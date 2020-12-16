Тедеско — о матче с «Зенитом»: «Заслуженное поражение»

Главный тренер «Спартака» подвёл итоги матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

Заслуженное поражение. Начали хорошо, но быстро пропустили. Всегда трудно на таком стадионе и в таких матчах пропускать гол в первые 10 минут. Первый тайм провели хорошо, второй — нет. Играли в длинные мячи, потеряли все зоны. У нас не было сил, чтобы атаковать и контратаковать. Эта игра сложилась для нас таким образом.