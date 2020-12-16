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«Зенит» — самый тестируемый клуб на допинг в РПЛ

16 декабря 2020, 14:18

«Зенит» в октябре и ноябре 2020 года стал самым проверяемым РУСАДА клубом РПЛ.

За последние два месяца осени были протестированы десять футболистов петербургского клуба.

В число десяти протестированных на допинг игроков «Зенита» вошли вратари Андрей Лунев и Даниил Одоевский, защитники Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев и Данила Прохин, полузащитники Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев и Юрий Жирков, а также нападающий Артем Дзюба.

Второе и третье места по количеству проверенных на допинг футболистов занимают «Ахмат» и «Динамо» (по восемь), четвертое и пятое места делят ЦСКА и «Рубин» — по семь, «Спартак» идет шестым (6). Всего в октябре и ноябре РУСАДА протестировало 59 футболистов РПЛ.

Ранее сообщалось, что РУСАДА и РФС сделали методическое пособие по антидопингу.

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Все комментарии
Иван Тасминский
Иван Тасминский
16 декабря в 16:13
Дзюбу тестируют на допинг ахахаха. Я это представляю, смотрят они такие и видят, как Дзюба пешочком по полю 90 минут ходят и думаю "ничё се зверь носится по-любому под допингом."
Супервайзер
Супервайзер
16 декабря в 15:47
Проверяют действие веселящего газа на организм и сроки его возможного обнаружения.
Напрашиваются параллели)).
ДСА
ДСА
16 декабря в 14:37
Ищут-ищут, а найти не могут.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 декабря в 14:26
Их надо контролировать
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