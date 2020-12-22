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«Реал» продолжает интересоваться Алабой

сегодня, 10:59

Руководство «Реала» продолжает претендовать на защитника «Баварии» Давида Алабу.

Контракт австрийца с мюнхенцами истекает следующим летом, он не может договориться о продлении соглашения, поскольку хочет получать в год 12 млн евро.

Мадридцы же рассматривают Алабу как потенциальную замену 34-летнему Серхио Рамосу, чей контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:59
Алаба в принципе был и слева не так уж плох... Учитывая, что Марсело уже вероятно окончательно списан, к сожалению.
Но опыт показывает, что с возрастом всё сложнее быть на фланге. Плюс, он уже долго играет в центре обороны. А как центрального защитника я его не особо воспринимаю. Вероятно, на уровне Варана будет.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:34
Алаба бесплатно придёт и это для любого клуба будет топ трансфером во всех смыслах.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:07
Договорится с "Баварией".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:00
Радует такая новость...
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