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Флик: «„Бавария“ должна быть осторожна в матче с „Вольфсбургом“»

16 декабря 2020, 07:31
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от домашнего матча 12-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга».

В полузащите у «Вольфсбурга» есть два сильных игрока — Арнольд и Шлагер. Мне нравится, как они действуют. Они видят варианты в глубине, очень хорошо берут игру на себя.

Идея Гласнера заключается в том, чтобы прессинговать соперника, заставлять его ошибаться и после перехвата мяча быстро переводить игру вперёд. Также у них много вариантов при розыгрышах стандартов. Мы должны быть осторожны.

Наставник «Вольфсбурга» Оливер Гласнер, в свою очередь, отметил, что его команда уверена в себе перед игрой с «Баварией».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
16 декабря в 09:20
Бавария обязательно победит?
Бубнин
Бубнин
16 декабря в 08:05
"Нам надо будет хорошо играть против них."
Gahi
Gahi
16 декабря в 07:35
К каждой команде нужна подходит с уважением.
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