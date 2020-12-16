«Зенит» — самый тестируемый клуб на допинг в РПЛ

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16 декабря 2020, 14:18

«Зенит» в октябре и ноябре 2020 года стал самым проверяемым РУСАДА клубом РПЛ .

За последние два месяца осени были протестированы десять футболистов петербургского клуба.

В число десяти протестированных на допинг игроков «Зенита» вошли вратари Андрей Лунев и Даниил Одоевский, защитники Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев и Данила Прохин, полузащитники Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев и Юрий Жирков, а также нападающий Артем Дзюба.

Второе и третье места по количеству проверенных на допинг футболистов занимают «Ахмат» и «Динамо» (по восемь), четвертое и пятое места делят ЦСКА и «Рубин» — по семь, «Спартак» идет шестым (6). Всего в октябре и ноябре РУСАДА протестировало 59 футболистов РПЛ .