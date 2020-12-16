Тедеско: «Домашняя игра с „Ростовом“ была хуже, чем сегодняшняя»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал игру своей команды в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

Не могу назвать матчи, в которых мы играли плохо. Сегодня — один из них. Мы играли против сильной команды. У «Зенита» все игроки были встрою. «Спартак» провёл не самый лучший матч. Хотя домашняя игра с «Ростовом» [поражение 0:1] была хуже, чем сегодняшняя.

Я говорил о нашей силе, а не о каких-то движениях. Мы были свежими. В таких матчах, когда нас прессингуют, у нас нет шансов, чтобы выходить без определённых потерь. Сегодня поле было не в самом хорошем состоянии. Я просил менеджера о высоком нападающем: мне «Спартак» приобрёл Александра Соболева. К сожалению его сегодня не было.