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16 декабря 2020, 18:17

У нападающего «Дженоа» , ранее выступавшего за «Ростов», родился сын. Об этом сообщает официальный инстаграм ростовского клуба.

Элдор Шомуродов стал отцом! У бывшего нападающего нашей команды и его жены Омины сегодня родился сын! Футбольный клуб «Ростов» от всей души поздравляет молодых родителей и желает малышу здоровья.