Слуцкий исполнит новогоднюю песню Мэрайи Кэри

1609052792

сегодня, 10:06

Главный тренер «Рубина» исполнит новогоднюю песню Мэрайи Кэри «All I want for Christmas is you».

Пресс-служба казанского клуба опубликовала в твиттере анонс песни.

«27 декабря в 20:21», — говорится в видеоролике.

Ранее Слуцкий показал фото с отдыха на Алтае.