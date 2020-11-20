У капитана «Чертаново» появится повязка с изображением Егора Летова

1605901726

вчера, 22:48

Пресс-служба «Чертаново» объявила, что будет готовить уникальные капитанские повязки для каждой предстоящей игры.

В следующем туре команда проведет матч против «Иртыша» из Омска, поэтому на повязке изобразили легендарного лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

Футбол должен объединять. Уважение к сопернику и к самой игре — это наши принципы. В мире и так много обид и злости — давайте попробуем сделать наш футбол привлекательнее и приятнее. Всем нам надо держаться вместе! В ФНЛ играют 22 клуба огромной страны — это и большая история, и обширная география, и крепкие традиции.

Стоить отметить, что при жизни Егор Летов был не слишком популярен в родном городе — Омск был для него тихой гаванью, где он мог отдохнуть после долгих турне.