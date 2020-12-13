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Невероятный гол с аута в Иране, хитрые футболисты АИКа и очаровательная Джорджина. Лучшее из Сети за неделю

13 декабря 2020, 11:36
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Суарес Луис
Нападающий
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Все комментарии
League1
League1
13 декабря в 23:14, ред.
Джорджина лучше всех. Невероятно красивая девушка.
Александр Рябов
Александр Рябов
13 декабря в 22:15
Последнее фото - по правилам текбола запрещено прикасаться к столу, так что, это очко сопернику -)
Klaus-S
Klaus-S
13 декабря в 16:52
Интересная подборка. Спасибо.
Джорджина явно не отягощена интеллектом.
Понравилась семья Бускетса, наряжающая ёлку.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 декабря в 15:25
Джорджина напоминает тюленей, когда они выбираются на берег. Формы шикарные, но неуклюжесть дикая.
Karkaz
Karkaz
13 декабря в 14:59
Чувак шапкой набивал, это был самый ржачный момент в этом обзоре)
Migelito
Migelito ответ bublikyo (раскрыть)
13 декабря в 14:08
Что маркетологи скармливают, то народец и кушает) Когда то была популярная анорексичная Джоли, сейчас...Даже не знаю, кто) Бузова, видимо)
bublikyo
bublikyo
13 декабря в 13:26
После стольких родов Джорджина по прежнему шикарна. А у некоторых комментаторов просто отсутствует вкус, им, наверное, больше по душе Джоли в её текущем анорексическом состоянии
Roger Young
Roger Young
13 декабря в 13:20
так себе подборка . Мало интересного
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
13 декабря в 13:06
Зачем эту женщину с лишним весом все время пихать в футбольные новости?
Рефери
Рефери ответ SkeenHat (раскрыть)
13 декабря в 12:36
спасибо, поправили
SkeenHat
SkeenHat
13 декабря в 12:21
Ракитичу 32
Qatar Airways
Qatar Airways
13 декабря в 12:13
То ли у меня вкус не правильный, то ли некоторые отписавшиеся ниже ничего лучше не видели, но подруга Роналду мне кажется бесформенной массой с явным переизбытком лишнего веса.
Срыв атаки на 93-й минуте улыбнул. Всё они понимали, разумеется, и нужно было наказывать добавлением лишних пяти минут, а не жёлтой карточкой. Но сам трюк, как идея, забавный.
25процентный клоун
25процентный клоун
13 декабря в 11:53
Джоржина прекрасна
shlomo
shlomo
13 декабря в 11:49
Спасибо за подборку.....хочу поздравить Ивана Ракитича....хочется пожелать ему успехов во всем... думаю, что еще поиграет и порадует нас своей игрой....лично мне запомнился случай в 2019 году, когда Иван шёл пешком из аэропорта столицы Каталонии.....футболист, вернувшийся в Испанию из расположения сборной Хорватии, не смог покинуть территорию аэропорта ни на такси, ни на автобусе из-за протестов, которые проходят в Барселоне...ну в Барсе не особо сложилось (там у многих такая проблема) ...пусть все получится в Севилье
Али Самаркандский
Али Самаркандский
13 декабря в 11:45
Неочевидное бывает невероятным
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
13 декабря в 11:37
Можно было только на Джорджине и остановиться
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