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Клубным магазинам ПСЖ сказали подготовиться к переходу Месси

15 декабря 2020, 17:47

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может стать игроком ПСЖ следующим летом.

Как сообщает источник со ссылкой на Football Transfers, сотрудникам клубных магазинов ПСЖ сказали начать подготовку к трансферу аргентинца. Парижане уведомили работников, что они должны начать выпускать футболки ПСЖ с фамилией Месси.

Лионель хочет покинуть «Барселону» следующим летом в качестве свободного агента, а самым вероятным местом продолжения карьеры форварда называют именно ПСЖ.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ steelhead (раскрыть)
16 декабря в 13:58, ред.
Я представляю как кто-то в фан-магазине Барселоны покупает футболку и просит, чтобы на неё нанесли номер 7 и фамилию Роналду)) Как вообще можно было до такого додуматься?
abramjan
abramjan
16 декабря в 07:35
    steelhead
    steelhead
    15 декабря в 22:57, ред.
    Не пойдет Месси в мешок, зачем унижать гения такими утками?
    Зы. В любом клубном магазине выбираешь футболку, на кассе при оплате тебе накатывают любой номер и фамилию. Какие на хрен подготовки?
    Incredulous
    Incredulous
    15 декабря в 22:15
    Очередная закидуха от семейства гномов для очередного нового контракта с повышенной ЗП. А как только новый контракт будет подписан, начнутся очередные дифирамбы от сине-гранатовом патриотизме и верности клубу.
    протон1
    протон1
    15 декабря в 22:12
    прикинь облом такой)
    4RT
    4RT
    15 декабря в 21:42
    Заставили полы помыть 😁
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao ответ League1 (раскрыть)
    15 декабря в 21:05
    Правила вроде бы изменили, там есть исключение когда игрок заявленный летом, может играть за другую команду зимой
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    15 декабря в 21:01
    Это больше похоже на правду, чем МС и АПЛ )
    Союзник противников
    Союзник противников
    15 декабря в 20:29
    Снимут сливки,а потом привычно извинятся и скажут :То бил шютка...

    ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
    Dima salev
    Dima salev ответ Igo0rek (раскрыть)
    15 декабря в 20:20
    В этом году игра без зрителей, так что все команды играют как уличный футболисты. Барселона может взять кубок. Непредсказуемо
    Шатаут
    Шатаут
    15 декабря в 20:20
    Вот возьмет себе 7 номер внаглую... Гей удавится.... Хе-хе...
    League1
    League1 ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
    15 декабря в 20:07
    Ему в таком случае вообще будет нельзя играть в Лиге чемпионов.
    ilyafrom
    ilyafrom
    15 декабря в 20:05
    Если Месси перейдет, а Неймар этого хочет, уступит ли он ему 10-й номер?
    League1
    League1
    15 декабря в 20:05, ред.
    А в МС к пепке передумал? Прямо как ветреная девушка, такая вся непостоянная.
    Juventus CR7
    Juventus CR7
    15 декабря в 19:46
    А вот теперь очень даже интересно!!!
    dzvinka
    dzvinka ответ Bom Bom (раскрыть)
    15 декабря в 19:37
    вон на Тьяго можеш посмотреть, прикольный да? полтора матча сыграл за пол сезона.
    вот и на месси так же смотрели бы.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    15 декабря в 19:32
    Лучше уж сказали готовиться не к переходу Месси, а к приходу Мессии
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
    15 декабря в 19:26
    Представьте месси переходит в псж зимой и играет против барсы😁
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    15 декабря в 19:18
    Не бывать такому!!!
    Скорее, у Барселоны тренер сменится!
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Dima salev (раскрыть)
    15 декабря в 18:49
    Барселона не выиграет ЛЧ. Для этого нет никаких предпосылок. Подписали тренера, и дали ему все карты в руки, а он только разваливает клуб. Плюс немотивированный Месси.
    Dima salev
    Dima salev
    15 декабря в 18:46
    Если Барселона возмет лига чемпионов Месси не уйдёт. Неймар к ним придёт
    Я на стреме
    Я на стреме ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    15 декабря в 18:41
    из грязи делают деньги и с ново переводят в грязь)
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответ А чемпион то не настоящий (раскрыть)
    15 декабря в 18:39
    Да мне без разницы ха) мне с этого не при будит не у будит)))
    Я на стреме
    Я на стреме
    15 декабря в 18:39, ред.
    меняю аватарку Барсы на аватарку ПСЖ...с доплатой
    Caniggia
    Caniggia
    15 декабря в 18:37
    Самый идиотский трансфер!
    Bom Bom
    Bom Bom
    15 декабря в 18:32
    А так хотелось глянуть на него в АПЛ
    Nazi
    Nazi
    15 декабря в 18:30
    Не хватало паредеса с тупой мордой, теперь еще один будет с такой же тупой (если не тупее) мордой бегать за Париж :(

    Будьте людьми шейхи, аууу!!!! Укрепите центр поля хорошими разрушителем и созидателем и все!!! ЛЧ ваш... На кой этот лейси сдался...
    Добряк
    Добряк
    15 декабря в 18:18
    Клубному ларьку Спартака сказали подготовиться к уходу Кокорина...
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
    15 декабря в 18:12
    как и ювентусу ни когда не выиграть лч! хахахахах
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    15 декабря в 18:09
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