Ремейк четвертьфинала ЧМ-2018 и шанс поквитаться за Марибор. Россия — в группе мести

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07 декабря 2020, 22:15

«Соккер.ру» — о новых соперниках сборной России.

Повезло ли со жребием?

Странный вопрос, который задают после любой жеребьевки, ведь повезло или не повезло — будет известно по окончании отборочного цикла. Футбол знает массу примеров, когда команды, получившие «удачный жребий» проваливались, а другим «ужасный» не мешал решать свои задачи. Но да, сейчас мы можем прикинуть только шансы «на бумаге», и, исходя из этого, стоит признать, что сборная России избежала попадания в гораздо более сложные группы.

Во-первых, мы вытащили одного из двух желанных противников из первой корзины — сборную Хорватии, которая не безболезненно переживает смену поколений. Во-вторых, из второй корзины достали Словакию, а не Польшу, Сербию или Австрию. Пожалуй, Словения не была приоритетным вариантом из четвертой корзины, но по идее наша команда не должна испытывать трудностей с командами из четвертой, пятой и шестой корзин.

Хорватия

Место в рейтинге ФИФА (в Европе): 11 (7).

Высшее достижение на ЧМ : второе место ( ЧМ -2018)

Три звезды сборной Хорватии: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Иван Перишич («Интер»).

2020 год сборной Хорватии. В шести официальных матчах 2020 года хорваты потерпели пять поражений, сумели выиграть лишь однажды — у Швеции со счетом 2:1. «Шашечные» чудом не вылетели из дивизиона «A» Лиги Наций, при равенстве очков со шведами все решила разница забитых и пропущенных мячей: у хорватов «-7», а у их соперников «-8». Конечно, вице-чемпионы мира проигрывали сборным Франции и Португалии, но со времен ЧМ -2018 сборная Хорватии не стала сильнее: Модрич не помолодел, Ракитич ушел из сборной, как и Манджукич с Субашичем.

Россия vs Хорватия. 4 матча = 3 ничьи и 1 поражение. Сборная России никогда не обыгрывала Хорватию на футбольном поле, хотя и уступили в основное время лишь однажды, да и то в товарищеском матче. Три другие встречи завершались ничьими: две нулевых ничьих в отборе Евро-2008 и 2:2 в четвертьфинале ЧМ -2018 на стадионе «Фишт» в Сочи. Правда, в серии пенальти хорваты оказались точнее и оставили нас за бортом домашнего мундиаля. Будет о чем «поговорить».

Словакия

Место в рейтинге ФИФА (в Европе): 33 (19).

Высшее достижение на ЧМ : 1/8 финала ( ЧМ -2010)

Три звезды сборной Словакии: Марек Гамшик («Далянь Ифан»), Милан Шкриньяр («Интер»), Станислав Лоботка («Наполи»).

2020 год сборной Словакии. Словакия играла с нами в одном дивизионе Лиги Наций, только в соседней группе. Случился провал: последнее место в квартете с Чехией, Шотландией и Израилем, вылет в лигу «C». Словаки проиграли 4 из 6 матчей, добившись только одной победы. Зато получили прилив позитива в другом месте: пробились через стыки в финальную часть Евро-2020, выбив сборные Ирландии и Северной Ирландии. То есть на отдельно взятые матчи эта команда умеет настраиваться.

Россия vs Словакия. 9 матчей = 3 победы, 3 ничьи, 3 поражения. Статистическое равенство у нас со словаками, но если рассматривать только матчи, имеющие турнирное значение, то все хуже: у сборной России всего одна победа в пяти играх. После минимального успеха в гостевом матче отбора Евро-2012 Роман Широков дерзко спросил у журналистов: «Вы думали, мы этот колхоз не обыграем?» Четыре года спустя, во время последней встречи со сборной России, «колхоз» выиграл у нас на Евро-2016 и поспособствовал молниеносному вылету команды Леонида Слуцкого с того турнира.

Словения

Место в рейтинге ФИФА (в Европе): 62 (32).

Высшее достижение на ЧМ : групповой этап ( ЧМ -2002 и ЧМ -2010)

Три звезды сборной Словении: Ян Облак («Атлетико»), Йосип Иличич («Аталанта»), Кевин Кампль («РБ Лейпциг»).

2020 год сборной Словении. Предыдущие два года получились действительно неудачными: словенцы провалили первый розыгрыш Лиги наций и заняли четвертое место в отборочной группе Евро-2020. Но в 2020-м преобразились и выиграли свою группу в дивизионе «C» Лиги наций, оказавшись сильнее Греции, Косово и Молдавии.

Россия vs Словения. 5 матчей = 2 победы, 1 ничья, 2 поражения. В четырех официальных матчах у сборной России только одна победа, да и та по сумме двух встреч обернулась поражением. Помните закат эпохи Хиддинка, когда сборная России уступили Словении путевку на ЧМ -2010 по итогам стыковых матчей? Проигрывал словенцам и Романцев еще на заре века, правда, поражению в Любляне поспособствовал английский судья Грэм Полл. Неудобный соперник для россиян. Между прочим, у руля сборной Словении тот же тренер, который обыгрывал Хиддинка в 2009-м — Матьяж Кек.

Кипр

Место в рейтинге ФИФА (в Европе): 100 (42).

Высшее достижение на ЧМ : не пробивались в финальную часть.

Три звезды сборной Кипра: Константинос Лайфис («Стандард»), Григорис Кастанос («Фрозиноне»), Пирос Сотириу («Астана»)

2020 год сборной Кипра. Занял последнее место в квартете с Черногорией, Люксембургом и Азербайджаном в дивизионе «C» Лиги Наций.

Россия vs Кипр. 5 матчей = 4 победы и 1 ничья. Сборная России никогда не проигрывала Кипру, а встречались с островитянами совсем недавно — в отборе Евро-2020. В Нижнем Новгороде подопечные Черчесова помучились и выиграли скромно — 1:0, зато на Кипре забили 5 безответных мячей.

Мальта

Место в рейтинге ФИФА : 176 (51).

Высшее достижение на ЧМ : не пробивались в финальную часть.

Три звезды сборной Мальты: затрудняюсь назвать.

2020 год сборной Мальты. Мальта играла в дивизионе «D» Лиги наций и заняла в своем квартете второе место, пропустив вперед Фареры и опередив Латвию и Андорру.

Россия vs Мальта. 1 матч = 1 победа. Единственный соперник, с которым у сборной России прежде не было официальных встреч. Да и «товарняк» из февраля 1996-го уже давно был бы забыт, если бы не архивы. Тогда команда Олега Романцева выиграла на выезде со счетом 2:0, Карпин и Кирьяков забили по голу, а в воротах играл Станислав Черчесов.