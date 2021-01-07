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Три итальянских гранда нацелились на Депая

07 января 2021, 10:12

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай может продолжить карьеру в чемпионате Италии, об этом сообщает France Football.

«Ювентус», «Милан» и «Интер» проявляют интерес к игроку, контракт которого с французским клубом рассчитан до лета этого года.

Ранее Депай рассказал о своем будущем.

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Все комментарии
3веpобой
3веpобой ответ beefs (раскрыть)
07 января в 11:28
Ну если из фоторужья, то ничего страшного)
3веpобой
3веpобой
07 января в 11:27
Гранд в Италии только Ювентус. Вчерашний матч это продемонстрировал.
beefs
beefs
07 января в 10:17
главное что бы не застрелили...
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