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ПСЖ хочет подписать Облака

сегодня, 17:04

Голкипер «Атлетико» Ян Облак может перебраться во Францию.

К 28-летнему словенцу проявляет интерес ПСЖ. Впрочем, мадридцы не собираются продавать своего игрока. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Трансферная стоимость Облака оценивается в 90 млн евро.

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Все комментарии
Juve14
Juve14
сегодня в 17:36
У ПСЖ хотелка все растет, видимо коронакризис только их не коснулся
shlifen
shlifen
сегодня в 17:34
Врядли мадридцы "горят желанием" продавать своего ключевого игрока. Ведь Облак у "матрасников" живое подтверждение фразы "вратарь это половина команды". Вроде появлялась информация что клаусула словенца 120 миллионов, так что только за эту сумму, думаю, его и можно будет купить... Плюс Облак и сам понимает свою роль в команде, и не факт что захочет уйти.
А вот Доннарума из Милана, вместе с его ушлым агентом Райолой, вполне могут рассмотреть вариант с ПСЖ - тем более у него контракт летом заканчивается... =)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:26
Какой разговор платите 90 млн. и он ваш.
drug01
drug01
сегодня в 17:12
Вот уже и Облака захотели
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:05
Как вратарь он не очень!
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