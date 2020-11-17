В Москве презентована книга в честь 100-летия Бескова

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17 ноября 2020, 13:11

В Москве презентована книга в честь 100-летия со дня рождения советского футбольного тренера . Автором книги стал Михаил Щеглов.

В мероприятии приняли участие генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, заместитель председателя общества «Динамо» Николай Толстых, тренер Юрий Сёмин, а также многие другие воспитанники Бескова.

Бесков родился 18 ноября 1920 года. Он скончался 6 мая 2006 года в возрасте 85 лет.

Ранее мы сообщали, что Московская федерация футбола решила провозгласить 2020 год — Годом Бескова.