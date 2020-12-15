В. Березуцкий в месяц тратит около 1 млн рублей

Тренер ЦСКА рассказал о своих ежемесячных тратах.

Я думаю, что трачу больше миллиона рублей, сто процентов. Но я не трачу на себя практически. Мне ничего не надо. Вот я просто хожу: мне ничего не надо. Там есть машина, я на ней доехал, есть бензин. Остальное все – это коммуналка, обучение детей, питание, еще что-то, еще что-то.

Я отложил столько денег, что могу не работать примерно 10 лет.