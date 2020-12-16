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Боярский: «„Зенит“ уже чемпион, а „Спартак“ — беспомощная команда»

16 декабря 2020, 22:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный артист и певец Михаил Боярский прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ.

К гадалке не ходи — «Спартак» играл намного хуже, и «Зенит» не давал ему ничего делать. Все наши футболисты замечательно себя проявили, просто молодцы! Думаю, «Зенит» уже чемпион, их не догнать. У команды всё было идеально, без замечаний. Пускай теперь «Спартак» думает, как ему дальше жить, особенно болельщики.

Семак сегодня доказал свою состоятельность, потому что играла только одна команда. Как бы там болельщики «Спартака» ни выдрючивались, они должны знать, что Москва на втором месте. Как была, так и будет.

Сегодня стало понятно, кто первый, а кто двадцать второй. «Спартак» сейчас — беспомощная команда. Им надо больше тренироваться, чтобы они смогли хотя бы наравне с «Зенитом» играть.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 10:26
Шляпа молчал три месяца. ...когда беспомощный зенит позорился в Европе. ..со своим ОЧКОМ с Лацио так и останется в истории Питерского "футбола"..
d_fincher
d_fincher
вчера в 06:43
Ну вот и хорошо. Третье чемпионство подряд, радость и празднование. А потом Еврокубки, провал и позор) А потом четвертое чемпионство... И так по кругу. Чтобы круг запустить дальше, нужно сейчас Дюкова переизбрать, благо он недавно вновь выставил свою кандидатуру.

Я не знаю, зачем смотреть эту Лигу.
mortid
mortid
вчера в 05:02
Раскукарекался. Ничего, питерские не вечно у власти будут. Вот тогда посмотрим где ваш Зенит будет и кому ордена раздавать будут ;)
Asper
Asper
вчера в 02:35
Сегодня даже и не злорадствуется - Спартак тупо не приехал.
Они даже в классических матчах с пятерками были лучше, на порядок лучше чем сегодня.
Самый опасный момент - удар Кутеповича, не, ну серьезно?? Бухали что ль накануне?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 01:09
ещё 11 туров, а всего то 6 очков разница а может и 4 если ЦСКА выиграет а этот мушкетёр уже всем титулы раздал
Оновтун
Оновтун
вчера в 00:02
День Боярского - день матча Зенита:
12:00 - первая стопка
13:00 - 19:00 - 8 стопок и просмотр записей победных игр прошлых лет
19:30 - выбор, что смотреть вместо унылой игры Семака
20:00 - просмотр битловского A Hard Day's Night или нарезки музыкальных номеров из Трёх мушкетёров
22:00 - Боярский готов дать комментарий по игре Зенита
Saban18
Saban18 ответ ошалевший (раскрыть)
16 декабря в 23:52
Они уже, выигрывая в РПЛ, ЛЧ позором не считают)
Juventus CR7
Juventus CR7
16 декабря в 23:51
Обыграв прямого конкурента многое значит!!!!
ошалевший
ошалевший
16 декабря в 23:51
3 месяца позорились,сейчас будут отрываться,скоро ли эту трубу санкциями прижмут
Saban18
Saban18
16 декабря в 23:50
ЦСКА и Ростов недалеко. Их он за команды вообще не считает?)
Evilhuman
Evilhuman ответ Трезвый повар (раскрыть)
16 декабря в 23:50
Я вообще не говорю про бабло, РПЛ это лига местного потребления к сожалению, пока во всяком случае
Saban18
Saban18
16 декабря в 23:49
В чемпионате так то 16 команд. Почему он сократил его до двух?
Сухины дети
Сухины дети
16 декабря в 23:45
Чемпионом бужет Локо, Миша!
youtomee
youtomee
16 декабря в 23:40
ну да Спартак был дном, тут еще важно понимать, что Зенит то сам играет на уровне где-то чемпионшипа и еслии его никто не обыгрывает, то РПЛ - это нечто
viv
viv
16 декабря в 23:39
Забыл Миша, кто огреб в ЛЧ.
STVA 1
STVA 1 ответ Evilhuman (раскрыть)
16 декабря в 23:38
Это точно
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Evilhuman (раскрыть)
16 декабря в 23:33
У Зенита второй бюджет из 4 команд в группе. Всё правильно он сказал
Если ты ответишь что в футбол играют не бюджеты, а футболисты то посмотри кто вышел в плей офф лиги чемпионов из других групп
Evilhuman
Evilhuman ответ STVA 1 (раскрыть)
16 декабря в 23:30
На фоне нашего слабейшего чемпа, говорить о слабых группах, давно надо прекратить, умнее бы казались
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Futurista (раскрыть)
16 декабря в 23:30
Почему ты называешь Боярского Дартаньяном? Он им раньше был. А сейчас превратился в обычного тролля
95-shishani-95
95-shishani-95
16 декабря в 23:24
Думаю, что Зенит не упустить своё
Futurista
Futurista
16 декабря в 23:22
Питерские во главе с ДАртаньяном не могут просто порадоваться своей победе...им надо обязательно принизить соперника тем более такого как Спартак...
Дзюбинья ананан
Дзюбинья ананан
16 декабря в 23:19
Беспомощную команду- позор России все видели в ЛЧ, во главе с игрочишкой.
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
16 декабря в 23:17
жахнул Миша прилично )))
Zak11
Zak11
16 декабря в 23:12
Тяжело на что то рассчитывать с проблемами в составе, со сменой руководства и сменой тренера вероятно. Всё шло хорошо до определенного момента. Проиграли по делу, потому что не играли вовсе. Для Зенита всё таки плохо, что конкуренцию навязать никто не может пока что.
STVA 1
STVA 1 ответ Evilhuman (раскрыть)
16 декабря в 23:10, ред.
Да мне фиолетово.. Я не топлю не за КБ, ни за бомжей. Просто факт позора недавнего на лицо. Тем более с визгами про слабую группу. Ну а Мише прстительно...
alexgurzan
alexgurzan ответ Димон Булыкин (раскрыть)
16 декабря в 23:08
.
Трезвый повар
Трезвый повар
16 декабря в 23:06
"Должны знать, что Москва на втором месте. Как была, так и будет"
У Боярского мания величия прогрессирует. Понятно что Зенит самый богатый клуб ПЛ. У Зенита в запасе сидят игроки сборных. Вполне закономерно что Зенит лидирует в чемпионате
Боярский был хорошим актёром и должен понимать что нельзя с таким пренебрежением относиться к соперникам и их болельщикам
Juve14
Juve14
16 декабря в 23:05
Смешной дедушка)
Михалыч 75
Михалыч 75
16 декабря в 23:04
болельщик Тосно нарисовался
Бубнин
Бубнин
16 декабря в 23:02
Ну видно, что поддатый уже.
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