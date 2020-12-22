«Реал» продолжает интересоваться Алабой

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сегодня, 10:59

Руководство «Реала» продолжает претендовать на защитника «Баварии» .

Контракт австрийца с мюнхенцами истекает следующим летом, он не может договориться о продлении соглашения, поскольку хочет получать в год 12 млн евро.

Мадридцы же рассматривают Алабу как потенциальную замену 34-летнему Серхио Рамосу, чей контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.