Три итальянских гранда нацелились на Депая

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07 января 2021, 10:12

Нападающий «Лиона» может продолжить карьеру в чемпионате Италии, об этом сообщает France Football.

«Ювентус», «Милан» и «Интер» проявляют интерес к игроку, контракт которого с французским клубом рассчитан до лета этого года.

Ранее Депай рассказал о своем будущем.