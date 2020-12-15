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Неймар сможет перейти в «Барселону» только после окончания контракта с ПСЖ

15 декабря 2020, 21:03

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Рузауд заявил, что проблемы каталонского клуба с финансами не позволяют осуществить трансфер нападающего ПСЖ Неймара.

Мы поддерживали контакт с людьми Неймара, он делал комментарии, которые кто-то понял неправильно. Люди начали говорить, что он хочет, чтобы Месси присоединился к нему в ПСЖ.

Неймар говорил, что хочет вернуться в «Барселону», как он уже заявлял летом 2019 года. Прямо сейчас мы не можем оплатить его трансфер, поэтому он сможет перейти в «Барсу» только после окончания его контракта с ПСЖ.

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112910415
112910415
16 декабря в 06:35
всё это - одни несбыточные мечты и воздушные зАмки ...
Carradona
Carradona
15 декабря в 21:50
Месси - Неймар. "Ты морячка, я моряк мы не встретимся никак". Даёшь Месси у ПСЖ, а Неймара в Барсу, и опять на 3 года слышать нытье о воссоединение корешей ))
Loko57
Loko57
15 декабря в 21:16
Врядли он теперь улучшит там ситуацию.
Killofwrath
Killofwrath
15 декабря в 21:13
Месси и присоединится, ну либо в Манчестер Сити
STVA 1
STVA 1
15 декабря в 21:10
Да и не перейдёт уже
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