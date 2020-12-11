Никому не нужный матч. ЦСКА завершил мучения в Лиге Европы

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вчера, 02:00

ЦСКА съездил в Загреб, чтобы отбывать номер, и проиграл, что логично. «Соккер.ру» — о матче, который не был нужен армейцам.

«Отмучились», пожалуй, это слово максимально точно охарактеризует ощущение после матча ЦСКА в Загребе, где зрители увидели привычную картину. Причем даже более вопиющую, потому что армейцам не нужно уже было ничего решать, и фактически игроки вышли на поле отбывать номер. ЦСКА может занести себе в актив лишь гол Бистровича, который не только уберег армейцев от формального разгрома, но и испортил красивую статистику «Динамо». Хорваты могли стать первым клубом, который вышел бы в «весну» этого турнира из группы, не пропустив ни одного мяча. Но нет, ЦСКА забил.

Хотя сам провел один из самых худших фрагментов евросезона: три ничьи, три поражения, ноль побед и всего три забитых мяча, причем все на выезде. Это последнее место в группе третий год подряд. Это отсутствие побед в группе впервые с сезона-2016/17, но тогда ЦСКА хотя бы играл в Лиге чемпионов – другой уровень соперников.

О том, что ЦСКА отдал в жертву Лигу Европы, говорилось с самого начала, после первых же матчей, которые получились неудачными. Сразу заговорили о том, что чемпионат России важнее – там какие-то шансы есть. Подход смотрится крайне ущербно, поскольку потом в конце сезона в Премьер-Лиге мы рассуждаем о том, как команды бьются за места в еврокубках. Но зачем им туда? Если потом они с первых же туров начинают «приносить их в жертву».

После матча с «Динамо» говорит о профессионализме и о том, что команда выходила играть на победу. Да, никто не скажет, что он выходит играть на ничью или на поражение, даже когда матч ничего не решает. Это противоречит самому духу спорта. Но всё о своем отношении к игре тренерский штаб ЦСКА сказал выбором состава и тем, что дает отдохнуть ряду ключевых футболистов перед игрой с «Уралом». Действительно, матч с «Уралом» даже с рациональной точки зрения прямо сейчас важнее: у него есть какие-то перспективы турнирные в отличие от игры в Загребе.

Но тогда стоит вещи называть своими именами. И это ни в коей мере не должно оправдывать то, как всё-таки вышедшие на поле армейцы играли. Ведь подобное отношение к игре в Хорватии сквозило и в их действиях: тут не добежали, там ногу не поставили, здесь махнули рукой. Слова о том, что «все мы профессионалы», «мы играем на победу», «нам важен рейтинг», уже даже произносятся тоном, в который сами говорящие не верят. Интересно, сколько раз в головах игроков и между ними вслух звучала мысль: «Зачем мы едем в Загреб?» Полагаю, что часто. И говорить о таких матчах, означает, придавать им большее значение, чем придают сами участники.

Ни о каких тактических решениях речи не идет, ни о каких попытках что-то изменить. Играли две турнирно не мотивированные команды. Но для одной сама по себе победа в отдельной игре (только потому, что это футбол, что это спорт, где смысл игры как раз в победе) имела значение, а для другой – нет. Без лишнего пафоса. И даже анализировать ничего не нужно, потому что уровень анализа от тренера каждый матч один и тот же: «плотный график» (как будто он у конкурентов свободный). А игроки вовсе не утруждают себя поиском объяснений, ограничиваясь чем-то с посылом: «не забили, потому что мяч не попал в ворота». Не поспоришь.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (5) – 16 (6)

Любопытно, что чисто статистически по ударам ЦСКА даже превзошел «Динамо». Но тут как раз важнее смотреть на качество этих ударов и на характер игры в целом. Вся игра, по сути, была сделана в первом тайме, который «Динамо» завершило со счетом 10:5 по ударам, 4:0 по ударам в створ, 2:0 по голам, да еще и дважды в каркас ворот попадал Оршич. А дальше уже хорваты просто контролировали ситуацию, смотря на ЦСКА со стороны. Кстати, Оршич стал самым бьющим на поле – пять попыток. По четыре удара у Чалова и Бистровича.

Владение мячом (точность передач): 52% (78%) — 48% (77%)

Точность передач для матча еврокубка не самая высокая, скорее, характерна для игры чемпионата России. Причем с такой точностью работали обе команды. Да и по количеству передач они шли вровень совершенно: по 360 точных пасов. Тоже весьма средний результат. Что характерно, и эти показатели тоже в первом тайме у «Динамо» были гораздо лучше. То есть здесь, скорее, стоит говорить не о том, что ЦСКА играл на уровне хорватов, и просто не повезло. Нет, это «Динамо» играло гораздо лучше в первом тайме, добилось комфортного счета, а потом притормозило, потому что не будем забывать, что хорваты тоже все свои турнирные задачи решили к этому времени и играли с той же турнирной мотивацией, что и ЦСКА .

Слова

Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА ):

Надо остыть после этой игры, чтобы подводить итог кампании в целом. Ни одной победы – это не то, что мы планировали. Наверное, не хватает нам сил играть в таком графике: четверг и воскресенье. При счете 0:2 мы раскрепостились, задвигались, имели шансы, могли еще забить. В первом тайме не хватало движения, а во втором лучше двигались. Перед игрой говорили о том, что мы должны быть профессионалами, что футболисты должны всегда стремиться к победе. Это рейтинговые очки, в копилку клуба. Но так бывает. Наверное, мы проспали первые 20 минут, а потом ничего не смогли сделать. Понятно, что я себя от команды не отделяю. Выступили плохо. Но мы никогда в таком графике не играли. Если посмотреть, то после карантина у нас были только игры, никакой паузы. Слишком много игр выпало на нас.

(полузащитник ЦСКА ):