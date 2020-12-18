ГлавнаяНовости

«Следите за Климой и Бакой». Тарасов попрощался с «Рубином»

вчера, 20:30

Полузащитник Дмитрий Тарасов поблагодарил игроков и персонал «Рубина». 33-летний игрок покинет «Рубин» по окончании контракта в конце декабря.

«Всем большое спасибо, было приятно провести это время. У вас хороший коллектив, продолжайте в том же духе, не теряйте его. Следите за Климой (Климовым) и Бакой (Бакаевым). Спасибо за работу всем и персоналу. Всем удачи», — сказал Тарасов в видео, опубликованном пресс-службой «Рубина».

Тарасов подписал контракт с «Рубином» 18 февраля. В текущем сезоне Дмитрий сыграл в 7 матчах РПЛ, но не отметился результативными действиями.

Все новости
Сборная России опубликовала детское фото Аршавина с Дедом Морозом
Сегодня, 11:01 ФотоКомментарии4
«Зенит» показал, что осталось за кадром матча со «Спартаком»
Вчера, 16:44 ВидеоКомментарии5
ЦСКА показал клубную раздевалку после победы над «Ростовом»
Вчера, 14:30 ВидеоКомментарии7
СлухиГеркус намерен баллотироваться на пост президента ФНЛ
17 декабря Комментарии3
Слухи«Спартак» заставит тренироваться травмированного Кокорина до 31 декабря
17 декабря Комментарии68
Ещенко анонсировал матч против «Зенита» фразами из фильма «Брат»
15 декабря ВидеоКомментарии33
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 02:37
А что за ними следить? Подворовывают что ли?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:15
Обычно за хороший отдых приходится и платить хорошо. А тут все наоборот : отдыхавшему еще и деньги платили!!!
Faustello
Faustello
вчера в 21:06
Следите за Дом-2!)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:41
Напутствие типа дал!
beefs
beefs
вчера в 20:33
а мы хотим чтобы у нас был футбол...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100