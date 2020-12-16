Известный артист и певец Михаил Боярский прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ.
К гадалке не ходи — «Спартак» играл намного хуже, и «Зенит» не давал ему ничего делать. Все наши футболисты замечательно себя проявили, просто молодцы! Думаю, «Зенит» уже чемпион, их не догнать. У команды всё было идеально, без замечаний. Пускай теперь «Спартак» думает, как ему дальше жить, особенно болельщики.
Семак сегодня доказал свою состоятельность, потому что играла только одна команда. Как бы там болельщики «Спартака» ни выдрючивались, они должны знать, что Москва на втором месте. Как была, так и будет.
Сегодня стало понятно, кто первый, а кто двадцать второй. «Спартак» сейчас — беспомощная команда. Им надо больше тренироваться, чтобы они смогли хотя бы наравне с «Зенитом» играть.
Я не знаю, зачем смотреть эту Лигу.
Я не знаю, зачем смотреть эту Лигу.
Они даже в классических матчах с пятерками были лучше, на порядок лучше чем сегодня.
Самый опасный момент - удар Кутеповича, не, ну серьезно?? Бухали что ль накануне?
Они даже в классических матчах с пятерками были лучше, на порядок лучше чем сегодня.
Самый опасный момент - удар Кутеповича, не, ну серьезно?? Бухали что ль накануне?
12:00 - первая стопка
13:00 - 19:00 - 8 стопок и просмотр записей победных игр прошлых лет
19:30 - выбор, что смотреть вместо унылой игры Семака
20:00 - просмотр битловского A Hard Day's Night или нарезки музыкальных номеров из Трёх мушкетёров
22:00 - Боярский готов дать комментарий по игре Зенита
12:00 - первая стопка
13:00 - 19:00 - 8 стопок и просмотр записей победных игр прошлых лет
19:30 - выбор, что смотреть вместо унылой игры Семака
20:00 - просмотр битловского A Hard Day's Night или нарезки музыкальных номеров из Трёх мушкетёров
22:00 - Боярский готов дать комментарий по игре Зенита
Если ты ответишь что в футбол играют не бюджеты, а футболисты то посмотри кто вышел в плей офф лиги чемпионов из других групп
Если ты ответишь что в футбол играют не бюджеты, а футболисты то посмотри кто вышел в плей офф лиги чемпионов из других групп
У Боярского мания величия прогрессирует. Понятно что Зенит самый богатый клуб ПЛ. У Зенита в запасе сидят игроки сборных. Вполне закономерно что Зенит лидирует в чемпионате
Боярский был хорошим актёром и должен понимать что нельзя с таким пренебрежением относиться к соперникам и их болельщикам
У Боярского мания величия прогрессирует. Понятно что Зенит самый богатый клуб ПЛ. У Зенита в запасе сидят игроки сборных. Вполне закономерно что Зенит лидирует в чемпионате
Боярский был хорошим актёром и должен понимать что нельзя с таким пренебрежением относиться к соперникам и их болельщикам