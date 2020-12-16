Тедеско: «Будем бороться до конца, гонка за чемпионство продолжается»

Главный тренер «Спартака» после поражения в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3) заявил, что «Спартак» всё ещё участвует в гонке за чемпионство.

В начале сезона у меня была встреча с журналистами, которые высказывали мнение, что клуб поставил задачу — стать чемпионами. Мы начали хорошо играть, выигрывали, кроме двух последних матчей. Хотелось бы иметь меньший отрыв от «Зенита». «Спартак» будет бороться до конца, гонка за чемпионство продолжается. Игрокам необходим перерыв, особенно Ларссону и Понсе. У нас не было летнего отдыха, поэтому он нам необходим.

Что касается двух матчей в неделю, в прошлом сезоне была такая же ситуация со «Спартаком»: мы не попали в Лигу Европы. У нас уже два года такая ситуация, когда мы не играем в европейских турнирах. Этот год был необычный с точки зрения пандемии. Из-за неё мы играли по два матча в неделю. «Зенит» привык к таким матчам, потому что играет в Лиге чемпионов. У них есть ротация: Дзюба может выходить вместо Азмуна. Определённые команды привыкли к такому графику, другие — нет, в том числе и «Спартак».

У нас очень молодая команда. Мы можем говорить о ней очень долго. Эта команда в будущем достигнет высот. «Зенит» был сегодня лучше. Игроки, выходившие на замену, делали разницу: Ерохин, Дриусси.