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Слуцкий исполнит новогоднюю песню Мэрайи Кэри

сегодня, 10:06

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий исполнит новогоднюю песню Мэрайи Кэри «All I want for Christmas is you».

Пресс-служба казанского клуба опубликовала в твиттере анонс песни.

«27 декабря в 20:21», — говорится в видеоролике.

Ранее Слуцкий показал фото с отдыха на Алтае.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 12:39
Позитивный человек!Респект!
LOpp
LOpp
сегодня в 12:15
Прикольная песня. С удовольствием послушаю, как ее споёт Слуцкий.
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 11:58
Вот такие бездарности везде в нашей жизни, от музыки до политики. Идет Полная деградация общества .
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:53
Леня он такой!!! Если надо и спляшет!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:52
На Лёню приятней смотреть чем вот на ЭТО!
STVA 1
STVA 1 ответ старина (раскрыть)
сегодня в 11:51
+++))))Браво!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:45
Красавчик , с позитивом относится к жизни!!! Всех с Наступающим Новым Годом !!! Цените Жизнь !!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:42
Молодец Леонид.Позитивный человек.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:17
Хотелось бы услышать полную версию. Пока не плохо вроде)
beefs
beefs
сегодня в 11:12
он еще и поет??:?
Faustello
Faustello ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:56
Мне нравится, молодец Леня, живёт полной человеческой жизнью!
старина
старина
сегодня в 10:53
Ну если бузова у нас певица,то чем Слуц хуже?)Как то помню и в КВН он на сцену выходил
ДСА
ДСА
сегодня в 10:50
Вроде с пением у него проблемы.
sv_1969
sv_1969 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 10:49
А аот здесь можно поспорить. Из действующих он один из лучших. Ну не Семак же или Тедеско лучше.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:46
Какие таланты пропадают
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 10:30
В чем же?
При нем цска был и чемпионом и в четвертьфинале лч
Рубин сейчас показывает очень солидный футбол с посредственным составом
А то что есть юмор у человека и самоирония, скорее плюс , чем минус
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:24
И всё же таланты клоуна и шута в Лёньке превосходят талант тренера.
МапС
МапС
сегодня в 10:21
В голубом огоньке? Киркоров и Басков нервно курят в сторонке...
Futurista
Futurista
сегодня в 10:15
Леня...не марай Кэри...
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 10:14
Качалкина срочно на Евровидение!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:11
Лёня после Голландии, похоже подсел на какую-то дрянь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:07
Шоу должно продолжаться...
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