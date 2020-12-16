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Шомуродов стал отцом

16 декабря 2020, 18:17

У нападающего «Дженоа» Элдора Шомуродова, ранее выступавшего за «Ростов», родился сын. Об этом сообщает официальный инстаграм ростовского клуба.

Элдор Шомуродов стал отцом!

У бывшего нападающего нашей команды и его жены Омины сегодня родился сын!

Футбольный клуб «Ростов» от всей души поздравляет молодых родителей и желает малышу здоровья.

Вчера стало известно, что защитник ЦСКА Марио Фернандес собирается сыграть свадьбу этой зимой.

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Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
16 декабря в 18:29
Соперники "Дженоа" в серии А вздрогнули, узнав это
Faustello
Faustello
16 декабря в 18:24
Молодец, здоровья!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 декабря в 18:20
Пусть назовет Валерой).
Поздравление родителям и многочисленной родне!).
Трезвый повар
Трезвый повар
16 декабря в 18:20, ред.
Поздравляю Элдора и его жену с рождением сына. Забил самый важный гол в карьере
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