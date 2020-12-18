«Следите за Климой и Бакой». Тарасов попрощался с «Рубином»

Полузащитник Дмитрий Тарасов поблагодарил игроков и персонал «Рубина». 33-летний игрок покинет «Рубин» по окончании контракта в конце декабря.
«Всем большое спасибо, было приятно провести это время. У вас хороший коллектив, продолжайте в том же духе, не теряйте его. Следите за Климой (Климовым) и Бакой (Бакаевым). Спасибо за работу всем и персоналу. Всем удачи», — сказал Тарасов в видео, опубликованном пресс-службой «Рубина».
Тарасов подписал контракт с «Рубином» 18 февраля. В текущем сезоне Дмитрий сыграл в 7 матчах РПЛ, но не отметился результативными действиями.