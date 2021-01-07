Три итальянских гранда нацелились на Депая

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай может продолжить карьеру в чемпионате Италии, об этом сообщает France Football.
«Ювентус», «Милан» и «Интер» проявляют интерес к игроку, контракт которого с французским клубом рассчитан до лета этого года.
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай может продолжить карьеру в чемпионате Италии, об этом сообщает France Football.
«Ювентус», «Милан» и «Интер» проявляют интерес к игроку, контракт которого с французским клубом рассчитан до лета этого года.
https://www.youtube.com/watch?v=mjIb54-hXHo