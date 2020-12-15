Клубным магазинам ПСЖ сказали подготовиться к переходу Месси

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15 декабря 2020, 17:47

Нападающий «Барселоны» может стать игроком ПСЖ следующим летом.

Как сообщает источник со ссылкой на Football Transfers, сотрудникам клубных магазинов ПСЖ сказали начать подготовку к трансферу аргентинца. Парижане уведомили работников, что они должны начать выпускать футболки ПСЖ с фамилией Месси.