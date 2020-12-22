«Реал» продолжает интересоваться Алабой

Руководство «Реала» продолжает претендовать на защитника «Баварии» Давида Алабу.
Контракт австрийца с мюнхенцами истекает следующим летом, он не может договориться о продлении соглашения, поскольку хочет получать в год 12 млн евро.
Мадридцы же рассматривают Алабу как потенциальную замену 34-летнему Серхио Рамосу, чей контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.
Но опыт показывает, что с возрастом всё сложнее быть на фланге. Плюс, он уже долго играет в центре обороны. А как центрального защитника я его не особо воспринимаю. Вероятно, на уровне Варана будет.
Но опыт показывает, что с возрастом всё сложнее быть на фланге. Плюс, он уже долго играет в центре обороны. А как центрального защитника я его не особо воспринимаю. Вероятно, на уровне Варана будет.