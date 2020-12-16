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Тедеско: «Будем бороться до конца, гонка за чемпионство продолжается»

16 декабря 2020, 22:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3) заявил, что «Спартак» всё ещё участвует в гонке за чемпионство.

В начале сезона у меня была встреча с журналистами, которые высказывали мнение, что клуб поставил задачу — стать чемпионами. Мы начали хорошо играть, выигрывали, кроме двух последних матчей. Хотелось бы иметь меньший отрыв от «Зенита». «Спартак» будет бороться до конца, гонка за чемпионство продолжается. Игрокам необходим перерыв, особенно Ларссону и Понсе. У нас не было летнего отдыха, поэтому он нам необходим.

Что касается двух матчей в неделю, в прошлом сезоне была такая же ситуация со «Спартаком»: мы не попали в Лигу Европы. У нас уже два года такая ситуация, когда мы не играем в европейских турнирах. Этот год был необычный с точки зрения пандемии. Из-за неё мы играли по два матча в неделю. «Зенит» привык к таким матчам, потому что играет в Лиге чемпионов. У них есть ротация: Дзюба может выходить вместо Азмуна. Определённые команды привыкли к такому графику, другие — нет, в том числе и «Спартак».

У нас очень молодая команда. Мы можем говорить о ней очень долго. Эта команда в будущем достигнет высот. «Зенит» был сегодня лучше. Игроки, выходившие на замену, делали разницу: Ерохин, Дриусси.

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Все комментарии
Narum Narum
Narum Narum
вчера в 12:06
Спартак спасут либо подруги Лёни либо Бердыев
112910415
112910415
вчера в 06:53
как-то всё растаяло до срока ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 06:53
Одним словом - Досвидос !!!
Snake Plissken
Snake Plissken
вчера в 00:00
Будем бороться до конца, но я ухожу

(с) Бровочный попрыгун
Zak11
Zak11
16 декабря в 23:09
Спартак будет бороться, но вероятнее всего уже без Тедеско. Не думаю что Федун будет ждать до конца сезона.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 декабря в 23:08
"Спартак" даже без еврокубков утомился играть. Как говорится, было бы поражение, а чем оправдаться - найдется. Разница ударов по воротам, характер игры и владение мячом указывает, что если бы не Ловрен - "Спартак" проиграл бы всухую. Понятно нет Соболева и Кокорина (хотя все равно от него толку почти никакого), но есть Понсе и Ларссон. Просто если в атаке ничего создать не получается от слова "совсем", то нечего на усталость пенять. Значит действительно проблемы с комбинационным футболом и тренерской работой.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 23:03
Биться??? Сегодня вы сдались без боя!!!
Legend 6
Legend 6 ответ sv_1969 (раскрыть)
16 декабря в 23:01
Неизвестно. По хорошему надо дать доработать.
sv_1969
sv_1969
16 декабря в 22:56
Доработаешь ли до конца? Вопросик назрел
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