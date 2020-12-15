Неймар сможет перейти в «Барселону» только после окончания контракта с ПСЖ

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Рузауд заявил, что проблемы каталонского клуба с финансами не позволяют осуществить трансфер нападающего ПСЖ Неймара.

Мы поддерживали контакт с людьми Неймара, он делал комментарии, которые кто-то понял неправильно. Люди начали говорить, что он хочет, чтобы Месси присоединился к нему в ПСЖ .