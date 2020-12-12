Нобоа победил «Спартак». У команды Тедеско огромные проблемы в атаке

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вчера, 18:56

Накануне игры с «Зенитом» Доменико уступил в Сочи.

Сложно даются голы с игры

У «Спартака» после 18 туров лишь 16 голов в позиционных атаках и сразу 15 после 1 автогола, 5 пенальти и 9 стандартов. Почти равенство позволяет сделать закономерный вывод – хватает проблем с организацией командных атак при игре первым номером.

Хотя речь о команде, которая идет в дриблинг – лучшие по сумме удачных обводок, является молодой и не играла в еврокубках, свободные зоны приходится выгрызать. И это сложно, в новом чемпионате соперники против Тедеско закрываются, отдают «Спартаку» мяч.

И команда не знает, что делать. Отдавать мяч тоже не вариант – можно прижаться к своим воротам, добавив моральной седины Максименко. Опять же, разовые ошибки в опорной зоне, как в Сочи – дали Нобоа ударить, заставляют забивать минимум дважды, чтобы рассчитывать на победу.

Медлительно выходят в атаку

Не сказать, что работа поперек поля, как сегодня, отличает «Спартак». Нет, Тедеско в курсе, что модным и трендовым является вертикальный пас. Но в футболе есть куда более важное понятие – актуальность. Современно пропускать ходы при выходе в атаку. И у «Спартака» не получается, поскольку мельчат в пасах Жиго и Джикия.

Хватает попыток выйти вперед через фланги – Айртон и Мозес являются классическими латералями, не защитниками, но на кого могут навесить? Соболев лечится – рекордсмен команды по победам на втором этаже. А Понсе не настолько мощный и рослый, чтобы его прыгучесть пригодилась в таких сложных мачтах, как против «Сочи» или «Зенита».

Кто же виноват, что так медленно переходят к решающим фазам атак? Люди, что набирали состав. Катастрофически не хватает паса из опорной зоны – короткого в стиле Алекса, или длинного по лекалам Фернандо. Два бразильца показывали, как сделать «Спартак» острее. А Крал любит проходы, но в Сочи с ним сработали плотно.

Кокорин и Бакаев не справились

Понятно, что Салихова и Федун – люди, что принимают решения в этом сезоне, сделают крайним Газизова, если Кокорин не заиграет. Но ответственность общая, ведь у Александра всего 4 матча в основе, 4 выхода на замену и 10 пропущенных туров РПЛ . Уже тренировался, но в Сочи почему-то не сыграл.

Александр весной в команде Федотова был великолепен – крутой второй форвард, смещенный в глубину поля. Хитрый, резкий, техничный, и сам сыграет, и другим поможет. Но в «Спартаке» такого Кокорина не видели. Также потерялся один из лучших плеймейкеров РПЛ Зелимхан Бакаев. Не исключаем, что повлиял коронавирус.

Многие, кто пережил коварную хворь, фиксируют скачки температуры даже спустя месяцы. Прийти в себя непросто тренированному молодому организму, порой независимо от тяжести самой болезни. Бакаева словно отключили. Не удивительно, что Зелимхан хуже Зобнина и Ларссона по количеству созданных моментов за матч, а Кокорин на уровне с Кралом.

Кроме последнего паса, нет ударов

Усилить атаку со скамейки некем, но если оценивать глобально, то выделяется одна особенность «Спартака». В команде почти нет людей с прекрасно поставленным ударом. Понсе изредка попадал, лидирует по количеству выстрелов. Но этот форвард, как и Ларссон, часто выбирает хитрые попытки вместо таких, как у Нобоа (Кристиан забил 7-й гол «Спартаку» в карьере).

Соболев не Ибрагимович, если говорим о богатырских выстрелах. А дальше вспоминаем Глушенкова. Хотя Максим вне игры, он на четвертом месте по среднему количеству ударов. А дальше латерали, опережая Бакаева, Зобнина и Крала. Структурно и тактически это брак. Соперники выживают, перекрыв фланги и насытив штрафную площадь защитниками.

У «Спартака» процент попаданий нормальный, как у других фаворитов РПЛ , но традиционно смотрим на качество моментов. Из-за отсутствия людей с пушечными ударами, что так выручают в закрытых и вязких матчах, недобирают очки и победы. Все закономерно, но вопрос к подбору кадров и к стратегии. Жиго наносит опасные удары чаще, чем те, кому положено.

«Спартак» понятен для соперников

Суммируем, ведь матч в Сочи – следствие, а не причина. «Ростову» проиграли в домашнем поединке. С «Уралом» упустили три очка. С «Динамо» мировую вырвал Зобнин. «Ротор» сломали благодаря пенальти, а второй гол забит на 92-й минуте. И даже погром «Тамбова» — специфический, три гола из пяти пришли после 82-й минуты, в концовке.

Соперники совершенно разные, серия достаточна для вывода. «Спартак» потерял темп и сбился с шага. Заключение иллюстрирует выход Понсе к воротам Джанаева. Принял удобный мяч, но замешкался и не попал. А до этого Ларссон допустил техническую ошибку – не смог принять мяч без касания с рукой, его гол по делу отменили.

Общая сонливость «Спартака» выражена в темпе последних игр. У москвичей есть неплохие навесы, Джикия и Зобнин как ложные плеймейкеры – Георгий ходил на позицию левого инсайда, а Роман включил во втором тайме Месси, стараясь быть всюду, где мяч. Но не было осмысленности, и дело не в отсутствии Кокорина и Соболева. С ними на поле тоже бывали похожие поединки.

Пеший футбол приводит к осечкам

«Спартак» — незрелый. Справедливый вывод по итогам серии матчей, где настырность отдельных игроков (Зобнина, Ларссона и Понсе) приносила очки. Но командный футбол настолько размеренный, что футболисты «Сочи», сыгравшие от соперника, дождались гола Нобоа и не успели испугаться после многочисленных безударных атак «Спартака».

Многие путают преимущество и возню с мячом, не стоит так делать. Федотову и его помощникам не пришлось ничего выдумывать – москвичи сами попали в ловушку. Если вничью в первом круге со «Спартаком» сыграл выдающийся рефери Казарцев (сегодня снова отличился), а не «Сочи», то сегодня проиграли для начала сами себе. Команда Тедеско не была готова к банальной и осторожной игре соперника по схеме «5-4-1».

«Красно-белые» не предложили ничего свежего. Кутепов может стать нападающим, раз Доменико сравнивал его по фактуре с Левандовски и Холандом, но любому форварду нужны передачи. Илья их не дождался. В этом сезоне Тедеско родил интересную фразу «промахи – это нормально», но сегодня их почти не было, как и реально опасных ударов, за весь матч 1 раз попали в створ.

Да, если бы Понсе успел на классный прострел, а Ларссон лучше подстроился под мяч и избежал касания с рукой, то красивый выстрел Нобоа оказался бы голом престижа. Но даже после победы 1:2 «Спартак» никого бы не обманул – скоростной командой игры сейчас нет. А после поражения приведенные выше выводы лишь растут в цене. У Тедеско есть четыре дня на перезагрузку коллектива. Ехать в Санкт-Петербург с таким низким качеством футбола очень опасно.