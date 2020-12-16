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Тедеско: «Домашняя игра с „Ростовом“ была хуже, чем сегодняшняя»

16 декабря 2020, 22:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру своей команды в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

Не могу назвать матчи, в которых мы играли плохо. Сегодня — один из них. Мы играли против сильной команды. У «Зенита» все игроки были встрою. «Спартак» провёл не самый лучший матч. Хотя домашняя игра с «Ростовом» [поражение 0:1] была хуже, чем сегодняшняя.

Я говорил о нашей силе, а не о каких-то движениях. Мы были свежими. В таких матчах, когда нас прессингуют, у нас нет шансов, чтобы выходить без определённых потерь. Сегодня поле было не в самом хорошем состоянии. Я просил менеджера о высоком нападающем: мне «Спартак» приобрёл Александра Соболева. К сожалению его сегодня не было.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
вчера в 09:08
Бред. Твердит о высоком нападающем в то время, как игру провалил проблемный центр.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 04:32
Опомнился дурачок.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 декабря в 23:51
Надо скорей с ним прощаться, не наш тренер
Иван Тасминский
Иван Тасминский
16 декабря в 22:55
ну да поле виновато. Рфс счёт анулируйте!
mihaluch
mihaluch
16 декабря в 22:49
Целый набор отмазок.
Evilhuman
Evilhuman
16 декабря в 22:43
Он ещё плюсы нашёл), мол бывало и хуже, отличный тренер у спама)
Трезвый повар
Трезвый повар
16 декабря в 22:43
Тедеско решил не продлевать контракт со Спартаком. Его можно понять
beefs
beefs
16 декабря в 22:40
опять не так, когда же все будет ок...
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