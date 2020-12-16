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Малком: «Посвящаю победу над „Спартаком“ Семаку и нашим болельщикам»

16 декабря 2020, 22:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Зенита» Малком поделился эмоциями после победы в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

Мы знали, что это важная и ключевая игра для нас. Наверное, тяжело было выбрать лучшего игрока, потому что у нас все бегали и пахали. Очень рад, что выиграл премию лучшего игрока матча, а команда набрала 3 очка. Нам надо отдохнуть и вернуться полными сил, чтобы играть в тот футбол, который мы планировали с начала сезона. Посвящаю победу нашему тренеру Сергею Семаку и нашим болельщикам. Тренер хорошо подготовил команду, мы довольны, что он здесь, сейчас нам нужно думать о будущем. Мы всегда выходим на игру и стараемся победить, неважно, в чемпионате это, в Лиге чемпионов или в Кубке страны. Мы стараемся всегда играть по максимуму, хорошо, что победили. Нужно отдохнуть и вернуться полными сил.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
16 декабря в 23:10
Молодец спасибо так держать!
Evilhuman
Evilhuman
16 декабря в 22:56
Спасибо и тебя с победой, жаль не забил, голов Малкому не хватает для полной уверенности, но становится всё более полезным
beefs
beefs
16 декабря в 22:39
спасибо за победу, ждали с нетерпением....
sihafazatron
sihafazatron
16 декабря в 22:36
Победил свинину, посвятил победу вегану))
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