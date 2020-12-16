Известный артист и певец Михаил Боярский прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ .

К гадалке не ходи — «Спартак» играл намного хуже, и «Зенит» не давал ему ничего делать. Все наши футболисты замечательно себя проявили, просто молодцы! Думаю, «Зенит» уже чемпион, их не догнать. У команды всё было идеально, без замечаний. Пускай теперь «Спартак» думает, как ему дальше жить, особенно болельщики.

Семак сегодня доказал свою состоятельность, потому что играла только одна команда. Как бы там болельщики «Спартака» ни выдрючивались, они должны знать, что Москва на втором месте. Как была, так и будет.

Сегодня стало понятно, кто первый, а кто двадцать второй. «Спартак» сейчас — беспомощная команда. Им надо больше тренироваться, чтобы они смогли хотя бы наравне с «Зенитом» играть.