В Москве презентована книга в честь 100-летия Бескова

В Москве презентована книга в честь 100-летия со дня рождения советского футбольного тренера Константина Бескова. Автором книги стал Михаил Щеглов.
В мероприятии приняли участие генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, заместитель председателя общества «Динамо» Николай Толстых, тренер Юрий Сёмин, а также многие другие воспитанники Бескова.
Бесков родился 18 ноября 1920 года. Он скончался 6 мая 2006 года в возрасте 85 лет.
Ранее мы сообщали, что Московская федерация футбола решила провозгласить 2020 год — Годом Бескова.
Футболистом он был отличным, но как тренер стал по-настоящему великим, гениальным, и уникальным. У него было глубочайшее понимание футбола, истинная страсть к футболу как игре, тончайшее понимание различных психологических аспектов футбола.
Его команды всегда играли в очень хороший футбол, и он смог добиться очень значительных результатов как с различными клубами, так и со сборной СССР.
Считаю, что российским тренерам, а также всем причастным к футболу в той или иной мере, следует брать пример таких легенд, как Бесков, чтобы быть хотя бы ближе к их очень высокому уровню мастерства и понимания футбола.
Хорошо, что в России до сих пор помнят Константина Бескова и других легенд футбола, хотелось бы больше знаний деятелей футбола о них, и более глубокого понимания того, что делает их великими.
Футболистом он был отличным, но как тренер стал по-настоящему великим, гениальным, и уникальным. У него было глубочайшее понимание футбола, истинная страсть к футболу как игре, тончайшее понимание различных психологических аспектов футбола.
Его команды всегда играли в очень хороший футбол, и он смог добиться очень значительных результатов как с различными клубами, так и со сборной СССР.
Считаю, что российским тренерам, а также всем причастным к футболу в той или иной мере, следует брать пример таких легенд, как Бесков, чтобы быть хотя бы ближе к их очень высокому уровню мастерства и понимания футбола.
Хорошо, что в России до сих пор помнят Константина Бескова и других легенд футбола, хотелось бы больше знаний деятелей футбола о них, и более глубокого понимания того, что делает их великими.