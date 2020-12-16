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Тедеско — о матче с «Зенитом»: «Заслуженное поражение»

16 декабря 2020, 22:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

Заслуженное поражение. Начали хорошо, но быстро пропустили. Всегда трудно на таком стадионе и в таких матчах пропускать гол в первые 10 минут. Первый тайм провели хорошо, второй — нет. Играли в длинные мячи, потеряли все зоны. У нас не было сил, чтобы атаковать и контратаковать. Эта игра сложилась для нас таким образом.

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Все комментарии
офигенный
офигенный
16 декабря в 23:37
Афигеть зачем было так сливать
Иван Тасминский
Иван Тасминский
16 декабря в 22:52
первый тайм ужасен был у Спартака. Да как и второй. Ни одного опасного момента у ворот Зенита. Ну кроме момента Ловрена.
n272nm
n272nm
16 декабря в 22:45
дайтетедескозаработать :))))
ABir
ABir
16 декабря в 22:36
Спартак провёл худший матч в этом чемпионате. Зенит превосходил нас во всех компонентах игры. Питерцы победили заслуженно и по делу. Не понятно о каком бессилии говорил Тедеско
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 22:36
Ожидания болельщиков, увидеть захватывающее зрелище, не оправдались. Игра шла в одну "калитку". Спартак должен быть доволен результатом. По такой игре и количестве моментов, счет мог бы быть просто разгромным. Первый гол - это коллективная ошибка, тут и защитники , и Максименко ошиблись. А потом защита Спартака просто чудила, бить давали без сопротивления , питерцы все штанги ощипали.
Заслуженная победа Зенита, при ужасной игре Спартака.
Всем здоровья.
25процентный клоун
25процентный клоун
16 декабря в 22:35
Уходи, ты не тренер Спартака
SHMEL
SHMEL
16 декабря в 22:32
    sihafazatron
    sihafazatron
    16 декабря в 22:32
    Скоро погонят этого украинца))
    порт
    порт
    16 декабря в 22:32
    А брошенную перчатку наверное Газизов с собой унёс. Или в музее кб положили?
    Evilhuman
    Evilhuman
    16 декабря в 22:30
    Ладно хоть признал, правда всё равно бреда много наговорил, а ещё на комиссию скоро
    shlomo
    shlomo
    16 декабря в 22:26
    Ну да...признать поражение, это тоже по мужицки...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 декабря в 22:25
    Хоть это признал...
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