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Семенов: «Сами себе привезли гол»

07 марта 2015, 17:09
Защитник «Терека» Андрей Семенов дал интервью телеканалу «Наш футбол» в перерыве матча с ЦСКА.

– Потеряли концентрацию, не смогли разобраться в простой ситуации. Надо было просто выбить мяч, а в итоге привезли сами себе гол. Во втором тайме надо будет что-то предпринимать. Будем действовать агрессивнее и постараемся избежать брака.
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