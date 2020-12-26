ПСЖ хочет подписать Облака

Голкипер «Атлетико» Ян Облак может перебраться во Францию.
К 28-летнему словенцу проявляет интерес ПСЖ. Впрочем, мадридцы не собираются продавать своего игрока. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года.
Трансферная стоимость Облака оценивается в 90 млн евро.
А вот Доннарума из Милана, вместе с его ушлым агентом Райолой, вполне могут рассмотреть вариант с ПСЖ - тем более у него контракт летом заканчивается... =)
А вот Доннарума из Милана, вместе с его ушлым агентом Райолой, вполне могут рассмотреть вариант с ПСЖ - тем более у него контракт летом заканчивается... =)