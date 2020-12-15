Гомес попросит «Аталанту» выставить его на трансферный рынок в январе

Источник со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес попросит руководство клуба выставить его на трансферный рынок в январе.
Напомним, что недавно форвард вступил в конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Теперь игрок желает покинуть клуб.
Гомес хочет, чтобы у него была возможность бесплатно покинуть «Аталанту».
Ранее на игрока претендовали «Рома», ПСЖ, «Милан» и «Интер».
Плюс, в самой Аталанте все знают что руководство будет "горой за тренера" в любом конфликте. Игроков можно и поменять, а вот настолько подходящего тренера "днём с огнём" не найти. Видимо пришло время перестройки коллектива - Иличич и Гомес уже на продажу, а летом вероятно, продадут и Сапату. Но почему-то кажется что бергамаски найдут замену всем троим, если не среди наличиствующих игроков, так среди новых, на трансферном рынке...
P. S. Хотя я, честно, вообще не понял этот конфликт - годами всё ОК, а потом из-за одного эпизода?? И главное, Гомесу же не 18-20 лет, нашёл команду где у него всё получается и можно спокойно играть до конца карьеры...
Плюс, в самой Аталанте все знают что руководство будет "горой за тренера" в любом конфликте. Игроков можно и поменять, а вот настолько подходящего тренера "днём с огнём" не найти. Видимо пришло время перестройки коллектива - Иличич и Гомес уже на продажу, а летом вероятно, продадут и Сапату. Но почему-то кажется что бергамаски найдут замену всем троим, если не среди наличиствующих игроков, так среди новых, на трансферном рынке...
P. S. Хотя я, честно, вообще не понял этот конфликт - годами всё ОК, а потом из-за одного эпизода?? И главное, Гомесу же не 18-20 лет, нашёл команду где у него всё получается и можно спокойно играть до конца карьеры...