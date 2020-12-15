Неймар сможет перейти в «Барселону» только после окончания контракта с ПСЖ

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Рузауд заявил, что проблемы каталонского клуба с финансами не позволяют осуществить трансфер нападающего ПСЖ Неймара.
Мы поддерживали контакт с людьми Неймара, он делал комментарии, которые кто-то понял неправильно. Люди начали говорить, что он хочет, чтобы Месси присоединился к нему в ПСЖ.
Неймар говорил, что хочет вернуться в «Барселону», как он уже заявлял летом 2019 года. Прямо сейчас мы не можем оплатить его трансфер, поэтому он сможет перейти в «Барсу» только после окончания его контракта с ПСЖ.