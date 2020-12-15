Гомес попросит «Аталанту» выставить его на трансферный рынок в январе

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15 декабря 2020, 13:18

Источник со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий «Аталанты» попросит руководство клуба выставить его на трансферный рынок в январе.

Напомним, что недавно форвард вступил в конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Теперь игрок желает покинуть клуб.

Гомес хочет, чтобы у него была возможность бесплатно покинуть «Аталанту».