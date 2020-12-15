Клубным магазинам ПСЖ сказали подготовиться к переходу Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может стать игроком ПСЖ следующим летом.
Как сообщает источник со ссылкой на Football Transfers, сотрудникам клубных магазинов ПСЖ сказали начать подготовку к трансферу аргентинца. Парижане уведомили работников, что они должны начать выпускать футболки ПСЖ с фамилией Месси.
Лионель хочет покинуть «Барселону» следующим летом в качестве свободного агента, а самым вероятным местом продолжения карьеры форварда называют именно ПСЖ.
Зы. В любом клубном магазине выбираешь футболку, на кассе при оплате тебе накатывают любой номер и фамилию. Какие на хрен подготовки?
Зы. В любом клубном магазине выбираешь футболку, на кассе при оплате тебе накатывают любой номер и фамилию. Какие на хрен подготовки?
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
вот и на месси так же смотрели бы.
вот и на месси так же смотрели бы.
Скорее, у Барселоны тренер сменится!
Скорее, у Барселоны тренер сменится!
Будьте людьми шейхи, аууу!!!! Укрепите центр поля хорошими разрушителем и созидателем и все!!! ЛЧ ваш... На кой этот лейси сдался...
Будьте людьми шейхи, аууу!!!! Укрепите центр поля хорошими разрушителем и созидателем и все!!! ЛЧ ваш... На кой этот лейси сдался...