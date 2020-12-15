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Гомес попросит «Аталанту» выставить его на трансферный рынок в январе

15 декабря 2020, 13:18

Источник со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес попросит руководство клуба выставить его на трансферный рынок в январе.

Напомним, что недавно форвард вступил в конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Теперь игрок желает покинуть клуб.

Гомес хочет, чтобы у него была возможность бесплатно покинуть «Аталанту».

Ранее на игрока претендовали «Рома», ПСЖ, «Милан» и «Интер».

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Все комментарии
Илья85
Илья85 ответ shlifen (раскрыть)
15 декабря в 18:05
Конечно ,это идеальный вариант . Ты наблюдал за его игрой в сборной ,он там не паказывает то,чтов аталанте(там конечно никто не показывает свой максимум) ,но я это к тому ,что нигде ему не дадут иу свободу действий как в атланте
shlifen
shlifen ответ Илья85 (раскрыть)
15 декабря в 17:53
Во многом согласен - про Лацио скорее думал что может Индзаги захочет хоть немного игру сменить, ну или иметь "план Б" и для этого смотреть за Гомесом (но пока даже слухов таких нет)
Про Милан, вообще не ясно, там турок ТАКУЮ зарплату захотел, что не уверен нужен ли он Милану, если есть вариант взять Гомеса.
Тут любой вариант для "Папу" Гомеса не идеальный - лучше бы ему помириться с Гасперини =)))
Илья85
Илья85 ответ shlifen (раскрыть)
15 декабря в 16:21
В лацио его позиция плотно занята ,точнее лацио играет немного по другому .а так,туда смещается либо Корреа,либо из глубины играет испанец. Про Милан, тоже держал в уме ,когда писал. Но сомневаюсь ,что турок уйдёт ,по мне ,это выбивание контракта. Рома... Сомневаюсь ,он не пойдет на лавку . Да и скорее всего ,ему хочется в лч поиграть
shlifen
shlifen ответ Илья85 (раскрыть)
15 декабря в 16:00, ред.
Если из того что "на поверхности" и в Италии, то:
Например Милан усилил бы точно, особенно на фоне наглеющего Чалханоглу, который летом вообще бесплатно уйти может. Тем более что есть же правило позволяющее в зимнее ТО подписать и заявить в еврокубки одного игрока из другой команды и ЕК турнира.
Второй вариант - Лацио, у команды ОЧЕНЬ маленький состав, где вне 14-15 основных играть уже толком и некому. Денег у Лацио не много, но подписать Гомеса наверное смогли бы.
Третий вариант - Рома, она тоже в Лиге Европы и тоже будет не против подписать качественного игрока "на подмогу" Мхитаряну. =)
Команды поменьше указывать не будем, там и так понятно что фиалок или Сассуоло он усилил бы точно =)
Илья85
Илья85 ответ shlifen (раскрыть)
15 декабря в 14:57
А кого он может усилить в Италии ,зимой ? И я так думаю ,ему нужны команды,которые играют в еврокубках . И поэтому он хочет ,чтобы ушел бесплатно .
shlifen
shlifen
15 декабря в 14:13
Бесплатно не отпустят - не в ситуации конфликта с тренером. Игрок он отличный, и в Италии точно усилил бы добрый десяток команд. Но и Аталанта, думается, не пропадёт - последний матч против Фиалок выиграли 3-0 вообще без него.
Плюс, в самой Аталанте все знают что руководство будет "горой за тренера" в любом конфликте. Игроков можно и поменять, а вот настолько подходящего тренера "днём с огнём" не найти. Видимо пришло время перестройки коллектива - Иличич и Гомес уже на продажу, а летом вероятно, продадут и Сапату. Но почему-то кажется что бергамаски найдут замену всем троим, если не среди наличиствующих игроков, так среди новых, на трансферном рынке...

P. S. Хотя я, честно, вообще не понял этот конфликт - годами всё ОК, а потом из-за одного эпизода?? И главное, Гомесу же не 18-20 лет, нашёл команду где у него всё получается и можно спокойно играть до конца карьеры...
ДСА
ДСА
15 декабря в 13:54
Дешево все равно его не отпустят.
shlomo
shlomo
15 декабря в 13:32
Если не лады с тренером, то нужно уходить
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