ливерпуль»; «Порту» — «Реал»; «Севилья» — «Боруссия» Д.

И по хорошей традиции делитесь в комментариях своими ожиданиями и прогнозами!

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ

13.53 Жеребьевка стадии плей-офф Лиги чемпионов начнется через несколько минут: в 14.00 по московскому времени.

14.05 Традиционно сначала нас знакомят с регламентом жеребьевки.

14.12 Помогать проводить жеребьевку будет экс-форвард сборной Швейцарии Стефан Шапьюза.

14.16 Первую пару составили «Боруссия» Менхенгладбах и «Манчестер Сити».

14.18 «Лацио» сыграет с «Баварией». «Атлетико» и «Челси» — еще одна пара.

14.20 «РБ Лейпциг» оказался в компании «Ливерпуля». «Порту» — соперник «Ювентуса».

14.21 «Барселона» сразится с ПСЖ. «Севилья» попала на «Боруссию» Д. А последнюю пару составили «Аталанта» и «Реал».

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Вольфсберг Тоттенхэм
Динамо Киев Брюгге
Реал Сосьедад Ман Юнайтед
Бенфика Арсенал
Црвена Звезда Милан
Антверпен Рейнджерс
Славия Лестер
Зальцбург Вильярреал
Брага Рома
Краснодар Динамо Загреб
Янг Бойз Байер
Мольде Хоффенхайм
Гранада Наполи
Маккаби ТА Шахтер
Лилль Аякс
Олимпиакос ПСВ

Калиниченко: «„Динамо“ Загреб — это будет большой вызов для „Краснодара“»
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Жребий плей-офф: «быкам» достался Загреб, Миранчуку — «Реал», а «Барселоне» — ПСЖ
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Все комментарии
kind pennywise
kind pennywise
вчера в 19:41
Наполи катком проедется по Гранаде
Backwoods
Backwoods
вчера в 16:43
Из моего прогноза 1/8 ЛЧ только 3 пары угадал.
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Честный Зритель (раскрыть)
вчера в 15:37
Оба клуба из одной кабинетной 62олиги под названием РФПЛ.
Честный Зритель
Честный Зритель ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 15:34
    Честный Зритель
    Честный Зритель
    вчера в 15:34
    ХЕХ самые слабые попались...Крас лекго с ними разделается....это не паок или ренн
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 15:33
    ЦСКА влетели хорватам , очередь за Краснодаром !
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 15:29
    Опять хорваты !
    Долги надо возвращать ....
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 14:59
    Неплохой вариант для Краснодара!!!!
    volga.kot
    volga.kot
    вчера в 14:55
    Нормуль для краснодара
    112910415
    112910415
    вчера в 13:38
    ) все замерли в ожидании )
    allemz
    allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 13:03
    Серия Б - пройденный этап. Надо брать новые высоты, их чемпионским амбициям нет предела, пока еще не покорены серии Ц, Д и эццеленца.
    Sunchees
    Sunchees
    вчера в 13:01
    Страшно за Краснодар. При всем уважении к клубу, для команды сейчас любой из возможных соперников, даже самый слабый - труднопреодолимое препятствие. А если вспомнить, в каком состоянии наши клубы обычно пребывают после зимней паузы, становится еще страшнее.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:30
    Хотелось бы получить в соперники обидчиков Зенита или ЦСКА. Ну, во-первых, можно будет сравнить результаты. А во-вторых, всё таки команды явно послабее тех, кто может попасть в соперники Краснодара.
    В быков всегда верил, думаю, они достойно сыграют с любым соперником. А там уж что будет. Получится пройти дальше - порадуюсь, вылетим - значит, не судьба.
    Желаю хорошей жеребьёвки Краснодару...
    112910415
    112910415
    вчера в 12:30
    Пусть будет праздник в Краснодаре !
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    вчера в 11:39
    Жеребьёвка для Краснодара будет суровой, но тренерский штаб мылить верёвки и вешаться в раздевалке не будет. За паузу все подлечатся, кем то усилятся, благо деньги есть, дыхалку подтянут. Все ребята амбициозные, а Галицкий ещё и мудро-выдержанный, без рефлексий, как тот же Федун. Так что бой дадут, кто бы не попался. Удачи Краснодару!
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Марсело Бьелса (раскрыть)
    вчера в 11:31
    да его помню. но ты не прав, я не стараюсь понравится кому-то. но в лч поддержу все клубы апл.
    Марсело Бьелса
    Марсело Бьелса ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 11:26
    Помнишь Колю Казанского? Ну, того, кто типа за Рубин был, а на деле за Спартак?

    Вот прости за резкость, но ты мне всё чаще его напоминаешь с твоим стремлением понравиться фанам Ливерпуля и Каталонии.
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    вчера в 11:23
    Для Краснодара кто не приедет уже праздник))))
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 11:23
    Милан пусть приедет!
    shlomo
    shlomo
    вчера в 11:22
    Спасибо за статью....конечно жаль, что краснодарцы будут несеянными при жеребьёвке....начнут плей-офф 18 февраля домашним матчем, а 25-го сыграют на выезде....ну если даже уберем Шахтер...то...остальные потенциальные соперники почти все превосходят Краснодар по подбору футболистов и качеству игры...очень надеюсь, что возможно, после отдыха и нормальной подготовки на зимних сборах более-менее неплохие шансы будут...в любом случае посмотрим Жеребьевку, а уж потом можно будет рассуждать о дальнейшей перспективы нашей команды....
    volga.kot
    volga.kot
    вчера в 11:21
    Пусть все приезжают, Краснодар всех встретит гостеприимно и подарит проход дальше!!!!
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Марсело Бьелса (раскрыть)
    вчера в 11:21
    смотря против кого будет ливерпуль)
    Марсело Бьелса
    Марсело Бьелса ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 11:19
    А если за победу в ЛЧ будет бороться Ливерпуль (который даже Фулхэм при пенальти обыграть не может), ты тоже за него будешь болеть, да? За тех, ради кого МанСити уже который год судьи топят?
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 11:11
    апл заберет лч и ле))) ювентус выиграет серию б скоро!))
    Честный Зритель
    Честный Зритель
    вчера в 11:04
    Давайте посильнее кого-нибудь... если пройдем будет сенсация и появится уверенность что можно победить в ЛЕ ..если нет сконцентрируемся на чемпионате и кубке...
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    вчера в 11:02
    Милан. Интереснее будет
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    вчера в 10:56
    Пусть Ибра едет
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