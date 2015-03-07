Семенов: «Сами себе привезли гол»

Защитник «Терека» Андрей Семенов дал интервью телеканалу «Наш футбол» в перерыве матча с ЦСКА.
– Потеряли концентрацию, не смогли разобраться в простой ситуации. Надо было просто выбить мяч, а в итоге привезли сами себе гол. Во втором тайме надо будет что-то предпринимать. Будем действовать агрессивнее и постараемся избежать брака.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях
|
Конкурс ЛЧ
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу