ГлавнаяНовости

В Москве презентована книга в честь 100-летия Бескова

17 ноября 2020, 13:11

В Москве презентована книга в честь 100-летия со дня рождения советского футбольного тренера Константина Бескова. Автором книги стал Михаил Щеглов.

В мероприятии приняли участие генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, заместитель председателя общества «Динамо» Николай Толстых, тренер Юрий Сёмин, а также многие другие воспитанники Бескова.

Бесков родился 18 ноября 1920 года. Он скончался 6 мая 2006 года в возрасте 85 лет.

Ранее мы сообщали, что Московская федерация футбола решила провозгласить 2020 год — Годом Бескова.

Все новости
Алехандро Гомес выпустил детскую книгу
07 июня ФотоКомментарии11
Вдова бывшего игрока «Зенита» Риксена представила книгу о футболисте
07 мая ФотоКомментарии1
Модрич презентовал автобиографию
18 ноября 2019 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
17 ноября в 15:17
обязательно надо почитать.
David Young
David Young
17 ноября в 13:48
Константин Иванович Бесков является одним из величайших деятелей советского и российского футбола.

Футболистом он был отличным, но как тренер стал по-настоящему великим, гениальным, и уникальным. У него было глубочайшее понимание футбола, истинная страсть к футболу как игре, тончайшее понимание различных психологических аспектов футбола.

Его команды всегда играли в очень хороший футбол, и он смог добиться очень значительных результатов как с различными клубами, так и со сборной СССР.

Считаю, что российским тренерам, а также всем причастным к футболу в той или иной мере, следует брать пример таких легенд, как Бесков, чтобы быть хотя бы ближе к их очень высокому уровню мастерства и понимания футбола.

Хорошо, что в России до сих пор помнят Константина Бескова и других легенд футбола, хотелось бы больше знаний деятелей футбола о них, и более глубокого понимания того, что делает их великими.
mihaluch
mihaluch
17 ноября в 13:40
Книга будет представлять если написана правдиво.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 ноября в 13:29
Если попадётся может быть и куплю!
shlomo
shlomo
17 ноября в 13:26
Обязательно пополню ей свою библиотеку...
drug01
drug01
17 ноября в 13:19
Надо будет скорей приобрести
ФорвардЪ
ФорвардЪ
17 ноября в 13:13
Интересная наверное книга.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100