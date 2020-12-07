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Ремейк четвертьфинала ЧМ-2018 и шанс поквитаться за Марибор. Россия — в группе мести

07 декабря 2020, 22:15
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«Соккер.ру» — о новых соперниках сборной России.

Повезло ли со жребием?

Странный вопрос, который задают после любой жеребьевки, ведь повезло или не повезло — будет известно по окончании отборочного цикла. Футбол знает массу примеров, когда команды, получившие «удачный жребий» проваливались, а другим «ужасный» не мешал решать свои задачи. Но да, сейчас мы можем прикинуть только шансы «на бумаге», и, исходя из этого, стоит признать, что сборная России избежала попадания в гораздо более сложные группы.

Во-первых, мы вытащили одного из двух желанных противников из первой корзины — сборную Хорватии, которая не безболезненно переживает смену поколений. Во-вторых, из второй корзины достали Словакию, а не Польшу, Сербию или Австрию. Пожалуй, Словения не была приоритетным вариантом из четвертой корзины, но по идее наша команда не должна испытывать трудностей с командами из четвертой, пятой и шестой корзин.

Хорватия

Место в рейтинге ФИФА (в Европе): 11 (7).

Высшее достижение на ЧМ: второе место (ЧМ-2018)

Три звезды сборной Хорватии: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Иван Перишич («Интер»).

2020 год сборной Хорватии. В шести официальных матчах 2020 года хорваты потерпели пять поражений, сумели выиграть лишь однажды — у Швеции со счетом 2:1. «Шашечные» чудом не вылетели из дивизиона «A» Лиги Наций, при равенстве очков со шведами все решила разница забитых и пропущенных мячей: у хорватов «-7», а у их соперников «-8». Конечно, вице-чемпионы мира проигрывали сборным Франции и Португалии, но со времен ЧМ-2018 сборная Хорватии не стала сильнее: Модрич не помолодел, Ракитич ушел из сборной, как и Манджукич с Субашичем.

Россия vs Хорватия. 4 матча = 3 ничьи и 1 поражение. Сборная России никогда не обыгрывала Хорватию на футбольном поле, хотя и уступили в основное время лишь однажды, да и то в товарищеском матче. Три другие встречи завершались ничьими: две нулевых ничьих в отборе Евро-2008 и 2:2 в четвертьфинале ЧМ-2018 на стадионе «Фишт» в Сочи. Правда, в серии пенальти хорваты оказались точнее и оставили нас за бортом домашнего мундиаля. Будет о чем «поговорить».

Словакия

Место в рейтинге ФИФА (в Европе): 33 (19).

Высшее достижение на ЧМ: 1/8 финала (ЧМ-2010)

Три звезды сборной Словакии: Марек Гамшик («Далянь Ифан»), Милан Шкриньяр («Интер»), Станислав Лоботка («Наполи»).

2020 год сборной Словакии. Словакия играла с нами в одном дивизионе Лиги Наций, только в соседней группе. Случился провал: последнее место в квартете с Чехией, Шотландией и Израилем, вылет в лигу «C». Словаки проиграли 4 из 6 матчей, добившись только одной победы. Зато получили прилив позитива в другом месте: пробились через стыки в финальную часть Евро-2020, выбив сборные Ирландии и Северной Ирландии. То есть на отдельно взятые матчи эта команда умеет настраиваться.

Россия vs Словакия. 9 матчей = 3 победы, 3 ничьи, 3 поражения. Статистическое равенство у нас со словаками, но если рассматривать только матчи, имеющие турнирное значение, то все хуже: у сборной России всего одна победа в пяти играх. После минимального успеха в гостевом матче отбора Евро-2012 Роман Широков дерзко спросил у журналистов: «Вы думали, мы этот колхоз не обыграем?» Четыре года спустя, во время последней встречи со сборной России, «колхоз» выиграл у нас на Евро-2016 и поспособствовал молниеносному вылету команды Леонида Слуцкого с того турнира.

Словения

Место в рейтинге ФИФА (в Европе): 62 (32).

Высшее достижение на ЧМ: групповой этап (ЧМ-2002 и ЧМ-2010)

Три звезды сборной Словении: Ян Облак («Атлетико»), Йосип Иличич («Аталанта»), Кевин Кампль («РБ Лейпциг»).

2020 год сборной Словении. Предыдущие два года получились действительно неудачными: словенцы провалили первый розыгрыш Лиги наций и заняли четвертое место в отборочной группе Евро-2020. Но в 2020-м преобразились и выиграли свою группу в дивизионе «C» Лиги наций, оказавшись сильнее Греции, Косово и Молдавии.

Россия vs Словения. 5 матчей = 2 победы, 1 ничья, 2 поражения. В четырех официальных матчах у сборной России только одна победа, да и та по сумме двух встреч обернулась поражением. Помните закат эпохи Хиддинка, когда сборная России уступили Словении путевку на ЧМ-2010 по итогам стыковых матчей? Проигрывал словенцам и Романцев еще на заре века, правда, поражению в Любляне поспособствовал английский судья Грэм Полл. Неудобный соперник для россиян. Между прочим, у руля сборной Словении тот же тренер, который обыгрывал Хиддинка в 2009-м — Матьяж Кек.

Кипр

Место в рейтинге ФИФА (в Европе): 100 (42).

Высшее достижение на ЧМ: не пробивались в финальную часть.

Три звезды сборной Кипра: Константинос Лайфис («Стандард»), Григорис Кастанос («Фрозиноне»), Пирос Сотириу («Астана»)

2020 год сборной Кипра. Занял последнее место в квартете с Черногорией, Люксембургом и Азербайджаном в дивизионе «C» Лиги Наций.

Россия vs Кипр. 5 матчей = 4 победы и 1 ничья. Сборная России никогда не проигрывала Кипру, а встречались с островитянами совсем недавно — в отборе Евро-2020. В Нижнем Новгороде подопечные Черчесова помучились и выиграли скромно — 1:0, зато на Кипре забили 5 безответных мячей.

Мальта

Место в рейтинге ФИФА: 176 (51).

Высшее достижение на ЧМ: не пробивались в финальную часть.

Три звезды сборной Мальты: затрудняюсь назвать.

2020 год сборной Мальты. Мальта играла в дивизионе «D» Лиги наций и заняла в своем квартете второе место, пропустив вперед Фареры и опередив Латвию и Андорру.

Россия vs Мальта. 1 матч = 1 победа. Единственный соперник, с которым у сборной России прежде не было официальных встреч. Да и «товарняк» из февраля 1996-го уже давно был бы забыт, если бы не архивы. Тогда команда Олега Романцева выиграла на выезде со счетом 2:0, Карпин и Кирьяков забили по голу, а в воротах играл Станислав Черчесов.

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Roger Young
Roger Young
вчера в 21:15
вполне можем пропустить вперед Словакию с Хорватией.
leopit
leopit
вчера в 17:01
Везунчики ....однако!
Valeron112
Valeron112
вчера в 14:11
Сам величество Фарт закинул нас в эту группу . Уже потусторонние силы велят - ну мстите. Чтож , осталось только дожить до окончания квалификации ЧМ-2022. Надеюсь и Удача подпишется на нашу сборную...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 13:22
Группа подобралась достойная, жаль что у игроков как и у тренера нет понятия достоинства, чести и совести. Для них лишь деньги и контракты святое.
kind pennywise
kind pennywise
вчера в 12:27
Первые прервали наш триумф два года назад на ЧМ, вторые нас не пустили на ЧМ-2006 и не дали выйти из группы ЧЕ-2016, третьи не пустили тех кто не пустил нас на евро 2000 и на ЧМ-2010 нас не пустили.
Не покидает чувство, что шары для наших греют. Слишком легкий вариант. Даже если выйдем из группы ничего хорошего на ЧМ 2022 нас не ждет, так как будут думать что обыграли сильных, хотя по факту они будут на спаде.

Я очень надеялся, что группа будет такая: Италия, Польша, Россиия, Босния, Кипр, Лихтенштейн.
Только с такими сильными соперниками мы будем становиться сильнее и если из такой группы будем способны выйти, то на ЧМ и ЧЕ стыдно уже не будет
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
вчера в 11:07
Что Словакия, что Словения напрягают. Помнится с ними играли и проигрывали им, не так давно...
Анд-м
Анд-м
вчера в 10:01
Займем с первого по третье места, ниже думаю не опустимся. Если выйдем со второго в плей-оф, то там с треском провалимся
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
вчера в 09:16
Расклад весь ясен, будем бороться с киприотами за четвёртое место.
XL-965
XL-965
вчера в 09:14
Ребята группа идеальная так как мы имеем реальные шансы потолкаться с хорватами и словаками за первое место, согласитесь попали бы мы к англичанам или немцам там максимум втрое место, а там стык с какой-нибудь Ирландией или Турцией.
Появился шанс взять реванш у хорватов, словаков за Евро 2016 и отбор ЧМ 2006, хотя в 2011 мы их не пустили на Евро 12, и все время я мечтал что когда- нибудь мы возьмём реванш за Марибор в 2009. Это самая настоящая группа мести.
Да и Киприотам есть за что мстить Апполон-Локомотив 4-1
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 08:55
Если слушать автора то 2020 год это год всех сборных
112910415
112910415
вчера в 07:07
Мальта будет повержена, это почти точно !
за остальное трудно поручиться
yasukuni
yasukuni
вчера в 06:22
В очередной раз подтасованная группа, и снова крики жур31 про первое место. Одного Марибора маловато будет?!
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 03:48
Дай бог 4-е место занять, такой ход в последнее время набрали друзья Стаса...😅
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
07 декабря в 23:51
4 и 5 корзина.
Сербия и Австрия напряглись.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
07 декабря в 23:49
У Мальты звезда Мускат
1asss
1asss
07 декабря в 23:29
все как обычно, самая слабая группа и пролет россии
25процентный клоун
25процентный клоун
07 декабря в 23:19, ред.
Жаль нету гранда, который мог бы отнять очки у конкурентов, все равны и решат все детали, характер, и ни разу не класс. Хорватов порвем в обоих матчах, но с словаками забуксуем
25процентный клоун
25процентный клоун
07 декабря в 22:54
"Словения не была приоритетным вариантом из четвертой корзины, но по идее наша команда не должна испытывать трудностей с командами из четвертой, пятой и шестой корзин"
После этого перестал читать
rubin kazzzan
rubin kazzzan
07 декабря в 22:49
Верим в команду!!!!!!)))))) наступает звёздный час для наших звёзд футбола!!!!!!!!!! 😅
Hypnoz
Hypnoz
07 декабря в 22:35
Группа смерти !
Шансы только с Мальтой.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
07 декабря в 22:30
"но по идее наша команда не должна испытываться трудностей с командами из четвертой, пятой и шестой корзин."
Лол
STVA 1
STVA 1
07 декабря в 22:21
Нам бы просто попробовать выйти
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