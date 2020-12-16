У нападающего «Дженоа» Элдора Шомуродова, ранее выступавшего за «Ростов», родился сын. Об этом сообщает официальный инстаграм ростовского клуба.
Элдор Шомуродов стал отцом!
У бывшего нападающего нашей команды и его жены Омины сегодня родился сын!
Футбольный клуб «Ростов» от всей души поздравляет молодых родителей и желает малышу здоровья.
Вчера стало известно, что защитник ЦСКА Марио Фернандес собирается сыграть свадьбу этой зимой.
Поздравление родителям и многочисленной родне!).
Поздравление родителям и многочисленной родне!).