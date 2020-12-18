«Следите за Климой и Бакой». Тарасов попрощался с «Рубином»

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вчера, 20:30

Полузащитник поблагодарил игроков и персонал «Рубина». 33-летний игрок покинет «Рубин» по окончании контракта в конце декабря.

«Всем большое спасибо, было приятно провести это время. У вас хороший коллектив, продолжайте в том же духе, не теряйте его. Следите за Климой (Климовым) и Бакой (Бакаевым). Спасибо за работу всем и персоналу. Всем удачи», — сказал Тарасов в видео, опубликованном пресс-службой «Рубина».