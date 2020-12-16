Флик: «„Бавария“ должна быть осторожна в матче с „Вольфсбургом“»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от домашнего матча 12-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга».

В полузащите у «Вольфсбурга» есть два сильных игрока — Арнольд и Шлагер. Мне нравится, как они действуют. Они видят варианты в глубине, очень хорошо берут игру на себя.

Идея Гласнера заключается в том, чтобы прессинговать соперника, заставлять его ошибаться и после перехвата мяча быстро переводить игру вперёд. Также у них много вариантов при розыгрышах стандартов. Мы должны быть осторожны.