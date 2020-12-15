ГлавнаяНовости

В. Березуцкий в месяц тратит около 1 млн рублей

сегодня, 00:18

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о своих ежемесячных тратах.

Я думаю, что трачу больше миллиона рублей, сто процентов. Но я не трачу на себя практически. Мне ничего не надо. Вот я просто хожу: мне ничего не надо. Там есть машина, я на ней доехал, есть бензин. Остальное все – это коммуналка, обучение детей, питание, еще что-то, еще что-то.

Я отложил столько денег, что могу не работать примерно 10 лет.

Недавно сообщалось, что форвард «Спартака» Александр Кокорин в июне купил себе «Оку» (2003 года выпуска).

Все новости
Невероятный гол с аута в Иране, хитрые футболисты АИКа и очаровательная Джорджина. Лучшее из Сети за неделю
13 декабряЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии16
У Миранчуков умер отец
04 декабря
Рамос вызвал на бой Макгрегора, новый клип Депая и странная татуировка уругвайского вратаря. Лучшее из Сети за неделю
04 декабряЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии5
Лизаразю-сёрфингист, приятный сюрприз для Алиссона и танец Ари с собакой. Лучшее из Сети
24 ноябряЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии4
СлухиКрыховяк стал веганом
22 ноября Комментарии28
Дети Семака продолжают болеть коронавирусом
19 ноября Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сантус
Сантус
сегодня в 01:52
...ну там, бантики для собачки со стразиками тоже деняг стоят...я вполне понимаю эти траты..Ты это-держись Вася!)
youtomee
youtomee ответ Juve14 (раскрыть)
сегодня в 01:35
вообще то он про месяц говорил, а не день
MRHM-1988
MRHM-1988
сегодня в 01:15
Я бы за столько лет отложил бы до конца своих дней .
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:13
Деньги есть, почему бы и не тратить?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:08
Нельзя такого транжиру главным!🤣😜
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 01:05, ред.
И это будущий тренер. Некоторым такие деньги и не снились умудряются скромно жить , ходить и им ничего не надо.....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:00
Только недалёкие люди могут об этом хвастаться, во время чумы !!! Зачем вообще об этом во все услышание говорить ?????
mangox22
mangox22
сегодня в 00:58
Snake Plissken
Snake Plissken ответ Juve14 (раскрыть)
сегодня в 00:54
Триллиардов. Математика для слабаков )))
Little Caprice
Little Caprice ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 00:46
Хм. Ну если задают вопрос: "Сколько ты тратишь в месяц? Меньше или больше миллиона?", то где уж тут хвастовство...
офигенный
офигенный
сегодня в 00:46
офигеть у него расходы
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:45
Что за коммуналка такая на миллион? Похоже за стадион счета подсовывают.
Juve14
Juve14
сегодня в 00:40
Это сколько миллиардов он отложил что тратя лям в день может 10 лет не работать, около 4х?
drug01
drug01
сегодня в 00:26
Зачем этим хвастаться
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100