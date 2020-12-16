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Фоменко: «Заболотный на замене? У Антона были проблемы со спиной»

16 декабря 2020, 21:28
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Тренер «Сочи» Олег Фоменко подвёл итоги матча 19-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0).

Первый тайм был равным, а затем пошли замены. Первый гол забили, игра стала более открытой. Потом случилось удаление, которое сыграло нам на руку. Заболотный на замене? Действовали по ситуации, у Антона были проблемы со спиной. Он пропустил матч с «Ахматом», что и наложило свой отпечаток. Планировали, что Заболотный появится во втором тайме. Он вышел и был очень полезен. Связь с Федотовым держим по телефону. Думаю, что тренеру психологически очень тяжело находиться на трибуне, а не на бровке. Всё положительное, что получается, — это достигается упорным трудом. Мы набрали 33 очка — это наше, довольны. В Новый год уходим без долгов, так сказать. Хотели реабилитироваться за поражение от «Динамо» в Москве.

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ЮЗИК
ЮЗИК
16 декабря в 21:35
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