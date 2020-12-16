Малком: «Посвящаю победу над „Спартаком“ Семаку и нашим болельщикам»

Нападающий «Зенита» Малком поделился эмоциями после победы в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

Мы знали, что это важная и ключевая игра для нас. Наверное, тяжело было выбрать лучшего игрока, потому что у нас все бегали и пахали. Очень рад, что выиграл премию лучшего игрока матча, а команда набрала 3 очка. Нам надо отдохнуть и вернуться полными сил, чтобы играть в тот футбол, который мы планировали с начала сезона. Посвящаю победу нашему тренеру Сергею Семаку и нашим болельщикам. Тренер хорошо подготовил команду, мы довольны, что он здесь, сейчас нам нужно думать о будущем. Мы всегда выходим на игру и стараемся победить, неважно, в чемпионате это, в Лиге чемпионов или в Кубке страны. Мы стараемся всегда играть по максимуму, хорошо, что победили. Нужно отдохнуть и вернуться полными сил.