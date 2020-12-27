Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий исполнит новогоднюю песню Мэрайи Кэри «All I want for Christmas is you».
Пресс-служба казанского клуба опубликовала в твиттере анонс песни.
«27 декабря в 20:21», — говорится в видеоролике.
🔜🔜🔜 pic.twitter.com/cGpf0KPSzI— «Рубин» Казань (@fcrk) December 26, 2020
Ранее Слуцкий показал фото с отдыха на Алтае.
https://www.youtube.com/watch?v=gUGu0F02p9Y
При нем цска был и чемпионом и в четвертьфинале лч
Рубин сейчас показывает очень солидный футбол с посредственным составом
А то что есть юмор у человека и самоирония, скорее плюс , чем минус
При нем цска был и чемпионом и в четвертьфинале лч
Рубин сейчас показывает очень солидный футбол с посредственным составом
А то что есть юмор у человека и самоирония, скорее плюс , чем минус