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У капитана «Чертаново» появится повязка с изображением Егора Летова

вчера, 22:48
ЧертановоЛоготип футбольный клуб Чертаново (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш17:00 Не начался

Пресс-служба «Чертаново» объявила, что будет готовить уникальные капитанские повязки для каждой предстоящей игры.

В следующем туре команда проведет матч против «Иртыша» из Омска, поэтому на повязке изобразили легендарного лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

Футбол должен объединять. Уважение к сопернику и к самой игре — это наши принципы. В мире и так много обид и злости — давайте попробуем сделать наш футбол привлекательнее и приятнее. Всем нам надо держаться вместе! В ФНЛ играют 22 клуба огромной страны — это и большая история, и обширная география, и крепкие традиции.

Стоить отметить, что при жизни Егор Летов был не слишком популярен в родном городе — Омск был для него тихой гаванью, где он мог отдохнуть после долгих турне.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 23:41
Эх, Егор, Егор.. А говорил "маятник качнется в правильную сторону." Что-то пока никак..
DXTK
DXTK
вчера в 23:24
а радужную оденут???? с элтоном джоном например и выйти на матч под песню ай вил сурвайв, как в 300 спартанцев.......
25процентный клоун
25процентный клоун ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 23:20
Объясняю, изображение Человека на руке, не медведя, ни орла ни ананируещего льва а Человека, культового
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 23:18
Всё идёт по плану ©
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:18
Респект, это не дзюба, вот его нельзя на повязку
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:04
Мне нравится Гражданская оборона!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:51
и что в этом такого?))))))
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