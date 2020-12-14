Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. «Краснодар» поедет на Балканы

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вчера, 10:55

Также Мусаев может встретить Моуриньо, Артету или Гаттузо.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

Начало в 15:00 по московскому времени.

Фавориты турнира по версии букмекеров: «Тоттенхэм», МЮ , «Арсенал», «Милан», «Лестер», «Аякс».

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне по традиции определят пары соперников, что впервые сыграют между собой 18 февраля, а ответные поединки состоятся 25 февраля. Это последний раз, когда в Лиге Европы есть эта стадия. После появления третьего еврокубка – Лиги Конференций, все три турнира будут состоять из 32 участников, разбитых на восемь групп, как в Лиге чемпионов.

«Краснодар» оказался среди несеяных. «Аякс», «Брюгге», МЮ и «Шахтер», что тоже попали в плей-офф ЛЕ через Лигу чемпионов – сеяные. Для «быков» это значит, что первый матч сыграют дома, а ответный поединок проведут на выезде. На этой стадии не могут встретиться между собой клубы, что выступали в одном квартете на групповом этапе, а дополнительно в УЕФА подчеркнули – «Шахтер» и «Краснодар» точно не пересекутся.

У «горожан» остается на выбор 15 соперников, и их можно разделить на две категории. Сразу 10 команд представляют топ-4. Причем среди потенциальных оппонентов Мусаева видим четыре клуба из Англии – «Арсенал», МЮ , «Лестер» и «Тоттенхэм». В деле три команды из Италии – «Милан», «Наполи» или «Рома». «Хоффенхайм» и «Байер» — немецкие преграды. Только французов нет, а испанцев представляет «Вильярреал». Разумеется, ни с кем из списка так рано встречаться не хочется.

Еще на выбор есть пять клубов из-за пределов элитного пула. Две команды из Голландии – «Аякс» и ПСВ . Победители «Зенита» из Брюгге и победители ЦСКА из Загреба. А на десерт идет «Рейнджерс». Против Джеррарда играть не хочется, у шотландцев серия из 29 матчей без поражений, собрали 20 «сухарей», забили больше семидесяти мячей. Даже ничьи клуб из Глазго допускает редко. Пожалуй, во всем списке «Динамо» из Загреба – соперник среднего уровня, ведь у ПСВ неплохая серия в чемпионате с 1 поражением в 12 турах, а «Брюгге» видели в деле – смелые и неудобные.

Также легко назвать худшие варианты – «Тоттенхэм» и «Милан» хорошо идут в своих чемпионатах. Но против МЮ , «Арсенала» или «Наполи» тоже играть не с руки именно «Краснодару». Помним о минусах самих «быков». Если в феврале без игровой практики не увидим идеальную работу в защите, то атаке придется компенсировать ляпы напарников для прохода дальше. Впрочем, все зависит от команды Мусаева. И против «Милана» можно играть – для них Серия А важнее, чем Лига Европы.

Тестовая жеребьевка «Соккер.ру» для «Краснодара»: слепой жребий выбрал быкам «Хоффенхайм». В обед сравним с действительностью.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Начало в 14:00 по московскому времени

Фавориты турнира по версии букмекеров: «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», ПСЖ .

Между собой в первом раунде не сыграют представители одной ассоциации и одной группы, а в остальном классический расклад. В числе сеяных оказались победители групп – это три английские команды, два немецких клуба и по одному представителю Испании, Италии и Франции. В списке все чемпионы топ-5, так что групповой этап для фаворитов завершился предсказуемо. А среди несеяных видим три испанских клуба, по два немецких и итальянских, а также одну португальскую команду:

Можем увидеть невероятно сильные пары. «Барселона» рискует сыграть против «Баварии», «Ливерпуля», ПСЖ или «Манчестер Сити». Жесткая расплата за второе место в группе после встречи с Роналду на «Камп Ноу»! И сложно сказать, кто самый слабый в числе сеяных. Простых соперников нет, но многие выберут, наверное, скорее «Боруссию» Д или «Челси», чем остальных.

А если говорить о несеяных, то там все с хорошей игрой. Наверное, фаворитам по душе матчи лишь против «Порту». С ними только Гвардиола не может пересечься в первом раунде. Но «Севилья» — победитель Лиги Европы, «Лейпциг» — полуфиналист Лиги чемпионов. У «Боруссии» М очень агрессивная игра, это сложный оппонент. «Лацио» тактически невероятно коварная команда, Индзаги обещает не быть легким соперником для любого из победителей групп, и слово свое может сдержать.

Симеоне и Гасперини – еще два тренера, с которыми никто не хочет так рано встретиться, ни Флик, ни Гвардиола с Клоппом. В первом раунде плей-офф могут быть более или менее привлекательные для широкой публики дуэли. Например, если «Ливерпуль» сыграет против «Барселоны», то это будет один из главных матчей февраля и марта.

А вот противостояние ПСЖ и «Боруссии» М, если жребий его создаст, уже не будет таким рейтинговым и популярным. Но не станет от этого менее важным, ведь после успехов «Аякса», «Аталанты», «Лиона» и «Лейпцига» все клубы понимают – можно играть свой довольно агрессивный, а иногда и атакующий футбол, и при этом выбивать «Реал», «Манчестер Сити» или «Атлетико». Клише, что в ЛЧ нет слабых, работает постоянно.

И отличительная черта этого набора из 16 клубов – у всех команд недурственные тренеры. Кому-то этот сезон дается сложно, есть проблемы у Пирло, Тухеля и Зидана. Кому-то живется легче – Флику, Симеоне или Лэмпарду. Фавра и вовсе отправили в отставку в Дортмунде, назначат нового наставника, что сыграет в плей-офф ЛЧ и получит сегодня первого соперника. Матчи ждем 16, 17, 23 и 24 февраля, а ответные поединки – 9, 10, 16 и 17 числа первого весеннего месяца. Привычная зимняя пауза пролетит быстро, и уже сегодня каждый участник плей-офф узнает соперника, за которым будут активно шпионить всю зиму.

Тестовая жеребьевка «Соккер.ру»: «Аталанта» — «Бавария»; «Атлетико» — «Ювентус»; «Барселона» — ПСЖ ; «Боруссия» М – «Челси»; «Лацио» — «Манчестер Сити»; «Лейпциг» — «Ливерпуль»; «Порту» — «Реал»; «Севилья» — «Боруссия» Д.

И по хорошей традиции делитесь в комментариях своими ожиданиями и прогнозами!

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ

13.53 Жеребьевка стадии плей-офф Лиги чемпионов начнется через несколько минут: в 14.00 по московскому времени.

14.05 Традиционно сначала нас знакомят с регламентом жеребьевки.

14.12 Помогать проводить жеребьевку будет экс-форвард сборной Швейцарии Стефан Шапьюза.

14.16 Первую пару составили «Боруссия» Менхенгладбах и «Манчестер Сити».

14.18 «Лацио» сыграет с «Баварией». «Атлетико» и «Челси» — еще одна пара.

14.20 «РБ Лейпциг» оказался в компании «Ливерпуля». «Порту» — соперник «Ювентуса».

14.21 «Барселона» сразится с ПСЖ . «Севилья» попала на «Боруссию» Д. А последнюю пару составили «Аталанта» и «Реал».