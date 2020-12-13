Невероятный гол с аута в Иране, хитрые футболисты АИКа и очаровательная Джорджина. Лучшее из Сети за неделю

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич сходил на день рождения свояченицы. Ей исполнилось 35 лет.
Голкипер «Локомотива» Гильерме с иронией отреагировал то, что ему вчера исполнилось 35 лет, выложив вот такое фото.
Бывшему футболисту «Барселоны» Хавьеру Савиоле стукнуло 39 лет.
А легенде «Спартака» Джону Терри уже 40!
Милота дня:
Форвард «Байера» Леон Бэйли с сыном, которого зовут Лео Криштиану. Футболист недавно заявил, что это никак не связано с Месси и Роналду.
Недавно нападающий «Атлетико» Луис Суарес вышел из карантина, он болел коронавирусом. Вот так его встретила дочка.
Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис продолжает снимать весёлые видео в TikTok.
Вот так футболисты АИКа сорвали атаку соперника на 93-й минуте матча чемпионата Швеции. Это был последний тур первенства, команды не решали никаких задач.
Переносимся в Болгарию на матч «Монтана» — «Царско Село». Здесь нам любопытны погодные условия, красота!
В матче чемпионата Ирана «Гол Гохар» – «Пайкан Тегеран» (1:2) был забит вот такой гол!
Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес может начинать музыкальную карьеру.
У защитника «Реала» Даниэля Карвахаля 7 декабря родился сын! Назвали Мартином.
Девушка дня:
Джорджина Родригес (невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду) порадовала поклонников вот таким видео.
Вот так футболисты «Боруссии» М досматривали матч «Интера» с «Шахтером», благодаря которому команда попала в плей-офф Лиги чемпионов.
Форвард «Наполи» Лоренцо Инсиньо сделал татуировку в честь легендарного Диего Марадоны.
Смог бы Роналдиньо повторить такой трюк?
Семья полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса уже наряжает елку, а вы готовы к предстоящим праздникам?
Или уже ждёте лето?